DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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1-YASAĞIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Murat SOLAK-Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.

1-YASAĞIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Murat SOLAK-Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul'da yasak nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.00'da yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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