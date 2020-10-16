DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

16.10.2020 08:58
DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.  Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binaya giren ekipler bina içerisinde arama yaptı.

- İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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