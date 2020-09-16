DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Ataşehir'de iddiaya göre makas atmaya çalışan bir sürücünün kullandığı otomobil önce makas atmaya çalıştığı araca ve park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra orta refüje vurarak karşı şeride uçtu. Karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 34 OF 3481 plakalı otomobilin sürücüsü önünde seyreden otomobile makas atmak istedi. Ancak bu sırada önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki iki otomobile vurduktan sonra orta refüje vurarak karşı şeride uçtu. Bu sırada karşı şeritte seyir halindeki Ayhan Pehlivan'nın kullandığı 34 ZVG 03 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada sürücü dahil 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ederken diğer yaralıların tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapanan yol araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

YARIM ARAÇLIK YERDEN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTI

Seyir halindeyken karşı şeritten uçarak gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Pehlivan yaşananları; "Karşıdan arkadaş geliyordu, önünde bir araç vardı. Tek kişilik şeritte sağından yarım arabalık yerden makas atmaya çalıştı. Sağındaki arabaya çarpıp sola doğru ivmelendi, refüje de çarparak havalandı araç direkt benim şeridime girip kafa kafaya çarpıştık. Arabada 2 kişilerdi, şoför bayağı kan kaybetmişti, ambulans geldi acil çıkardılar" şeklinde anlattı.

Yolda sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Nurullah Kartal da, "Mahalleli olarak muzdaribiz, yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Sürekli kazalar oluyor burada, dün de oldu az ileride. Yoldan çocuklar geçiyor, hep risk altındayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------------------Kazanın hemen sonrası araçlar(Cep telefonu kamerası)-Kaza yapan araçlar-Görgü tanıkları ile röportajlar-Araçların yoldan çekilmesi-Genel ve detay görüntüler

16.09.2020 - 02.54 Haber Kodu : 200916010

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2- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAMYON OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Haliç Köprüsü'nde arızalı bir aracı görüp duran otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan bir yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Yalçın'ın kullandığı 34 SP 9639 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle köprü üstünde arıza yaptı. Sürücü de arızalanan aracını kenara çekerek gerekli reflektörleri yola koyduktan sonra çekicinin gelmesi beklemeye başladı. İddiaya göre, aynı yönde arkadan gelen 20 EA 104 plakalı otomobili kullanan Hamit Karakaş ise arızalanan aracı son anda görüp frene bastı. Bu sırada Kani Davarcı yönetiminde seyir halinde ki 33 SH 079 plakalı kamyon sürücüsü de arızalanan araç için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Hamit Karakaş ile Latif Tekbaş isimli arkadaşı yara almazken otomobilin arka koltuğunda oturan Ali Deveci isimli yolcu ise yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da duruma polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkarılan Ali Deveci'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK OLUŞTUPolis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürdü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri yolu temizlemesiyle polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine tamamen açtı.

VURACAĞIMI ANLAYINCA SOLA KAÇTIM

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Kani Davarcı da, "Normal yolumda gidiyordum, aynı anda frene bastı önümde. Frene bastığını gördüm bende frene bastım, vuracağımı anlayınca sola doğru kaçtım. Kamyonun sağ köşesini vurdum" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul