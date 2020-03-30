DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar. Sarıyer Zekeryaköy'de bulunan Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Orhan Keçeli Futbol sahasında, bir grup önlemleri hiçe sayarak maç yaptı.

Dolayısıyla ne uzak mesafe kuralı ne de "Evde kal" çağrıları dinlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Halı sahada top oynayanlar

29.03.2020 - 17.26 Haber Kodu : 200329151

- İstanbul