DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler parkta oturan bir gruba silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 1'i ağır, 1'i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, 23.30 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 4 kişi parkta oturan gruba, silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: -------------Olay yeriPolis ekiplerinin çalışmalarıYerdeki boş kovanlarToplanan vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

27.08.2020 - 02.11 Haber Kodu : 20082701127.08.2020 - 00.21 Haber Kodu : 200827002

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2- BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Başakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sararken gecekonduda yaşayan 6 kişi son anda dışarı çıkarak ölüm döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buhara Sokak üzerinde bahçe içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan komşularını uyandırırken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 6 kişi son anda kendini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan gecekondu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gece konu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEV ALEV YANDIYanan gecekondu bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de gecekondunun alev alev yandığı, sokakta yaşayan vatandaşların panik içerisinde olduğu görülüyor.

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN

Yanan gecekondu sahibinin oğlu olduğu öğrenilen bir kişi, "Hiçbir şey bilmiyorum, bende uykudan uyandım. Koşarak geldim, ev babama ait. Çok şükür can kaybı yok da maddi hasar var işte bakalım hayırlısı. Cana geleceğine mala gelsin, tek dileğimiz o yani. Evde iki aile 6 kişi yaşıyor" dedi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul