DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı. Bakan Koca hastanenin açılış haberini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

BAKAN KOCA: 829 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜÇLENDİRİLEN BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETE AÇILDI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi