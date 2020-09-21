DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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DÜMBÜLLÜ KAVUĞU'NUN YENİ SAHİBİ ŞEVKET ÇORUH OLDU Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ömer HASAR / İSTANBUL,DHATürk tiyatrosunun simgelerinden Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh oldu.

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DÜMBÜLLÜ KAVUĞU'NUN YENİ SAHİBİ ŞEVKET ÇORUH OLDU

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ömer HASAR/ İSTANBUL,DHA

Türk tiyatrosunun simgelerinden Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh oldu. Çoruh'a kavuğu, eski sahibi Rasim Öztekin takdim etti.

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende kavuğun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh oldu. Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh' devretti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle alan Çoruh duygulu anlar yaşadı.

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Kavuğu Rasim Öztekin'den alan Çoruh, "Üzerimde emeği olan ustalarım başta Savaş Dinçer, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora başta olmak üzer beni yetiştiren tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden, apartman dairelerine kadar yüreği tiyatro dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabule diyorum. Başımın üstünde yeri var.  Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma emanet edene kadar son sözüm, 'hak dostum hak" diye konuştu.

"HAK EDEN BİRİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu ise tiyatro severlerle doldu taştı. Devir teslim töreni için İzmir'den gelen Ahmet Yanar, "Çok özel bir günde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu töreni izlemek için İzmir'den geldik. Hak eden birisi olduğunu düşünüyorum" dedi. Seyircilerden Sinem Saniye Durmaz da "Baba tiyatrodan takip ediyoruz kendisini. Kısa bir süre içerisinde devir teslim töreni oldu. Normalde 30 yılda bir oluyor. Merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören öncesinde devir Şevket Çoruh'un, Rasim Öztekin'den kavuğu devralacağı haberini aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan ve kavuğun bu zamana kadar ki sahiplerini gösteren kısa bir video da gösterildi. Devir teslim töreninin ardında ise başrollerinde Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun yer aldığı 'Bir Baba Hamlet' oyunu sergilendi.

Şevket Çoruh, Tiyatro, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:58 - Kaynak: DHA

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