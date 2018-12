Dha İstanbul Bülteni - 2

21- DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ



Haber-Kamera: Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA



Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.34'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.



2 - KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI



İstanbul DHA -



BOĞAZİÇİ Üniversitesi (B.Ü.) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapıldı.



"DEPREM ÖZELLİKLE ESENKÖY, YALOVA VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLMİŞTİR"



Açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.34'de, aletsel büyüklüğü 4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir. Deprem özellikle Esenköy, Yalova ve İstanbul'da hissedilmiştir.



Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun, kısmen de Batı Anadolu açılma rejiminin etkisi altındadır. Yalova ili Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi, il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir"



"DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA OTURULMALI"



"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi'nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı -Güney Doğu gidişlidir. Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin normal faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Fay düzleminin doğrultusu genel olarak Kuze Batı -Güney Doğu gidişli fay parçasının depreme neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bölgenin deprem riskinin yüksek olduğu bilincinde olarak, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olmasına dikkat etmeleri depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"



3- ŞİLE'DE DALGALARLA BOĞUŞAN GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - İSTANBUL



Şile'de dün kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisi havadan görüntülendi.



Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. Biri Hintli, 3'ü Türk 12'si Azerbaycan vatandaşı olan gemi personelinden, 10'u Şile Devlet Hastanesi'nde, 3'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, geri kalanı da Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındılar. Gemiyi kurtarma çalışmaları ise henüz başlamadı. Dalgalarla boğuşan gemi bu sabah havadan görüntülendi.



4- KONYA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ VE KIZININ CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK -/İstanbul DHA



Kadıköy'de çıkan yangında yangında Konya eski emniyet müdürü Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) öldü.



Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokakta bulunan Seçkin Apartmanının 8. katında meydana geldi.



1995-1996 yıllarında Konya'da il emniyet müdürlüğü yapan Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in yaşadığı dairede yangın çıktı.







KOMŞULARI KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI



Yangını ilk olarak Ertem ailesinin karşı komşuları fark etti. Ertem ailesinin kapısın açmaya çalışan komşuları dumanın ve alevlerin artması nedeniyle kapıyı açamadan binadan çıkmak zorunda kaldılar.







İTFAİYE EKİPLERİ ANNE KIZIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem'in cansız bedeni ile karşılaştı.







OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Olay yerine gelen Haluk Ertem, anne ve ablasının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Savcının incelemesinin ardından Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



"AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM"



Binada oturanlardan Hüsnü Gümüşçekici "Saat 05.00'te uyandım duman geliyordu. Benim evimi de duman kaplamıştı. Çocukları aşağı indirdim. Apartmanı uyandırdım. Kapıyı çok tekmeledim. Açmaya çalıştım, açamadım. O arada içeriden sesler geliyordu. İtfaiyeye, ambulansa, polise haber verdik. Şu anda olay yeri inceleme içeride, herhalde biraz sıkıntılı bir durum var. Benim 30 senelik komşum. Cemalettin Ertem, eski emniyet müdürü. Eşiyle kızı oturuyordu. Cemalettin bey rahmetli oldu" diye konuştu.



5- İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARIN TAVAN VE YANLARINA DA PLAKASI YAZILACAK







Haber: Gökhan ARTAN/ İstanbul - İSTANBUL'da minibüs, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2019 yılından itibaren araçların tavanlarına ve sağ-sol yanlarına plakası yazacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden izin belgesi alan taşıtların sağ ve sol yanları ile tavanlarına plaka yazılmasıyla ilgili karar aldı. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlıyor. Sarı taksiler için var olan uygulama minibüsler, taksi dolmuşlar, servis araçları için de bu tarihten itibaren geçerli olacak.



Araç tavanlarına ve aracın her iki yanına kolayca görülebilecek şekilde plakanın yazılmasıyla gerek yolcu gerekse araçların şoförünün güvenliğinin artırılması, ayrıca aranan araçla ilgili emniyet ve denetim birimlerince bir an önce tespit edilmesi amaçlanıyor.



