DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

25.12.2020 08:57
DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1, System.String[]

Taksim'de, 9 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

Taksim'de, 9 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Dumandan etkilenen 'Tonton' adlı kedi, kalp masajı yapan itfaiye ekibinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.  Haberi alan kedinin sahibi "O benim çocuğumdu' diyerek ağladı. Olay, dün saat 21.45 sıralarında Gümüşsuyu İnönü Caddesi 39 numaradaki 9 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kedisiyle yaşayan bir kadının oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanları binayı sardı. Durumu fark eden bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Binada mahsur kalanlar polis ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edilerek oksijen verdi. Yangın çıkan dairede yaşayan kadın, kedisinin içeride kaldığını belirterek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Daire içinde arama yapan itfaiyeciler 'Tonton' adlı kediyi dumandan etkilenmiş şekilde buldu. Dakikalarca oksijen verilerek kalp masajı yapılan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedisinin öldüğünü öğrenen kadın, fenalık geçirdi. "O benim çocuğumdu" diyerek gözyaşı döken kadın, sağlık görevlilerince güçlükle sakinleştirildi.

Bina sakinlerinden Tuncay Koç, "Binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yaşlı bir bayan vardı. Çok güzel bir kedisi vardı. Kedi dumandan zehirlendi. İtfaiyedeki arkadaşlar suni teneffüs yaptı. Ellerinden geleni yaptılar. 15 dakika uğraştılar. Ama hayvanı kurtaramadılar. Biz de üzgünüz. Kedi haricinde kimseye bir şey olmadı" dedi.

- İstanbul

İtfaiye, Taksim, Yangın, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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