DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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16 dakika önce

Şarkıcı Yalın koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan hayranları için sosyal medya üzerinden konser verdi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1, System.String[]

Şarkıcı Yalın koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan hayranları için sosyal medya üzerinden konser verdi.

Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birçok kişi evden çıkmamaya başladı. Yalın da evden çıkmayan ve canları sıkılan hayranlarına moral vermek için sosyal medya hesabından canlı mini bir konser verdi. Yalın'ın sosyal medya üzerinden evinde canlı olarak verdiği konseri yaklaşık 33 bin kullanıcı izledi. Katılan kullanıcılar yorumlarda istek parçada bulundu ve konser için teşekkür etti. Şarkıcı Yalın canlı yayında, "Ne kadar süre evde duracağımız belli değil. Konser vermeye karar verdiğimizden beri kendimi en iyi hissettiğim an oldu herhalde. Amacım haftada bir defa yapmak" dedi. Yaklaşık yarım saat süren konser sonucunda Yalın hayranlarından takdir topladı.

Görüntü dökümü:

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-Sosyal medya konserinden görüntüler

18.03.2020 - 17.24 Haber Kodu : 200318235


- İstanbul
Koronavirüs, Yalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:25 Kaynak: DHA

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