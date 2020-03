DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Bugün itibariyle dünya çapında kovit-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovit-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor."

"Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor."

"Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz."

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaparak, Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını için alınan önlemleri açıkladı.

"Türkiye olarak çevremizdeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile birlikte yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Bu tehdit bulaşıcı bir hastalıktır. İlk defa Çin'de başlayan ve yeni koronavirüs salgını olarak bilinen kovit-19 hastalığı neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye, hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri yakından takip eden, tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığımız Ocak ayı başında, yani henüz Çin'de bile ilk ölüm vakası yaşanmamışken bünyesinde kriz merkezini kurmuş, hemen arkasından da Bilim Kurulunu oluşturmuştur. Ülkemizde kovit-19'la ilgili fiili tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmaya başlanmıştır. Şubat'ın ilk günü Çin'in Wuhan şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize getirilerek karantina altına alınmış, hamdolsun 14 günün sonunda hepsi de sağlıklı olarak evlerine gitmiştir." dedi.

"ÇOK SAYIDA TEDBİRİ SERİ BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRDİK"

Hastalığın ortaya çıkmasıyla alınan tedbirleri açıklayan Erdoğan, "Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den başlayarak hastalığın salgın düzeyin ulaştığı ülkelerle uçak seferleri hemen durdurulmuş, kara sınırlarımız kontrol altına alınmış, gerektiğinde kapatılmıştır. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görülenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizdeki ilk kovit-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde okulların tatil edilmesi, yurt dışı görevlerin ertelenmesi, insanların toplu olarak bulunduğu mekanların faaliyetlerine ara verilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri seri bir şekilde hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı ve ilk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. 18 Mart tarihindeki kapsamlı değerlendirme toplantımızın ardından yaklaşık 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Bu çerçevede Meclis'imiz gereken düzenlemeleri yaptı. Böylece ilave kaynak aktarmak suretiyle İşsizlik Fonunu güçlendirerek çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca, en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartırken, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini de Nisan başına aldık. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştıran, telafi çalışma süresini azaltan, sosyal yardımları artıran düzenlemeyi de hayata geçirdik. Hem hastalıkla mücadele, hem de bunun ekonomik sonuçlarının telafisiyle ilgili ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri peyderpey ilan ettik. Önümüzdeki süreçte de bu konuda gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. " diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE İSE 53 BİN VATANDAŞIMIZI EVLERİNDE İZLEMEYE, 8554 VAKAYI İSE HASTANELERDE TAKİBE ALDIK"

Erdoğan, "Bugün itibariyle dünya çapında kovit-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovit-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Malum olduğu üzere bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasının tek yolu, kendimize gönüllü karantina uygulamak, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Nitekim vefat eden hastalarımızın tamamında da kovit-19 yanında da ilave rahatsızlıklar söz konusuydu. Özellikle yaşlılarımızın hem kendilerinin, hem de diğer insanların sağlıkları için bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz." dedi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIĞIMIZ VARDIR"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş, 1 milyonu aşkın sağlık personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiştir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bini diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları da başlattık.

Ayrıca, gelişmiş üretim gücümüzle sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzeme de kendi kendimize yeterliyiz. Geçmişte bu tür kriz dönemlerinde dünyadan yardım isteyen bir ülke durumundaydık. Bugün ise dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiş, bunların 17'sine de imkanlar nispetinde gereken malzemeler gönderilmiştir. Dostlarımızı bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyelerimizin, gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanlarımızın, ekonomiyi ayakta tutmak için üretimde ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini de takdirle takip ediyoruz. "

"HER VATANDAŞIMIZIN CANI BİZİM İÇİN AYNI DERECEDE DEĞERLİDİR"

Erdoğan, Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızda, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. Önce insan diyen böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini, yani diğer insanlarla aramızda hastalık bulaşmasına imkan tanımayacak mesafe bırakılmasına özen gösterilmesini istiyoruz. Bunun için temizliğe önem verilmesini, özellikle dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını, kolonyayla dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için yaşlılarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan destek, sabır ve anlayış bekliyoruz. Ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının, uğradığımız her saldırının üstesinden birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik, inşallah bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. Bugünler Habil'lerle Kabil 'lerin ayrıştığı, hasbilerle hesabilerin kendini belli ettiği, bencillerle diğerkamların arasındaki farkın ortaya çıktığı günlerdir. Biz tüm bu hasletlerin hayırlı olanını tercih edeceği özellikle bu konuda milletimize güveniyoruz. Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir emri ilahisinin hikmetine bir kez daha muhatap olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Erdoğan'ın açıklamaları

25.03.2020 - 21.32 Haber Kodu : 200325265

25.03.2020 - 21.36 Haber Kodu : 200325266

=========================

2- ERDOĞAN KORONAVİRÜSE İLİŞKİN YAPILACAK G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİNE KATILACAK

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak olan koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü 'nden katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

============================

3-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Mehmet İlkay ÖZER/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadeleri yer aldı.

