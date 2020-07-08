DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikabın çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti, pikapta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikabın çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti, pikapta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gürpınar Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.I.(21)'ın kullandığı 41 ACL 336 plakalı pikap, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple önce park halindeki otobüse sonrasında cadde üzerinde yürüyen 17 yaşındaki B.Ü ile 18 yaşındaki S.Y. adlı iki genç kıza otomobile çarptı. Kazada, 2 genç kız ağır yaralanırken sürücü A.I. ile yanındaki arkadaşı B.S.(21) kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

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2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİVatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki S.Y. ile 17 yaşındaki B.Ü. adlı genç kızlar hayatını kaybetti. Polis, bölgeyi güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de kazayla çalışma yaptı. Kazaya karışan ve kaza nedeniyle hasar gören araçların kaldırılmasıyla cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili konuşan bir kişi, "41 plakalı araç, hızlı bir şekilde gelip önce otobüse vuruyor, sonra bayanları altına alıp park halindeki araca vurup orada kaldı" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

- Hasırcıoğlu
Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:54 Kaynak: DHA

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