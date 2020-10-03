DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Esenyurt ve Başakşehir başta olmak üzere 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Özel tim eşliğinde adreslere giren terörle mücadele polisleri bazı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde de uzun süre arama yaptı. Aramalar sırasında ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı.

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