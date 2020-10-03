DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı.
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Esenyurt ve Başakşehir başta olmak üzere 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Özel tim eşliğinde adreslere giren terörle mücadele polisleri bazı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde de uzun süre arama yaptı. Aramalar sırasında ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı.
- Okur
Son Dakika Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti