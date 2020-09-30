DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

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AZERBAYCAN BAYRAĞI GALATA KULESİ'NE YANSITILDI İdris TİFTİKCİ - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHAErmenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.
AZERBAYCAN BAYRAĞI GALATA KULESİ'NE YANSITILDI
İdris TİFTİKCİ - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA
Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan'a destek maksadıyla İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Azerbaycan ile birlik ve beraberliğin göstergesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ve saat 20.15'te başlayan etkinlik saat 00.00'a kadar sürdü.
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