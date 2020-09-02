DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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KURYEYİ GASP EDENLERE MÜDAHALE EDEN POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ BIÇAKLANDIHaber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA Kadıköy'de motosikletli kuryeyi gasp etmeye çalışan 2 kişi, olayı görüp müdahale etmek isteyen bir polis ve özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralayarak kaçtı.

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KURYEYİ GASP EDENLERE MÜDAHALE EDEN POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de motosikletli kuryeyi gasp etmeye çalışan 2 kişi, olayı görüp müdahale etmek isteyen bir  polis ve özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralayarak kaçtı. Hemen akabinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay saat 03.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktan geçen bir motorlu kuryeyi gasp etmeye çalışan 2 kişi, olayı evinden görerek müdahale etmeye çalışan 1 polis memuru ile sitenin özel güvenlik görevlisini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri karnından yaralanan polis memuru ile kolundan yaralanan özel güvenlik görevlisi C. G.'yi olay yerinden yaptıkları ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDIPolis ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların eşgalini belirleyen polis kısa sürede 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayı gören komşulardan biri olan Esmer Akbakan yaşananları, "Önce bayağı bir bağrışma sesi duydum ondan sonra merak edip çıktım. Bir tane polis arkadaşımızı karnından bıçakladılar. Güvenlikçi arkadaşımızı kolundan bıçakladılar. Gasp yapmaya çalıştılar burada. Güvenlikçi arkadaşlar da araya girince gaspçılar bıçaklayıp kaçtılar. Gaspçılar 2 kişiydi"  diye anlattı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDABir polis memuru ile özel güvenlik görevlisinin bıçakla yaralandığı olayın hemen akabinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bıçaklama olayından hemen sonra yerde yatan yaralılar görülüyor. Ardından olay yerine polis ekiplerinin ve ambulansın geldiği görülüyor.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü: -----------------------------------Yaralanan polis memuru-Yaralının ambulansa alınması-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Polis ekiplerinin çalışmaları-Yakalanan zanlının polis arabası ile olay yerinden götürülmesi-Olaydan hemen sonra vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntü-Genel ve detay görüntüler

02.09.2020 - 05.37 Haber Kodu : 200902011

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2- SARIYER'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Sarıyer'de kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki taksiye çarparak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Hacıosman Metro girişinde trafik yoğunluğu oluştu.Kaza, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halinde müşteri bekleyen taksiye çarptı. Taksiye çarpan kamyonet refüje çıkarak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza anında taksinin yanında arkadaşı ile sohbet eden görgü tanığı taksi sürücüsü "Kamyonet sürücüsü aracını toparlayamadı duramayarak duran taksiye vurdu. Yerler de yaş olunca kamyonet kaydı taksiye vurdu yan yattı" dedi.

Kaza nedeniyle Tarabya Caddesi'nde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 08:46 - Kaynak: DHA

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