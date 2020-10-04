DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARINDA İNSAN ÜZERİNDE DENEME AŞAMASINA GEÇİLDİ MÜJDESİ

Haber: İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini cep telefonundan görüntülü arayarak verdi.

Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemelerde bulunan Bakan Koca, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin şu bilgileri iletti: "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum."

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ

19 transjenik hayvan üzerinde yapılan çalışmada, 10 hayvana virüs verildiğini ifade eden Koca, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu oluşturulduğunu, kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının altını çizdi. Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit edilmediğini söyledi. Kontrol grubu olan aşı yapılmayan 9 transjenik hayvanın 4'ünün öldüğünü, 5'inin akciğerlerinde virüsün tespit edildiğini ifade eden Koca, "Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı başarıyla tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"ÜÇ TANE AŞININ İNSAN DENEYİ FAZ ÇALIŞMASINA ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA, 10 GÜN İÇERİSİNDE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini veren Koca, Koçak Farma'da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle preklinik çalışmalarının tamamlandığını ve insan deneyi safhasına gelindiğinin haberini verdi. Koca: "Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesinde Hakan Hoca'nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesinde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız." dedi.

ŞİFA KAYNAĞI OLACAĞINA İNANDIĞIMIZ BU AŞILARLA DA GELECEĞİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALMIŞ OLURUZ"Koca bulunduğu tesiste üretim noktasında da herhangi bir sorunun bulunmadığını belirterek, Adıyaman'da da benzer bir tesis olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'nın ardından şunları ifade etti: "Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz."

ERDOĞAN'A, AŞILARIN ENJEKTÖRE ÇEKİLMİŞ HALİ GÖSTERİLDİCumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüntülü görüşme sırasında, üç aşının enjektöre çekilmiş halini gösteren Koca, aşıları pazartesi günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde takdim edeceklerini bildirdi. Koca, şunları dile getirdi: "Birisi adenovirüs, Erciyes Üniversitesi Aykut Hoca'nın. Bir diğeri yine inaktif olan aşı. Bir diğeri de Koçak Farma, Bakanlığımız tarafından desteklenen bir diğer üçüncü inaktif aşı. Üç tane aşının enjektöre çekilmiş hali. Bu araştırma ürünü, üretim için de hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki faz çalışmasından sonra erken dönemde üretimin de yapılacağını, yeterli olduğunu, bu anlamda bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yeterlilik aldığını da söylemek istiyorum. Ayrıca Bakanlığımızın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun verdiği ruhsatın uluslararası düzeyde de dünyada geçerli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü uluslararası kurulda TİTCK üye olduğu için verilecek ruhsatın dünyada da geçerli olduğu son derece önemli bir nokta olacak." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'yı dinledikten sonra "Hayırlı olsun inşallah." dedi. Sağlık Bakanı Koca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, su çiçeği, kuduz ve verem aşıları için de hayvan çalışmalarının bittiğini, 1-2 hafta içinde insan üzerinde deneme çalışmalarına başlayacaklarını, bu aşıları da özellikle müjdelemek istediğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda "İnşallah hayırlısıyla bu neticeye kavuşuruz." dedi.

Görüntü dökümü: ----------------Bakan Koca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi-Detaylar

03.10.2020 - 20.26 Haber Kodu : 201003202

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2- TEKERİ KOPAN ÇEKİCİ KAMYONET AĞACA ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,Kartal Sahil Yolu'nda seyir halindeki çekici kamyonetin sol ön tekeri yerinden koparak fırladı. Tekeri kopunca sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet orta refüje çıkarak bir ağaca çarptı. Ağacı yerinden söken kamyonet hurdaya dönerken araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

TEKER KOPTU AĞACA ÇARPTIKaza saat 22.30 sıralarında Kordonboyu Ankara Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emre A.'nın kullandığı 34 CLH 446 plakalı çekici kamyonet seyir halindeyken aniden sol ön tekeri koparak yerinden fırladı. Tekeri kopup fırlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici kamyonet orta refüje çıkarak bir ağaca vurdu. Ağacı kökünden söken çekici kamyonet hurdaya döndü. Sürücü araç içinde sıkıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTIHaber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Emre A.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen çekici kamyonet başka bir çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yola akan yakıtın temizlenmesi için kumlama yapıldı. Ardından trafik akışı normale döndü.Yola devrilerek trafik akışına engel olan ağaç vatandaşlar tarafından kaldırılarak orta refüje alındı.Ağaca vurarak hurdaya dönen çekici kamyonetin içinde bulunan Türk bayrağı bir vatandaş tarafından çıkarılarak çekicinin kapısına asıldı.

Kazayı gören sürücülerden biri kaza ile ilgili olarak; "Ben Kadıköy istikametinden geliyordum, arkadaş ta buradan çok süratli geliyordu. Ağaca vurup ağacı devirdikten sonra kopan tekeri benim üzerime doğru geldi. Arabanın içinde sıkıştı, çıkardılar hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yapan çekici kamyonet-Yerinden sökülen ağaç-Ağacın vatandaşlar tarafından çekilmesi-Görgü tanığı ile röportaj-Çekici kamyonetten kopan teker-Vatandaşın aracın içinden çıkardığı Türk bayrağı-Ekiplerin yolu kumlaması-Genel ve detay görüntüler

03.10.2020 - 23.51 Haber Kodu : 201003219

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3- BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,

Bayrampaşa'da alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

50. Yıl Caddesi'nde akşam saatlerinde bir otomobilde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangın çıkan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yangın sırasında otomobilden patlama sesleri geldiği de görülüyor.