DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Başakşehir
Mutfakçılar Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Başakşehir'de bulunan Mutfakçılar Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ekipler çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.
- İstanbul
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