Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL)1- METİN AKPINAR POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYORHaber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İSTANBUL DHASanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.

(ÖZEL)



1- METİN AKPINAR POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR



Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İSTANBUL DHA



Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.



"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Polislerin eve girişi



-Metin Akpınar'ın çıkışı



-Açıklaması



-Polis aracına binmesi



-Polis aracının ilerlemesi



24.12.2018 - 10.04 Haber Kodu : 181224017



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2- METİN AKPINAR ADLİYEYE GETİRİLDİ



Haber- Kamera: Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA



Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.



"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Görüntü Dökümü:



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-Metin Akpınar'ın adliyeye girişi



24.12.2018 - 10.26 Haber Kodu : 181224025_



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3- MÜJDAT GEZEN ADLİYEDE (1)



Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA



Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" dedi.



Görüntü Dökümü;



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-Gezen'in adliyeye girişi



-Açıklaması



24.12.2018 - 11.09 Haber Kodu : 181224032_



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(ÖZEL)



4- MÜJDAT GEZEN ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR



Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA



Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye gidiyor



Görüntü Dökümü;



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-Gezen'in araçtaki görüntüsü



24.12.2018 - 10.35 Haber Kodu : 181224027_



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(operasyondan görüntüyle)



5- NARKOTİK POLİSİNDEN SIRBİSTAN SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON (2)



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Operasyon görüntüleri



24.12.2018 - 09.46 Haber Kodu : 181224014



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6- JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI



Haber: Erhan TEKTEN/Kamera: İSTANBUL,



Jandarma ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, satışa hazır halde binlerce sahte içki, boş içki şişesi, etiket ve bandrol ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine sahte içki imal ederek satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Sultangazi ve Eyüpsultan'daki adresler ile kullanılan araçlar tespit edildi.



DÜNYACA ÜNLÜ İÇKİ MARKALARININ SAHTESİNİ YAPMIŞLAR



Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş ve paketlenmiş halde binlerce sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, 2 dolum tankı, çok miktarda doluma hazır hale getirilmiş damacana içerisinde markası belirsiz sahte imal edilmiş viski ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Öte yandan, araçta yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş içki şişesi teslimata hazır halde bulundu.



Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. A.H. ve Z.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü dökümü:



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-Jandarmanın operasyonu



-Ele geçirilen malzemeler



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



24.12.2018 - 09.39 Haber Kodu : 181224012_



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(ÖZEL)



7- OĞUZHAN'IN ENGELLERLE DOLU BİR GÜNÜ....



TÜİK verilerine göre İstanbul'da da 670 bin 756 engelli var. O engellilerden biri de 25 yaşındaki Oğuzhan Erdaş.



Oğuzhan'ın evinin bulunduğu Avcılar'dan, Bahçelievler'deki işyerin ulaşmak için katettiği engellerle dolu yolculuğu DHA kamerasına yansıdı.



Yürüyen merdivenleri ve asansörü çalışmayan durakta güçlükle metrobüse binen Oğuzhan'ın engellilere uygun olmayan kaldırımlarda ilerleyişi kolay olmadı.



Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER/Onur MERİÇ, İstanbul



Türkiye'de 8,5 milyon engelli yaşıyor. TÜİK verilerine göre İstanbul'da da 670 bin 756 engelli var. Büyük şehirlerde yaşayan engellilerin en büyük sorunlarının başında ulaşım geliyor. Asansörü olmayan ya da bozuk olan üst geçitler, çalışmayan merdivenler ya da çok dik dizayn edilen rampaların, engelli ulaşımını büyük ölçüde zorlaştırdığı biliniyor.



YÜRÜYEN MERDİVEN BOZUK, ASANSÖR ÇALIŞMIYOR



25 yaşındaki Oğuzhan Erdaş, Türkiye'deki bu zorluklarla boğuşan engellilerden sadece biri. Doğuştan görme engelli olan Erdaş, her gün Avcılar'dan Bahçelievler'de bulunan iş yerine gidiyor. Oğuzhan Erdaş'ın engellerle dolu yolculuğu DHA kamerasına yansıdı.