Hangi araçlara ve nasıl uygulanacak



Sarı taksilerin ve taksi dolmuşların ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması yapılacak



Turkuaz ve siyah taksilerin ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL1021 sarı renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması yapılacak



Minibüslerin ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılacak



Servislerin sağ ve sol iki yanına uygun,görülebilir yerde ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto(20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılacak



Yazılan plakaların kolay okunmasını sağlamak amacıyla;iki harf ve iki rakam aralarında 3 santim boş bırakılarak uygulama yapılacak. Yine plakaların kolay okunmasını sağlamak için harf ve rakam grupları arasında 5 santim boşluk bırakılacak.Tüm plaka yazıları ile dama uygulamalarının reflektif özellikte ve UV serigrafi baskı tekniği ile yapılacak.



6 - GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN İFADESİ BEKLENİYOR



Özden ATİK/ İSTANBUL, ALMAN " Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, yurtdışında yaşayan Deniz Yücel'in ifadesinin alınması için yazılan istinabe evrakının sonucunun beklenmesine karar verildi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, sanık Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok katıldı. Sanığın yurtdışında ikametinde olduğu dikkate alınarak yurtdışı istinabe kuralları çerçevesinde savunma ve delillerin tespiti için işlem yapıldığı ve istinabe evrakının henüz dönmediğinin anlaşıldığı tutanağa geçti. Sanık avukatı Ok, istinabe evrakının sonucunun beklenmesini ve akıbetinin sorulmasını talep etti. Sanık hakkındaki istinabe evraklarının dönüşünün beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.



18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.



7- SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de 25 yaşındaki Fatih Eker, sokak ortasında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin başından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.



SİLAH SESİNİ DUYAN OLMADI



Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında 2118 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler yaptığı incelemede yerde yatan kişinin Fatih Eker olduğunu tespit etti. Eker'in tabancayla başından vurulmuş olduğu belirlendi. Polisin sokak sakinleri ve esnaflarla yaptığı görüşmede silah sesi duyanın olmadığı öğrenildi.



"YERDE YATIYORDU, BAYILDI ZANNETTİM"



2118 sokakta yaşayanlar ise silah sesi duymadıklarını söylediler. Sokak sakinlerinden birisi, "Caddeden aşağı iniyordum, evime geliyordum. Yerde biri yatıyordu. Başında da 2-3 kişi vardı. Ben bayıldı zannettim. Polisler geldi. Silahla intihar edildiğini duydum" dedi. Bir başka sokak sakini de, "Silah sesi falan duymadık. Adam yerde yatıyordu" diye konuştu. Fatih Eker'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:



8-AVRASYA TÜNELİ'NDEN 2 YILDA 31,5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ



-Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor.



-Toplam 1.2 milyar dolara mal olan, yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren tünel, 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edildi.



-2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA -İSTANBUL,



İstanbul'da 20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar 31,5 milyondan fazla araç geçiş yaptı. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Tünelin sürücülere ve ekonomiye 2016-2017 yılındaki katkısı zaman, yakıt, emisyon, kaza maliyetleri açısından 1,2 milyar lira.



Toplam 1.2 milyar dolara mal olan, yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren tünel, 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edildi ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar çok sayıda ödül aldı.



SÜRÜCÜLERE VE EKONOMİYE KATKISI 1.2 MİLYAR LİRA



Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tüneli'nin açılışının 2'inci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı.Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı. 2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.



400 kamerayla 24 saat izlenen ve AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde 50'den fazla personelle arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor. Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nden yapılan takipte 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 57 saniye, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 36 saniye olarak gerçekleşti.



1.2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU, YAP-İŞLET DEVRET MODELİ İLE HİZMET VERİYOR



Toplam 1. 2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap işlet devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak. 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edilen tünel, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km'lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018'de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL alınıyor.



ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI



Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar birçok ödül aldı. Bu ödüllerinin en sonuncusu, Arup ile birlikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği proje oldu. Yenilikleri içeren bu proje New Civil Engineers Dergisi tarafından " Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Londra'da gerçekleştirilen törene katılan Avrasya Tüneli ve Arup yetkilileri, ödülü New Civil Engineer dergisinin editörü Mark Hansford'un elinden aldı.



DAHA ÖNCE ALINAN ÖDÜLLER,



EMEA Finance 'En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı' 2012



Infrastructure Journal 'En Yenilikçi Ulaşım Projesi' 2012



Thomson Reuters PFI 'En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması' 2012



Euromoney 'Avrupa'nın En İyi Proje Finansman Anlaşması' 2012



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 'En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü' 2015



Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA) 'Yılın Projesi' 2015



Engineering News Record (ENR) '2016 Yılının En Başarılı Tünel Projesi' 2016



Kore İnşaat Mühendisleri Derneği) 'Altın Kategori - Yılın Yapı Ödülü' 2017



ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği (IES) 'Mimari Aydınlatma Ödülü' 2017



Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 'Global Başarı Ödülleri - İnşaat Metodolojisi' 2017



9-PESTİL GÖRÜNÜMLÜ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



İSTANBUL,



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir'de bir kargo şirketinde arama yaptı. Kanada'ya gönderilmek istenen kargoda yapılan aramada, pestil görünümü verilmiş 3 kilo 560 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis uyuşturucu göndermek isteyen kişi ya da kişileri arıyor.



10-YENGESİNİ ÖLDÜREN SURİYELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL,



Bahçelievler'de geçen yıl aynı evde yaşadığı kardeşinin 22 yaşındaki eşini saç kurutma makinesi kablosuyla boğduktan sonra cesedini yaktığı iddia edilen tutuklu sanık Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım etmekle suçlanan eşi Emel Fersi'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Eymen Omar'ın "Nitelikli kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapsini isterken, Emel Fersi'nin ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaada, sanığın yengesine cinsel saldırıda da bulunduğu belirtilerek, suç duyurusunda bulunulması istendi.



DAVADA MÜTALAA VERİLDİ



Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eymen Omar katıldı. 4. duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaaya göre 10 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Eymen Omar olay günü saat 14.00'de söz konusu eve geldi ve kapıyı çaldı. Kapıyı yengesi Lina Halid açtı. Evde otururlarken Lina Halid ile Eymen Omar arasında tartışma çıktı. Lina Halid diğer odaya kaçarak odanın kapısını kitledi. Ancak Eymen Omar odanın kapısını kırarak içeri girdi ve Lina Halid ile tartışmaya ve kavga etmeye devam etti. Kavganın ardından Eymen Omar, saç kurutma makinesinin kablosu ile Lina Halid'i boğdu. Yere düşen Lina Halid nefes alıp verdi ancak kendini kaybetti. Bu sırada Eymen Omar, Lina Halid'in parmağına takılı bulunan yüzüğü ve boynundaki kolyeyi aldı. Eymen Omar daha sonra Lina Halid'in boynuna dolanmış kablo sarılı vaziyetteyken, bu kablo ile Lina Halid'i evin diğer odasına sürükleyerek götürdü. Omar, Lina Halid nefes alıp verirken elbiselerini kendisiyle birlikte yakıp evden kaydoldu. Evde çıkan yangın üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Polis evin içerisinde sırtüstü yatan, boğazına kablo dolanmış vaziyette Lina Halid'i buldu.



SANIK HAKKINDA CİNSEL İSTİSMARDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI İSTENDİ



Savcı, sanığın "Nitelikli kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca Lina Halid'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre cinsel saldırıya maruz kaldığını, ancak cinsel saldırı suçundan sanık hakkında iddianamede dava açılmadığını belirterek, sanık hakkında 'cinsel saldırı' suçundan işlem yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını istedi.



SANIĞIN EŞİNİN BERATİ İSTENDİ



Öte yandan sanık Emel Fersi hakkında diğer sanık Eymen Omar tarafından işlenen "Nitelikli kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılması için kamu davası açıldığı belirtilen mütalaada, sanık Fersi'nin savunmasının aksine atılı suçlara iştirak ettiğine ve yardımda bulunduğuna dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesi istendi. Sanık Eymen Omar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanığın savunmasını hazırlaması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Eymen Omar'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme"' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, eşi Emel Fersi hakkında ise "suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Tutuklu sanık Eymen Omar geçen duruşmada verdiği ifadesinde "Birlikte aynı evde yaşıyorduk. Olay günü maktül ile evde yalnızdım. Eşim komşuya gitmişti, kardeşim de işteydi. Maktul ile aramızda tartışma çıktı, maktul benim eşimin şerefi olmadığını söyledi, aramızda bağırışma oldu. Odada bulunan saç kurutma makinesini aldım, kablosunu maktulün boğazına doladım. Daha önce de kendisini tokatla dövdüm, o zaman bayılmıştı. Bayılınca boğazına kabloyu dolayıp sıktım, daha sonra can çekiştiğini anladım. Bunun üzerine battaniyeye sardım. Daha sonra da battaniyeyi çakmakla tutuşturdum. Ev yanmaya başlayınca, kaçtım. Çıkarken de balkonun yandığını gördüm. Ben maktulü kendi odasında öldürdüm, orada da yakmıştım. Maktul ile eşimin arasında herhangi bir geçimsizliği yoktu. Ben boğduktan sonra maktulü yakmadan önce üzerinde bulunan yüzüğü ve kolyesini de almıştım."



11 -PROF. ALGAN: TÜRKİYE KORUMA BÖLGELERİ İÇİN 23 YILDIR DOSYA GÖNDERMEDİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Türkiye'nin Akdeniz'in Korunması ile ilgili olarak 1982'de Barselona'da özel koruma alanları protokolüne alınan ancak, 1995'te yenilenen 12 özel koruma bölgesine ilişkin dosyaları geçen 23 yıldır göndermediği bildirildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan, "Bu bölgelerin ulusal düzeyde koruma statüleri var ama uluslararası koruma statülerini kaybettiler. Yeniden başvurulması gerekiyor, onu da yapmıyorlar"dedi.



Türkiye'nin Barselona Sözleşmesi dahil çevre ile ilgili geçmişte imzaladığı birçok uluslararası anlaşmanın müzakerelerinde yer alan Prof.Dr. Algan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1982 yılında Barselona Sözleşmesi Çerçevesi'nde Akdeniz'in Korunması ile ilgili özel koruma alanları protokolünü kabul ettiğini söyledi.



Prof. Dr. Algan, böylece Gelibolu Milli Parkı, Dilek Adası Milli Parkı, Gelibolu Parkı, Beydağları (Olimpos) Milli Parkı, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin uluslararası koruma alanı ilan edildiğini söyledi.



YENİDEN BAŞVURU YAPILMALI



Prof. Dr. Nesrin Algan, Türkiye'deki bu bölgelerin koruma altına alınmasını, diğer ülkelerin de kabul ettiğini belirterek, "1995 yılında bu protokol/ sözleşme değişince Türkiye'nin bu alanlar için yeniden dosya hazırlayıp başvurması gerekiyordu. Ancak, 23 yıldır bu konuda hiçbir şey yapmadı. Türkiye'deki bu bölgelerin ulusal düzeyde koruma statüleri var ama uluslararası koruma statülerini kaybettiler. Yeniden başvurulması gerekiyor, onu da yapmıyorlar" dedi.



Prof. Dr. Nesrin Algan, geçen 23 yıl içerisinde dosyaların gönderilmemesini önemli eksiklik olarak nitelendirerek, şunları söyledi:



Dünya mirası, ortak koruma gibi konular çok önemli bir şey. Sizin ülkenizin korunan bir alanının bütün Akdeniz için ne kadar önemli olduğunu göstermiş oluyorsunuz. Ama tabii ki o hukuki düzenlemelere uymayacaksanız, o zaman uluslararası koruma statü almanızın da anlamı yok. Şunu söylemeye çalışıyorum; Türkiye sanırım daha sıkı koruma tedbirleri getirir endişesi ile bunları bildirmiyor. Ama tuhaf olan şey, yıllardır o listedeydiler. Sadece mevzuat değişikliği nedeniyle yeniden dosya göndermek gerekiyordu, 23 senedir yapmıyor bunu.