ALINAN ÖNLEMLER BAŞLIKTA SIRALANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirleri de madde madde açıkladı. 6 başlıkta açıklanan maddeler şöyle;

ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYAT

-2 milyon dar gelirli aileye 1.000 TL nakit destek verilecek.

-En düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye çıkarılacak.

-Asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak.

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına düzenli aktarılan kaynak180 milyon TL'ye çıkarılacak.

-Emeklilere bayram ikramiyesi Nisan'da verilecek.

-80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.

SAĞLIK

-Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

-32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

-Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

-Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

-1 milyon adet hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

SANAYİ

-Teknopark işletmelerinden 2 ay kira alınmayacak.

-KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

-Yerli dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

TİCARET

-Tıbbi maskelere ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Solunum cihazları için ilave gümrük vergisi kaldırıldı.

-Etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

-İhracatçılara stok finansman desteği verilecek.

MALİYE

-KDV beyanname verme ve ödeme süreleri ertelendi.

-Belediyelerin 3 aylık vergi kesintileri yapılmayacak.

-Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

-İç havayolu taşımacılığında 3 ay boyunca KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

-Nakit akışı bozulan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

-İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİö hayata geçirilecek.

BANKACILIK

-İşletme Finansman desteği ile 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 25 bin TL limitli kredi imkanı sağlanacak.

-3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli Esnaf Kart desteği verilecek.

-Kredi kartı ödemeleri Haziran ayı sonuna kadar ertelenebilecek.

-Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

==================================

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferans yoluyla katıldı. Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'la görüşüp, bilgi aldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Toplantıdan paylaşılan video

25.03.2020 - 22.14 Haber Kodu : 200325271

========================

5- - BARAJDA DOLULUK YÜZDE 31 DAHA AZ... İLERLEYEN GÜNLER İÇİN TASARRUFA DİKKAT

- Prof. Dr. Hüseyin Toros,

"Su kullanımına dikkat etmezsek, şu anda barajlarda olan su seviyesi önümüzdeki yaz döneminde düşerek bizim için sıkıntılı bir dönem oluşturabilir"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU, İstanbul, İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha az seviyede. Koronavirüs salgını nedeniyle ilerleyen günler için su tasarrufu uyurasında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, nasıl tasarruf edilebileceğini de uygulamalı olarak anlattı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK 2. SEVİYESİNDE

İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise barajlardaki doluluk yüzde 63,92.

Koronavirüs sebebiyle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar, kuraklık nedeniyle ilerisi için uyarıda bulundu.

ELLER YIKANIRKEN SU TASARRUFUNA DİKKAT

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye'nin Batı kesimleri, 2019 yılında gerçekten az yağış aldı. Barajlara baktığımız zaman İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 64. Son 10 yıl içindeki en düşük ikinci seviyedeki değer. Önümüzde Nisan, Mayıs ayları var. Dolayısıyla yağışlar gittikçe azalıyor İstanbul genelinde. Şu an itibariyla bizim hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bizim için son derece önemli. Ellerimizi uzmanların söylediği şekilde uzun süre sabunlu su ile yıkamamız gerekiyor. Ama burada su kullanımına dikkat etmezsek, şu anda barajlarda olan su seviyesi önümüzdeki yaz döneminde düşerek, bizim için sıkıntılı bir dönem oluşturabilir. Onun için hepimizin ellerimizi yıkarken veya temizlik yaparken suyu her ortamda, daha az nasıl kullanabilirizi araştırmamız ve hassasiyet göstermemiz, kendi çapımızda bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor ki, önümüzdeki dönemde suyu idareli kullanalım ve su sıkıntısı yaşamayalım" dedi.

