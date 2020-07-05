DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

İstanbul Boğazı 'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada tekne battı

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Tadilatta olduğu öğrenilen teknede çıkan yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangın sırasında teknenin sahilde demirli olduğu, yangının çevreye sıçramaması için içinde bulunanların denize açıldığı yangının büyümesiyle birlikte ise botla ayrıldıkları iddia edildi. İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik komutanlığı'na bağlı teknelerden yapılan soğutma çalışmaları esnasında yanan tekne suya gömüldü ve tamamen battı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de Beşiktaş açıklarında yanan tekne ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi.

- Özdemir