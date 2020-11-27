DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
27.11.2020 08:57
AVCILAR'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
AVCILAR'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
Atık toplayıcıları Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A.Kürşat Keklik Sokak'taki çöp konteynerinde bir beze sarılı bebek cesedi görünce polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler hemen yandaki duvarın üstüne konulan bebek cesedi ile karşılaştı. Gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen yeni doğmuş olduğu belirlenen cansız erkek bebek cesedi ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken çevrede oturanlar bu olaya tepki gösterdi.
- İstanbul
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