"SU TASARRUFU YAPMAK DA SUYU İSRAF ETMEK DE BİZE BAĞLI"

Eller yıkanırken musluk açık bırakıldığında yaklaşık 2 litre su israf edildiğini dile getiren Toros, "Diyelim ki musluğumuzu fazla tazyikli değil, normal seviyede açarak 20 saniye boyunca elimizi sabunlarken açık bıraktık. Bu esnada 20-25 saniyede 2 litre civarında su harcamış oluyoruz. Sabunu aldıktan sonra ilk anda suya ihtiyacımız var, ancak köpürtme esnasında suya ihtiyacımız yok. Aynı deneyimizi, yine 20-25 saniye ellerimizi sabunlamak şartıyla şu şekilde yaptık; musluğumuzu kapatıp, ellerimizi iyice sabunladıktan sonra, musluğu açıp ellerimizi yine yıkadık. Böylece musluk tazyikli akarken harcadığımız suyun, yaklaşık 6'da 1'ini, yani 300 ml su harcadık. Bunu İstanbul geneli düşündüğümüz zaman, İstanbul'da 15 milyon insanın var olduğunu düşünürsek, veya 10 milyon dersek bir kısmı bebek, bir kısmı çok yaşlı olabilir. Her gün bunun 6'da 1 azalma ya da tam tersi olduğunu söyleyebilir, su tasarrufu ya da su israfı yapabiliriz. Bu bizim duyarlılığımıza bağlı, hepimiz bu konuda biraz daha hassas davranmalıyız" şeklinde konuştu.

EV İŞLERİNDE VE İŞYERLERİNDE DE ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR

Evlerde ve iş yerlerinde de su tasarrufu için önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Toros, "Meyveleri yıkıyoruz. Meyveleri tek tek yıkamak var, bir de su içinde bekletip, üzerindeki kirler varsa önce yumuşamasını sağlayıp sonra yıkayabiliriz. Marketten aldıktan hemen sonra teker teker meyveleri yıkarsanız, çok miktarda suyun boşa gitmesine yol açabilirsiniz. Dolayısıyla hayatımızın her alanında suyu daha idareli kullanmalıyızı düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de ev ve işyeri bazında çözümler üretmek gerek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SU TÜKETİMİNDE ARTIŞ YOK

Öte yandan İBB yetkilileri İstanbul'a günlük verilen su miktarında dikkate değer bir artışın olmadığını, hijyen nedeniyle su kullanımında bir artış olsa bile, iş yerlerindeki kullanılan su miktarında düşüş olduğunu, bunun da durumu dengelediğini söyledi.

"ELLERİMİ YIKARKEN SUYU KAPATMIYORUM"

Su tüketimiyle ilgili konuşan vatandaşlardan Gülşah Sarıkaya , "Genel olarak dışarıdan eve vardığımız zaman ilk işimiz ellerimizi yıkamak şu anda. Su tasarrufuna ban zaten her zaman çok dikkat ediyorum her zaman açmıyorum. Daha az açarak kullanıyorum. Şu sıralar daha uzun süre yıkıyorum ellerimi, ellerimi köpüklerken suyu kapatmıyorum ama az açarak kullandığım için çok fazla sorun olduğunu sanmıyorum" dedi.

"ELLERİMİ KÖPÜRTMEYE BAŞLADIĞIMDA DİRSEĞİM İLE MUSLUĞU KAPATIYORUM"

Çetin Birecen ise, "Ben daha önceden de dikkat ediyordum zaten ona, malum dünyada da bir su kıtlığı var. Geçen gün hatta sosyal medyada bir tweet vardı 'Babanızın barajları varmış gibi suyu açık bırakmayın' diye. O yüzden ben ellerimi ilk köpürtmeye başladığımda dirseğimle musluğu kapatıyorum. İşimi bitirdikten sonra, köpürtme işi bittikten sonra yeniden suyu açıp öyle duruluyorum. Yani su tüketimine dikkat ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Prof. Dr. Toros'un el yıkma deneyi yapması

-Toros'un açıklaması

-Vatandaş röportajları

-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)

-El yıkama detayları

-Barajlar havadan görüntüler

=======================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6-TRAMVAY İNŞAAT HATTININ TEMELİNDE KAYMA

Mehmet DEMİRKAYA - Ali AKSOYER/İSTANBUL, - EMİNÖNÜ-Alibeyköy tramvay hattı inşaatının temelinde, çökme ve kayma yaşandığı tespit edildi. Çökme yaşanan bir kilometrelik bölüm sökülerek yeniden inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çökme ve kayma yaşandığını, çökmenin geçmişte yapılan işlerden kaynaklandığı iddia edildi. Çöken kısımların kırılarak yeniden yapılmasına başlandığı belirtilen açıklamada, raylı sistemin planlandığı gibi yılsonunda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 2016 yılında yapımına başlanılan tramvay hattının finansman sorunlarının çözüldüğü, inşaat işlerinin hızlandırıldığı savunulan açıklamada daha sonra şöyle denildi.

