DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

10.12.2020 08:56
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

1-İSTANBUL'DA YEMEKTEN ZEHİRLENEN 135 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDIİstanbul Valiliği: İlgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuşturHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ / İstanbul DHA İstanbul Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde inşaat şantiyelerine...

1-İSTANBUL'DA YEMEKTEN ZEHİRLENEN 135 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliği: İlgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde inşaat şantiyelerine yemek servisi yapan özel bir firmanın gönderdiği yemeklerden zehirlenen 135 işçi çevre hastanelere kaldırıldı.

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir catering firmasının yemeklerini yiyen 135 işçi zehirlendi. Fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendiklerini belirten işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verildi. Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmalara başladı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği, Maltepe ve Beykoz'da işçilerin yemekten zehirlenmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre; Maltepe ve Beykoz ilçemizdeki birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunmuştur. Şuana kadar toplam 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Hastanede tedavileri gerçekleştirilen hastalar arasında hayati tehlikesi olan yoktur." denildi.Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır. Sağlık durumları olumsuz etkilenen işçilerimize, ailelerine ve şantiye sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul, Kamera, İnşaat, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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