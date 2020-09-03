DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ (2)

- Maltepe'de fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförü;

"Yolcular mağdur olduğu için benim önüme atlıyor, almak mecburiyetindeyim. "

Murat SOLAK -İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetliyor. Ekipler, Esenyurt, Avcılar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetleniyor.

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde bir minibüse ayakta fazladan 15 yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

MALTEPE'DE DE DENETİM YAPILDIMaltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapılan denetimde bir minibüsten 29 yolcu çıktı. Polis ekipleri sürücüye fazla yolcu taşımaktan 3180 lira, cep telefonu ile konuşmaktan 288 lira ve emniyet kemeri takmamaktan 130 lira olmak üzere toplam 3 bin 598 lira para cezası uyguladı.

CEZA KESİLEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: YOLCULAR MAĞDUR OLDUĞU İÇİN ALMAK MECBURİYETİNDEYİMFazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulanan sürücü, "30'a yakın yolcumuz var. Elimizde olmayan imkanlardan dolayı bu yolcuyu almak durumundayız. Önümdeki 7 araba yolcu almıyor ceza yememek için yolcular mağdur olduğu için benim önüme atlıyor, almak mecburiyetindeyim. O yüzden bu kadar yolcuyu aldım ben." şeklinde konuştu. Toplu taşıma araçlarındaki maske ve yolcu sayılarıyla ilgili denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü: ----------------------AVCILAR-Denetimden görüntü -Polis ekiplerin çalışmaları -Genel ve detaylar MALTEPE-Fazla yolcu taşıyan minibüsten detay-Yolculardan detay-Denetimden detay-Sürücü röportajı-Araçlardan detay-Genel ve detaylar

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2- BEYOĞLU'NDA KIRGIZİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU BİNASINDA YANGIN

Özgür EREN/Ozan URAL/İSTANBUL,- BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasının 1'inci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken binanın alev alev yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait 5 katlı binanın 1'inci katında dün saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi. Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağılabildi.

Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasındaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın 1'inci katının alevli şekilde yandığı görülüyor.