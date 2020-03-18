DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

MALTEPE KUYUMCU SOYGUNU: YARIM KİLO ALTIN ÇALINDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcu soydu. Kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatılırken kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altın çalındığı öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobile gelen yüzleri maskeli dört kişi, cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına kepeklerini levye yardımıyla açarak girdi. Soyguncular içeride buldukları altınları alarak hızla geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kuyumcu dükkanın etrafında güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahibiyle içeriye giren polisleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de içeride delil araştırması yaptı. iddiaya göre kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcu dükkana giren soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerin dükkanın önünde beklemesi

-Kuyumcu sahibi ve polis ekipleri içeride incelemesi

-Tezgahdaki ziynet eşyalarından detaylar

-Altınlardan detaylar

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Genel ve detaylar

18.03.2020 - 05.56 Haber Kodu : 200318013

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2- AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Anıl UÇAN-İdris TIFTİKÇİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi. Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam etti. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.

"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"

Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi.

KIZINA GLUTENSİZ YEMEK GETİRDİ

Kızı Stokholm'den gelen bir anne ise kızının çölyak hastalığı nedeniyle glütensiz yemek getirdiğini söyledi. Görevlilere yemekleri teslim eden anne, "iki gündür yollarda aç. Glütensiz ürünler yemesi gerekiyor. Ona da malesef yolculuk şartlarında ulaşamadı. Görevliler ilgilendiler" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yurda giriş yapan otobüsler

-Oğlunu bekleyen kişi ile röp.

-Otobüslerin içinde el sallayanlar

-Polis ve sağlık ekipleri

-Glutensiz yemekleri getiren annennin konuşması

-Görevli polise yemeği teslim etmesi

-Genel ve detay görüntü

18.03.2020 - 05.27 Haber Kodu : 200318012

18.03.2020 - 02.29 Haber Kodu : 200318008

18.03.2020 - 00.37 Haber Kodu : 200318004

18.03.2020 - 00.12 Haber Kodu : 200318001

17.03.2020 - 23.06 Haber Kodu : 200317304

17.03.2020 - 22.57 Haber Kodu : 200317301

17.03.2020 - 21.32 Haber Kodu : 200317294

17.03.2020 - 20.47 Haber Kodu : 200317290

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3- SOYLU VE GÜL'DEN SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul DHA

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yurtlara götürülmesi sırasında yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

BU İHMAL KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" dedi.

Olayla ilgili olarak ihmalin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Soylu, "Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

ADALET BAKANI GÜL, "HUKUKİ GEREKEN YAPILACAK

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise,"Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.

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4- İSTANBULLU İŞLETMECİLER KORONAVİRÜSÜ ÖNLEME TEDBİRLERİNE UYDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında çıkarılan genelgelerle umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından sinema, kafeterya ve kahvehane gibi insanların toplu bulundukları işletmeler de kapatıldı. İşletme sahiplerinin yasağa uyduğu görülürken, mekanların bulunduğu sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valisine gönderilen genelgeyle, koronavirüsle mücadele kapsamında, 16 Mart saat 10.00 itibariyle umuma açık istirahat ve eğlence mekanları olan edilen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Salgını önlemek amacıyla alınan tedbirlere bugün bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs tedbirleri' adı altında ek genelge yollamasının ardından 00.00'dan itibaren sinema, kafeterya ve kahvehane gibi işletmelerin de faaliyetlerine geçici süreyle son verildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda işletme sahiplerinin çoğu iş yerlerini kapatırken, yasağa uymayan mekan sahipleri ise zabıta ve polis tarafından uyarılarak kapatıldı.

Beşiktaş ve Karaköy'de bulunan eğlence mekanlarının kapatılmasının ardından sokaklar bomboş kaldı. Genelge dışında kalan restoranlar ise müşteri azlığı nedeniyle her zamanki kapanma saatlerinden daha erken kapatmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta genelge dışında kalan bir restoranda kuryelik yapan Serdar Çevik, alınan tedbirlerden memnun olduğunu belirterek "Koronavirüsün tedbirleri iyiye gidiyor. Çünkü bizim insanlarımız tedbirlere uyuyor. Burada, bu saatte, bu kadar boş olması tedbir alındığının göstergesi. Virüse karşı eldiven maske; maske yoksa bere takmalı insanlar. Biz de tedbirimizi alıyoruz. Paketleri taşırken temas etmemeye çalışıyoruz. Belirli bir mesafede durarak paketi teslim ediyoruz. Virüs daha fazla yayılmasın, işlerimizi engellemesin. Bu şekilde olması daha iyi. Şu anda bu dükkanların çoğu kapalı. Bu konularda devletin yardımcı olması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Karaköy kafe ve eğlence mekanlarının olduğu sokaklardan detay görüntü

-Kapalı olan dükkanlardan detay görüntü

-Açık olan restoranların boş olması

-Beşiktaş eğlence mekanlarının kapalı olması

-Beşiktaş balık pazarı sokaklarından detay görüntü

-Kuryelik yapan Serdar Çevik ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

