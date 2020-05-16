DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

SOKAĞA çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı. Köprüdeki sakinlik ve denetimler havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18- 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma yasağı, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında araçlar kuyruk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim sırasında izni kağıdı olmayan bir sürücüye ceza kesildi. İşlem yapılan sürücü, "Avrupa yakasına dükkana gidiyorduk izin kağıdımız yanımızda değildi." dedi. Denetimler sırasında izin kağıdı olmasına rağmen köprüye girmesi yasak olan bir şehirlerarası yolcu otobüsüne de ceza kesildi. Otobüs sürücüsü "İzin kağıdımız var ama köprüye girmek yasak. Yanlış yoldan girmişiz Harem 'e inecektik" diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim drone ile havadan görüntülendi.