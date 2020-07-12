DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polisi, Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polisi, Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında Fatih Balat'tan hareket eden ekipler, botlarla boğaza açıldı. Sarıyer Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte tekneye baskın yaptı.  Kıyıya yanaştırılan teknede denetim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 kişiyle karşılaştı. Teknede parti yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından teknedeki kişiler tek tek indirildi. İşletme sahiplerine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için işlem yapıldı.

- İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 08:51 Kaynak: DHA

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