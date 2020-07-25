DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

Sancaktepe 'de, TEM otoyolunun Ankara istikametinde, içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlerden uçarak üst geçitin ayağına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.30 sıralarında Sancaktepe TEM Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem K.'nın kullandığı 34 CMT 74 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Bariyerlerin üzerinden uçan otomobil üst geçit köprüsünün beton ayağına vurarak hurdaya döndü.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADIBariyerlere vurduktan sonra uçarak köprü ayağına vuran otomobilde sürücü Adem K. hayatını kaybederken, aynı aileden Yasemin K., Rabia Su K., Ahmet Yuşa K., Ali Asaf K. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisi ile 3 çocuk otomobilden yola fırladı. Araç içinde sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın olduğu noktada trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobil vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Kaza yapan otomobil-Otomobil içinde sıkışan yaralının çıkarılması-Yaralının ambulansa taşınması-Ambulansın olay yerinden ayrılması- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları-Hayatını kaybeden Adem K.'nın otomobil içinden çıkarılması ve ambulansa taşınması-TEM'de yoğunlaşan trafik-Genel ve detay görüntüler

25.07.2020 - 04.09 Haber Kodu : 200725022

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3- BEYOĞLU'NDA İSTANBUL DEVLET TİYATROSU BİNASINDA YANGIN

Cemil ÖZDEMİR/ Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Beyoğlu Taksim Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi'nde bulunan 8 katlı İstanbul Devlet Tiyatrosu binasının en üst katında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

- İstanbul