17.03.2020 - 23.34 Haber Kodu : 200317306

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5- AVRUPA'DAN GELEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, DHA

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden gelen Türkler, 14 günlük karantina için İstanbul'da çeşitli yurtlara yerleştirildi. Gelen yolcular polis eşliğinde otobüslerle yurtlara taşındı. Ring yapan otobüsler İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra dezenfekte edilerek yeni yolcu almaya gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde uçuşlar durduruldu. Bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşları bugün uçaklarla İstanbul'a geldi. 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, belirlenen yurtlara otobüslerle taşındı. Polislerin eşlik ettiği otobüsler, yolcuları indirdikten sonra yeni yolcu almak için tekrar İstanbul Havalimanı'na geldi. Boş gelen otobüsler dezenfekte edilirken, şoförler de kıyafetlerini değiştirdi.

"GELEN İNSANLAR KENDİLERİNİ SUÇLU HİSSEDİYOR"

O otobüslerde şoförlük yapan Hüseyin Özmen, "Almanya'dan gelen misafirlerimizi yurtlara yerleştiriyoruz. İlk seferimizi yaptık. Araçlarımızı ilaçlatıyoruz. İkinci sefere çıkacağız. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Yolculardan tepki var ama dışarıdan daha çok tepki alıyoruz. Herkes bizi çekiyor. Arabada herkes maskeli. Gelen insanlar da kendilerini suçlu hissediyor. Hastalıklıymış gibi muamele gördüklerini düşünüyorlar. Küçük çocuklar bizi bu şekilde görünce korkuyorlar. Niye geldik diye sitem edenler de var. Uçaktan inmeden önce ateşleri ölçülmüş, valizleri cihazdan geçirilmiş. Araçlar ilaçlanıyor, ilaçlanmadan yolcu alınmıyor. Bizim kıyafetlerimiz değişiyor" dedi.

"İNSANLAR İNMEK İSTEDİLER"

Yolcuları taşıyan başka bir şoför Mehmet Baş, "Almanya'dan gelen yolcuları taşıdık. Başta endişeliydi. Nasıl olacak? Acaba bize virüs bulaşır mı diye endişelendi. İnsanlar inmek istediler. İndirmedik. Florya'ya karantina için getirdik. Gelenlerin yaş ortalaması 45-55 arasında. Çocuklar da vardı ama rahatlardı. Kimisi maske takıyordu, kimisi takmıyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin dezenfekte edilmesi

-Otobüs şoförleri ile röportaj

17.03.2020 - 20.49 Haber Kodu : 200317291

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6- İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLER SON UÇAKLARLA İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, DHA

Sağlık Bakanlığı'nın uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine Londra'da bulunan Türkler, yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle İstanbul'a geldi. Terminalden termal kamera kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca kendilerini bulundukları evlerde karantina altına alacaklarını belirttiler.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında son olarak İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında olduğu 6 ülkeyi kapsayacak şekilde uçuşları durdurma kararı almıştı. Uçuş yasağı bugün sabah saat 08.00 itibarıyla başladı. Yasağın başlamasına dakikalar kala İngiltere'deki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi. Saat 16.00 sıralarında inen uçaklardaki yolcular, termal kamera uygulamasından geçerek yurda giriş yaptı. Yolcuların büyük bir bölümünün tedbir amaçlı maske ve eldiven taktığı görüldü.

Uçuş yasağı öncesi son uçakla gelen yolcular, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Erol Aslan, "Aslında biraz daha kalacaktım. Ama uçuşlar durdurulunca hemen dönmek istedim. Eğer son uçakla dönmeseydim ne zaman dönebileceğim belli olmayacaktı. Açıkçası şu anda ne olacağını hiç kimse bilmiyor. İki tane büyük uçak vardı. Oradaki yolcuları aldı" diye konuştu.

"14 GÜN BOYUNCA KENDİMİ İZOLE EDECEĞİM"

Arya Taşköprü ise normal koşullarda bugün döneceğini ancak uçuşların durdurulması kararının ardından ilk etapta uçuşunun iptal edildiğini ancak ek seferlerde yer bulabildiğini aktardı. Taşköprü, "İptal edilmesinin ardından THY ve Pegasus ekstra uçuşlar koydular. Fakat bizim bu uçuşlara bilet alabilmemiz çok sancılı oldu. Çok ciddi ücretlere bu biletleri aldık. Eğer alamasaydım orada nasıl kalacaktım bilmiyorum. Evimde ufak bir bodrum katı var. Orada kendimi 14 gün boyunca izole edeceğim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Yolcuların gelişi

-Termal kameradan geçişleri

-Erol Aslan ile röp

-Arya Taşköprü ile röp

-Genel ve detaylar

-Maske takanlar

17.03.2020 - 19.16 Haber Kodu : 200317273

17.03.2020 - 19.40 Haber Kodu : 200317282

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7- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı. Kooperatif, taksileri özel solüsyonla dezenfekte etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, havalimanı taksilerini dezenfekte etti. Tulum ve özel solüsyon kullanılan işlemde araç içleri ve yolcuların yoğun kullandığı kısımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin dezenfekte işlemi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Şahin, "Sabiha Gökçen Havalimanı taksi kooperatifi olarak biz, ilk olay olduğunda ve İran'a sıçramasıyla, Sağlık Bakanlığının sınır kapılarını kapatmasıyla biz burada hemen aksiyon alarak araçlarımızın dezenfekte işlemlerine başlattık. Personelimize korunmasıyla alakalı gerekli tedbirleri anlattık. Ogün bugündür devam ettiriyoruz. Her hafta araçların temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz. Bu işi kesinlikle ihmal etmeden, ödün vermeden devam ettiriyoruz. Özellikle virüsten korkmaktan ziyade bununla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım." dedi.

Görüntü Dökümü.

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-Dezenfekte işleminden detaylar

-Taksilerden detaylar

-Hasan Şahin Röportaj

-Dezenfektasyondan detaylar

17.03.2020 - 19.19 Haber Kodu : 200317274

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8- KORONAVİRÜS GENELGESİNE UYMAYANLARI PARA CEZASI BEKLİYOR

Ruken KADIOĞLU-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL,

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri, dün gece itibariyle durduruldu. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara uymayan kahvehane benzeri işletme sahiplerini bekleyen cezalar konusunda konuşan Avukat Murat Sadak, Türk Ceza Kanununda ya da diğer kanunlarda herhangi bir yaptırım veya düzenleme öngörülmediğini ancak idari para cezası verilebileceğini belirtti. Avukat Sadak, "Bununla ilgili valilikler veya diğer kurumlar aykırı davrananlara yönelik cezai yaptırımlar uygulayabilirler" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgedeki yasaklamalara uymayan işletme sahiplerinin sadece adli para cezasına çarptırıldığını belirten Avukat Murat Sadak, "Türk ceza kanununda ya da diğer kanunlarda herhangi bir yaptırım veya düzenleme öngörülmüş değil. Ancak 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak alınan tedbirlere karşı aykırı davrananlara yönelik adli para cezası öngörülmüştür. Sadece adli para cezası vardır. Ancak aslında burada bir bulaşıcı salgın var, ülkemizi tehdit eden ciddi bir salgın var. Sadece ülkemiz sınırları değil küresel çapta bir salgın, İtalya ve İspanya örnekleri de yanı başımızda" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERİN BİZE YAPMIŞ OLDUĞU UYARILARA HARFİYEN UYULMASI LAZIM"

Avukat Murat Sadak, toplumsal yaşamın getirmiş olduğu sorumluluklara dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Sorumluluklara harfiyen uymamız lazım. Bir bulaşıcı salgın bir hastalık var. Ülkemizin bu noktaya gelmemesi için yetkililerin bize yapmış olduğu uyarılara harfiyen uyulması lazım. Bununla birlikte karantina altına alınan yerlerle ilgili aykırı davrananlar için ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesinde bir ceza öngörülmüş, o da 2 ayla 1 yıl arasında bir hapis cezası öngörülmüştür. 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten dolayı, o dönemin şartları içerisinde, bulaşıcı hastalıklarla ilgili mülki amirlerin tedbirlerine aykırı hareket edenlere idari para cezası öngörülmüştür kanunda. Bununla ilgili valilikler veya diğer kurumlar aykırı davrananlara yönelik cezai yaptırımlar uygulayabilirler. Bu hastalık sadece devletin ya da sağlık personelinin sorunu ya da bir mücadelesi değil, toplum olarak herkesin, hep birlikte beraber baş edebileceğimiz bir sorundur. Bu sorunla hepimiz beraber mücadele ettiğimizde sorunun altından kısa bir süre içerisinde altından kalkabileceğimize inanmaktayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Avukat Murat Sadak ile röportaj

-Genel ve detaylar

17.03.2020 - 17.37 Haber Kodu : 200317238

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9- SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI

Haber-Kamer: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de prizde unutulan ütü yangın çıkarttı. Yangında ütünün prize takılı olduğu oda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 14 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangına prizde unutulan ütünün yol açtığı tespit edilirken, ütünün prizde unutulduğu oda yanarak kullanılamaz hale geldi.

BACA YANGINI

Öte yandan, bu yangının ardından Silivri Alibey Mahallesi'nde yangın çıktı. 5 katlı apartmanın çatısından yoğun dumanların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, Merdiven aracılığıyla çatı katına çıktı. Yapılan incelemede çatıda yanma olmadığı ve apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin bacasının yandığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri ise bacanın bulunduğu alana girerek yangını söndürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Her iki yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Soğutma çalışmaları

-Genel detaylar

17.03.2020 - 22.47 Haber Kodu : 200317299