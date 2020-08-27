DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler parkta oturan bir gruba silahlı saldırı düzenledi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

Beyoğlu'nda kar maskeli kişiler parkta oturan bir gruba silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 1'i ağır, 1'i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, 23.30 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 4 kişi parkta oturan gruba, silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: -------------Olay yeriPolis ekiplerinin çalışmalarıYerdeki boş kovanlarToplanan vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

27.08.2020 - 02.11 Haber Kodu : 20082701127.08.2020 - 00.21 Haber Kodu : 200827002

===========================

2- BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Başakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sararken gecekonduda yaşayan 6 kişi son anda dışarı çıkarak ölüm döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buhara Sokak üzerinde bahçe içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan komşularını uyandırırken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan 6 kişi son anda kendini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan gecekondu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gece konu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEV ALEV YANDIYanan gecekondu bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de gecekondunun alev alev yandığı, sokakta yaşayan vatandaşların panik içerisinde olduğu görülüyor.

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN

Yanan gecekondu sahibinin oğlu olduğu öğrenilen bir kişi, "Hiçbir şey bilmiyorum, bende uykudan uyandım. Koşarak geldim, ev babama ait. Çok şükür can kaybı yok da maddi hasar var işte bakalım hayırlısı. Cana geleceğine mala gelsin, tek dileğimiz o yani. Evde iki aile 6 kişi yaşıyor" dedi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul
İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 08:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Neye uğradığını şaşırdır! Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı için suç duyurusunda bulunuldu Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi         
12:59
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi         
11:45
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor         
11:15
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi 40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi         
08:40
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada         
08:39
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım         
20:20
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı         
19:06
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı         
17:59
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 15:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei