DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

İSTANBUL ile birlikte 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde Adnan Oktar organize suç örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler, örgütle bağlantılı olduğu öğrenilen kamuda görevli 3 doktor, 1 öğretmen olmak üzere 23 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Farklı ilçelerde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamak, bu yönde eylemlerde bulunmak, örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak için sosyal medyada çalışmalar yaptıkları öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

---------------Polis ekiplerin adrese girmesi-Gözaltına alınan kişinin polis aracına bindirilmesi-Genel ve detaylar

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2-ŞİLE'DE TEKNEDE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA Şile'de, denize açılan balık tutkunu Şenol Temel'in içinde olduğu tekne alabora oldu. Teknenin dalgalara arasında sürüklenmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şile Limanı'nın arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre balık tutkunu Şenol Temel, teknesiyle denize açıldı. Dalgalı olan denizde Temel'in bulunduğu tekne alabora oldu. Teknenin savrulduğu anları cep telefonu kamerasına kaydeden çevredekiler, alabora olan teknedeki Şenol Temel'i kurtararak sahile çıkardı. Kendisini kurtaranların limana getirdiği Şenol Temel, sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulunup ekiplerden olay hakkında bilgi aldı. Şenol Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul