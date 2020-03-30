DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor
ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar. Sarıyer
Zekeryaköy'de bulunan Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Orhan Keçeli Futbol
sahasında, bir grup önlemleri hiçe sayarak maç yaptı.
Dolayısıyla ne uzak mesafe kuralı ne de "Evde kal" çağrıları dinlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Halı sahada top oynayanlar
29.03.2020 - 17.26 Haber Kodu : 200329151
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
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