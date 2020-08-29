DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Cem Bayır, aynı evde yaşadığı annesi Hediye Bayır'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ise polisi arayarak annesini öldürdüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Cem Bayır (33)'ı gözaltına aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi. Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 08:38 - Kaynak: DHA
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