Sosyal Hizmetler Merkezi'nde memur olarak görev yapan Erdaş'ın sabah erken saatlerde Avcılar'da başladığı yolculuğunun ilk dakikalarında karşısına metrobüs merdivenleri çıkıyor. Yürüyen merdivenlerin çoğu zaman çalışmadığını belirten Erdaş, asansöre yönelince onun da bozuk olduğunu fark ediyor. Oğuzhan, önce merdivenleri aşıyor, sonrasında da metrobüsün içine girerek sırasını beklemeye başlıyor. Özellikle mesai saatlerinde uzun kuyruklar oluşan metrobüs duraklarında kendisine öncelik verilmediğini anlatan Erdaş, "Her gün dakikalarca metrobüs kuyruğunda bekliyorum, asansörü kullanmak için de bana öncelik verilmiyor. İnsanlar genç bir engellinin asansöre ihtiyacı olmadığını düşünüyor olabilir ama bu çok yanlış bir tavır. Ben de düşme tehlikesini göze alarak, merdivenlerden iniyorum. Bazen vatandaşlar koluma girerek, bana yardım ediyor" dedi.



"HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYIDIR"



Bahçelievler Metrobüs Durağı'nda inen Erdaş'ı iş yerine ulaşabilmesi için bu kez 15 dakikalık bir yürüme mesafesi bekliyor. Yolun büyük kısmında sarı yürüme bantları bulunmadığı için Oğuzhan bu yolda bastonunu sallaya sallaya iş yerini bulduğunu söylüyor. Yürüdüğü kaldırım yolunda ise, Oğuzhan'ı ağaçlar, aydınlatma direkleri, kaldırımda satış yapan esnaflar ve park etmiş araçlar bekliyor. Bu engellere de çarpa çarpa geçen Oğuzhan, çalıştığı kuruma ulaşınca şükrettiğini söylüyor. Her sabah ve akşam bu güzergahta yolculuk eden Oğuzhan, "Her insan bir engelli adayıdır, duyarlı olmak, empati yapabilmek çok önemli" diyor.



HER DURAKTA SARI YÜRÜME BANDI OLMALI



Hayatına normal bir vatandaş gibi devam edebilmek istediğini belirten Erdaş, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Beden Eğitimi bölümünü okuyor. Hayatının mücadele etmekle geçtiğini anlatan Erdaş, sarı yürüme bantlarının görme engelliler için çok önemli olduğunu belirterek, "Sarı çizgilerin olmadığı yerlerde çevremdeki insanlardan yardım istiyorum. Yürürken de karşıma çıkan ağaç ve direklere çarpabiliyorum. Metrobüslerde asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı zamanlar oluyor. Ben bir şekilde idare edebilsem de yürüme engelliler için bu çok zor bir durum" diye konuştu.



Erdaş, metrobüste yaşadığı en önemli zorluğun da çalışmayan anons sistemleri olduğunu belirterek, "Durağı ezberleyemediğim zaman, yanlış yerde iniyorum. Avcılar'da yürüme bandı pek yok ancak Bahçelievler Metrobüs Durağı'nda bulunan yürüme bantları hayatımı kolaylaştırıyor. Her metrobüs durağında mutlaka olmalı" ifadelerini kullandı. Erdaş, kaldırıma konulan masa ve sandalyelere de sürekli çarptığını belirterek, esnaflara da kaldırımı işgal etmeyin çağrısında bulundu.



EN BÜYÜK HAYALİM PARAŞÜTLE ATLAMAK



En büyük hayalinin günün birinde paraşütle atlamak olduğunu belirten Erdaş, "Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Hava Ulaştırma Fakültesi'nde eğitim alarak, paraşütle atlamak istiyorum. Bu benim için çok güzel bir hayal. Karanlık dünyamdaki çoğu engeli tek başıma aştım, günün birinde tek başıma bir atlayış gerçekleştireceğime de inanıyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Muhabir anonsu



Metrobüsten görüntüler



Oğuzhan'ın yolda karşılaştığı engeller



Çalışmayan asansör, yürümeyen merdiven



Oğuzhan ile röportaj

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