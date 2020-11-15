DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

15.11.2020 08:50
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.

Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Meneviş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mesut S. ve Tülay A., birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çiftin öldürüldüğü yerde incelemelerde bulundu. Ölen kişilerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Kadın

Cumhuriyet Mahallesi, Silivri, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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