DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

30.10.2020 08:44
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE KÜÇÜK ÇAMLICA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Murat KORKMAZ/İstanbul, Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, saat 19.23'te, 'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi yapıldı.

CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE KÜÇÜK ÇAMLICA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Murat KORKMAZ/İstanbul,

Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, saat 19.23'te,  'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi yapıldı. Gösteri, havadan da görüntülendi.

Avrupa'nın en büyük TV ve Radyo Kulesi olan Küçük Çamlıca Kulesi'nde, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıldönümü nedeniyle, saat 19.23'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından  'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi yapıldı. 369 metre uzunluğundaki kulede yapılan Işık gösterisinde, yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte Türk bayrağı gösterildi. Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde ayrıca, Azerbaycan'ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı gösterimi de yapıldı. Çamlıca Tepesi'ndeki vatandaşlar da gösteriyi izleyerek, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri, havadan da görüntülendi. Görüntü dökümü:  ------------------------Gösterinin havadan görüntüsü-Gösterinin görüntüleri-İzleyen ve kaydeden vatandaşlar-Genel ve detay 29.10.2020 - 19.47 Haber Kodu : 20102925329.10.2020 - 20.11 Haber Kodu : 20102926029.10.2020 - 20.14 Haber Kodu : 201029261

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2- HOLOGRAM GÖSTERİSİYLE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Burçak BOZKUŞ - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, -Cumhuriyet Bayramı'nın 97.yıl dönümünde İstanbul'un farklı noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hologram gösterileri yapıldı. Unkapanı Bozdoğan Kemer'inde yapılan ışık gösteri, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. O anları cep telefonu ile kaydeden İlknur Akgün, "Çok güzel. Harika gerçekten. Çok mutluyum. Cumhuriyetin 97. Yılını kutlamak büyük bir gurur. Büyük bir onur. Sağlıkla nice güzel yıllarda kavuşalım inşallah" şeklinde konuştu.Haliç Su Perdesi'nde "Cumhuriyet Cesarettir", İBB Saraçhane Binası'nda "Cumhuriyet Mücadeledir", Bozdoğan Kemeri'nde "Cumhuriyet Özgürlüktür" ve Kız Kulesi'nde "Cumhuriyet Gelecektir" başlıklarında gerçekleştirilen mapping gösterimleri izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Bozdoğan Kemer'ine yapılan ışık gösterisinde önce Türk Bayrağı ardından Atatürk portreleri yansıtıldı. İzleyenlerden tam not alan gösteriyi izleyenlerden Ayşe Akgün, "Az önce izledik kardeşimle beraber. Gerçekten çok güzeldi. Harika görünüyor her şey. Çok mutluyuz bugünü yaşadığımız için. Borçluyuz, minnettarız" dedi. Ailesiyle beraber gösteriyi izlemeye gelen Yusuf Bulut ise, "Ailecek geldik. Çok mutluyuz. Gururluyuz. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki kuruldu" diye konuştu.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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