DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR-Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesindeki patlama saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken yaralılar kurtarıldı. İtfaiye erleri yaralılardan bazılarını omuzlarına alarak ambulansın yanına getirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı. Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Görgü tanıklarından biri, "Deprem oluyor sandık, bütün mahalle bir anda sokağa çıktı. Baktık aramızda 500 metre fark var" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Patlama sonrası ilk görüntüler

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(Canlı yayın görüntüleri)

Yaralının çıkarılması

İtfaiyenin müdahalesi

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Olay yeri aktüel görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detaylar

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Drone görüntüleri

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(Cep telefonu kamerası)

Olay sonrası alevli görüntüler

Sıcak anlar

27.06.2020 - 05.22 Haber Kodu : 200627014

27.06.2020 - 05.48 Haber Kodu : 200627015

27.06.2020 - 06.05 Haber Kodu : 200627016

27.06.2020 - 06.19 Haber Kodu : 200627017

27.06.2020 - 06.23 Haber Kodu : 200627018

27.06.2020 - 06.25 Haber Kodu : 200627019

27.06.2020 - 06.37 Haber Kodu : 200627020

27.06.2020 - 06.43 Haber Kodu : 200627021

27.06.2020 - 06.47 Haber Kodu : 200627022

27.06.2020 - 08.29 Haber Kodu : 200627025

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2-BASIN EKSPRESTE TAKSİYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 1 ÖLÜ 2 YARALI

Yılmaz OKUR/ Küçükçekmece, Basın Ekspres yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölünen yolda otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, taksi şoförü hayatını kaybetti. Taksideki yolcu ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğa Y.'nin kullandığı 22 UK 565 plakalı otomobil asfaltlama çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ilerken karşıdan gelen ve Adnan Türkmen'in kullandığı 34 TJT 89 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken taksi sürücüsü Adnan Türkmen (55) hayatını kaybetti. Takside bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu ise yaralandı. Taksiye çarptıktan sonra savrulan otomobilin sürücüsü Doğa Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Doğa Y.'ı yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen taksi sürücüsü Adnan Türkmen'in cansız bedeni sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de trafik tamamen durdu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazada araç içinde sıkışan yaralıyı kurtarma anları

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Araçtan kopan motor

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Tamamen duran trafik

-Genel ve detay görüntüler

27.06.2020 - 08.34 Haber Kodu : 200627028

27.06.2020 - 08.36 Haber Kodu : 200627029

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3-ŞİŞLİ'DE TEHLİKELİ ASKER UĞURLAMASINA 4 GÖZALTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

Şişli 'de dün akşam asker uğurlama merasimi için oluşturdukları konvoyda trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attıkları kameraya yansıyan 4 sürücü gözaltına alındı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 23.00 sıralarından asker uğurlama merasimi yapmak isteyen kişiler, trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerden sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye attı.

Konvoydaki bir kadın seyir halindeki araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile selfi çekildi. Konvoyun en arkasında bulunan sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanların canını tehlikeye attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçerek şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D. gözaltına alındı.

CEZA YAĞDI

Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye toplu asker uğurlama törenlerinin yasaklanması talimatına aykırı davranıştan dolayı, Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Aynı sürücülere "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"tan 132 lira, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbir, saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak"tan 132 lira ve her sürücüye ayrı ayrı 264 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.