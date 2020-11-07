DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Tuzla 'da sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 2 kişi yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Olay, Orta Mahalle Gazi caddesinde dün saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, silahlı gelen bir kişi, sokak ortasında Murat Çelik ve Yusuf Karagöz'e ateş etti. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı. Silahlı saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Bir görgü tanığı "Silah sesini duyduk. Kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Direk geldi ateş etti. Yaralılarda birinin durumu iyi, diğerinin bilmiyorum" dedi. Görüntü dökümü: -------------Polis ekiplerinden görüntü-Yerdeki boş kovanlar-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Görgü tanığı röp-Genel ve detay görüntüler ==========================

2- İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ YOLCU TEKNELERİNE KORONAVİRÜS DENETİMİ

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda yolcu teknelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Beşiktaş ve Üsküdar iskeleleri, teknelerdeki yolcular ve görevliler; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek, kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yaptı. Fatih'ten teknelerle hareket eden ekipler, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinde yolcuları kontrol etti. Ekipler, teknelerdeki yolcular ve görevlileri; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, kurallara uymaları yönünde onları uyardı.

- İstanbul