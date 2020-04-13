DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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6 saat önce

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİRGülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına açıkladı.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİR

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

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2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.

Görüntü dökümü:

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-Konvoydan görüntü

-Balkonlardan alkışlayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

13.04.2020 - 03.04 Haber Kodu : 200413018

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3- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININI KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL SOKAKLARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Şahin BOZKURT-Ertan KILIÇ-Taylan ERGÜN  / İSTANBUL DHA

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

Yasağın kalkmasıyla birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhuriyet Caddesinde ki bir market de satışa başladı. Marketin önüne gelen vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kuralına uydukları görüldü. Araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşların korna çaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Ufuk Güler, "Evdeydim devamlı. Marketten birkaç alışveriş yapmam gerekti. İlk gün çıkmadım ben. Evdekilerle idare ediyorum. Yasak kalkınca birkaç ihtiyacım var onları alacağım ve eve döneceğim" diye konuşurken benzin istasyonunda çalışan Kenan Tayaç ise, "Yatmakla geçti. Çalışmaya geldim. Baksanıza izdiham yaşanıyor" dedi.

Olcay Meral, "Gayet güzel geçirdik. Olması gereken de buydu zaten. Mazot almaya geldim. Bir de ihtiyacım var onu almaya geldim. Yollar sakindi. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bilal Bağrıyanık ise "İki gün boyunca bol bol kitap okumaya çalıştım. Evde ne yapabilirim onu düşündüm. Bir hava almak için dışarıya çıktım. Ama tedarikliyiz. Kolonyamız falan her şeyimiz var. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Cevizlibağ trafikten görüntüler

-Benzinciler önündeki kuyruk

- Mecidiyeköy yollardan detay

- Gaziosmanpaşa'dan detay

- Arnavutköy'de benzinci önünden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detaylar

13.04.2020 - 00.58 Haber Kodu : 200413005

13.04.2020 - 01.25 Haber Kodu : 200413011

13.04.2020 - 01.58 Haber Kodu : 200413013

13.04.2020 - 06.51Haber Kodu : 200413024

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4- ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Haber: İlkay DİKİCİ- Ramazan EĞRİ- Murat KORKMAZ/

Sultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi. Yapılan uyarıların ardından gençler aşağıya indi.

Sultanbeyli'de 3 genç sokağa çıkma yasağı olunca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evlerinin çatısına çıktı. Durumu fark eden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis memurları hemen harekete geçti. Ekipler çatıya çıkan gençleri polis drone ile uyararak aşağı indirdi. İlk önce dronedan polis sireni çalan ekipler ardından anons ederek gençlere uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından 3 genç çatıdan aşağı indi.

Süleyman Soylu, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:25 Kaynak: DHA

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