"Raylı sistemin Ekim 2018'de tamamlanan bir kilometrelik kısmının, mevcut temel ve ray seviyesinin altında kalan zemin bölgelerinde, tramvay işletmesini aksatacak düzeyde (kazıklı sistem üzerine oturmayan düşey bölüm), çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi. İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç 'e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı; proje aşamasında, zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü".

Zemin hareketinin zamanla daha da artacağı hesaplanarak, bir kilometrelik kısmın kırılarak yeniden yapılmasına karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada "İmalatı 2018 yılında tamamlanmış Balat-Ayvansaray arasında tramvay üst yapı ray sökümü ve betonarme kırım işlerine başlandı. Daha sonra ray altı temel kazık imalatlarına başlanacak" ifadeleri yeraldı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Havadan görüntülerle hattın son durumu

25.03.2020 - 17.48 Haber Kodu : 200325242

========================

7- İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, BAĞCILAR'da yaşlı adama zorla maske takarak başına kolonya döken şüpheli Osman K.'ya "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 14 gün elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası ve koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin kaldırılmasının ardından 15 gün süre ile haftada iki kez huzurevine başvurmak şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

SOSYAL MEDYADA REZİL OLMUŞ DURUMDAYIM

Bakırköy Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan Osman K., "Söz konusu şahıs bizim arkadaşımızdır. Böyle bir duruma girdiğim için çok üzgünüm. Sosyal medyada rezil olmuş durumdayım. Allah inşallah bir daha böyle bir durum yaşatmaz." dedi.

KARARDA KORONAVİRÜS ETKİSİ

Kararını açıklayan mahkeme şüpheli hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan mevcut delil durumu olması suçun vasfı dikkate alınarak ve dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilim Kurulu tavsiyeleri toplum sağlığının korunmasına dair tedbirler dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

HUZUREVİ ZİYARETİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Osman K.'nin 14 gün süre ile elektronik kelepçe takılarak yaşadığı konutu terk etmemesine hükmedildi. Ayrıca kararda Osman K.'ye koronavirüs salgınına yönelik önlemlerin kaldırılmasının ardından 15 gün süre ile haftada iki kez ikametine en yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezine başvurmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına hükmedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Şüphelinin sevk edilmesi

==========================

8- SAF ALKOLDEN TÜRKMENLERİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin koronavirüsten korunmak için vücutlarına saf alkolden yapılan içkiyi sürmesi ve zehirlenerek ölmelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden 5'i "Olası kast ile öldürme" suçundan tutuklandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'ne çıktı. Hakimlikte ifade vermelerinin ardından 5 kişi "Olası kast ile öldürme" suçundan tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da son iki haftada çok sayıdaki Türkmenistan uyruklu kişi, koronavirüsten korunmak için saf alkolden yapılan ve 'ispirt' adı verilen içkiyi önce vücutlarına sürdükleri ve sonrasında çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

=======================

9- İSTANBUL'DA CAMİLERDEN DUALAR EDİLİP SALAVAT GETİRİLDİ

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL'da koronavirüs salgını nedeniyle camilerden dualar edilip salavat getirildi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından cami görevlilerine gönderilen yazıda, yatsı ezanından sonra, "Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım!

Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" duası edileceği belirtilerek, "Tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

Üsküdar ve Maltepe 'de camilerden edilen dualar

25.03.2020 - 22.07 Haber Kodu : 200325270

=======================

10- ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE BALIK TUTMAK GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar'da balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Ekipler uyarı afişleri asarken, bazı kişilerin uyarılara rağmen balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayan bazı kişilerin sahillerde balık tutmaya devam etmesi üzerine Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi harekete geçti. Kaymakamlık ve belediyenin ortak kararıyla ilçe sınırları içinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi. Ekipler ayrıca uyarı afişleri asarak vatandaşları bilgilendirdi. Bazı balıkçılar uyarıları dikkate alırken, bazıları ise balık tutmaya devam etti.

Görüntü Dökümü:

----------

-Uyarı afişleri

-Balık tutanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

25.03.2020 -18.25 Haber Kodu : 200325251

========================

11- ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza dün öğle saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Musa Altay yönetimindeki 34 ZG 7218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma, ardından da elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan Yasin Altay ve Alparslan Tekin çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları daha sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken elektrik direğine çarpan ve hurdaya dönen otomobil vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kaza yapan otomobil

-Sağlık ekibi

-Çevrede toplananlar

-Genel ve detaylar

25.03.2020 -20.46 Haber Kodu : 200325262