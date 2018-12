Dha İstanbul Bülteni - 2

1- CADDEDE İKİ ARAÇ BİRBİRLERİNE ÇARPA ÇARPA İLERLİYORLARDI (1) *Araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı.

1- CADDEDE İKİ ARAÇ BİRBİRLERİNE ÇARPA ÇARPA İLERLİYORLARDI (1)



*Araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Şişli Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. İddialara göre caddede iki araç arasında yaşanan kovalamaca sırasında birbirlerine çarptıkları belirtilirken, doğalgaz kutusundan etrafa gaz yayıldı. Çevreye doğalgaz yayıldığı için polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine itfiaye ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi.



-Olay yeri



-İki aracın görüntüsü



-Doğalgaz kutusu



-İtfaiye ekipleri



-İGDAŞ ekipleri



-Genel ve detaylar



2- ESENYURT'TA FECİ KAMYON KAZASI KAMERADA



Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park ederek indikleri kamyonlarının yokuş aşağı kaymaya başladığını gören sürücü baba ile oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koşarak müdahale etti. Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde önceki gün saat 07.00 civarında meydana geldi. Tevfik Biter ve oğlu Güven Biter, çalışır vaziyetteyken indikleri kamyon bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Baba ve oğlu kamyonun peşinden koşmaya başladı. Güven Biter kamyonun şoför kapısını açıp binmeye çalıştığı sırada kamyonun kapısı sitenin duvarına yandan çarparken, arada kalan Biter daha sonra kamyonun aşağıya doğru kaymasıyla sıkıştığı yerden kaldırıma düştü.



Kamyon kaymaya devam etti. Tevfik Biter, oğlu tekerleklerin altında kalmasın diye oğlunu kenara çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez kamyonun arka tekerleği de Güven Biter'in üzerinden geçti. Biter acı içinde kıvranmaya başladı. Kamyon ise bir süre daha yokuş aşağı gidip kaldırımı da aşıp boş arazide durdu. Olay sonrası ağır yaralı Güven Biter ile hafif yaralı babası çevredeki vatandaşlarca ambulans beklemeden çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Güven Biter ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Feci kaza saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



GÜVENLİK KAMERASI(FARKLI İKİ AÇIDAN)



-Yolda ilerleyen kamyon



-Kamyonun yanında koşa baba-oğul



-Kapıyı açmaya çalışmaları



-Duvara sıkışması



-Arka tekerlerin üstünden geçmesi



AKTÜEL



-Kamyonun çarptığı duvar



-Kamyonun kırılan camları



-Kamyonun görüntüsü



-Olay yerinde polis ekipleri



-Görgü tanıklarıyla röp.



-Ölen Güven Biter'in fotoğrafı



-Genel ve detaylar



3- METİN AKPINAR ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNE İTİRAZ ETTİ



Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler edeniyle Müjdat Gezen ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, soruşturma kapsamında aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.



Soruşturma kapsamında müvekkili Metin Akpınar hakkında adli kontrol hükümleri uygulayan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Avukat İrem Hekimoğlu, müvekkili aleyhine, yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola imza verme şeklinde konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.



Avukatı İrem Hekimoğlu, itiraz dilekçesinde müvekkilinin halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, pek çok hayranı bulunduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığını, adli kontrol hükümlerinin ise kaçma şüphesi bulunan kişiler için tedbir amaçlı konulduğunu belirtti. Avukat Hekimoğlu, müvekkili aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.



MÜJDAT GEZEN DE İTİRAZ ETMİŞTİ



Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola giderek imza vermesi yönünde adli kontrol hükümleri uygulanan Müjdat Gezen de itiraz etmişti. Geçtiğimiz cuma günü mahkemeye başvuran Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkili aleyhindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istemişti.



-Arşiv görüntüler



4- KÜÇÜKKÖY TARAFTARINI BIÇAKLAYAN VE DARP EDEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak üçü 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında dün oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel ile ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı. Dün yaşanan olaylardan sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Polis ekipleri Muhammed Yücel'i bıçaklayan C.Z. ve Yücel'i döven M.B., A.K., N.A., S.B., S.K. ile 18 yaşından küçük B.H., K.S.Ö. ve E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan dokuz şüphelinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.



=============================



5- ÖLDÜRÜLEN KÜÇÜKKÖY TARAFTARININ SON GÖRÜNTÜLERİ



Haber-Kamera: İSTANBUL DHA



İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı.



-Cep telefonu görüntüsü



-Olaylardan görüntü



Geçilen görüntüler



--------------------



-Kavga anı



-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler



-Stadyum önünde bekleyenler



-Görgü tanığı ile röportaj



-Yücel'in fotoğrafı



-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA



-Bekleyen polisler



-Kapı önünde bekleyen yakınları



-Genel ve detaylar



5- 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR MUHAMMED YÜCEL'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında dün oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze ailesi tarafından alınırken, kurum önünde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Bayrampaşa Stadı'nda dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Genç taraftarın cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Yücel'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Cenazenin çıkışına polis ekipleri de eşlik ederken, Adli Tıp Kurumu çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. 17 yaşındaki Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde tören düzenlenecek.



-----------------



-Cenazenin çıkışı



-Yakınları



-Güvenlik önlemleri diğer detaylar







6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MESAJI







Arda ERDOĞAN/ANKARA, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler, bu çabalarımızın neticeleridir. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını geride bırakarak yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına girildiğinin altını çizen Erdoğan, "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz yılı da, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, dolu dolu programlarla, çalışmalarla, ziyaretlerle, kabullerle geçirdik. Yurt içinde 55 ayrı ilimize, kimilerine birkaç defa gittiğimiz için, toplamda 90 ziyaret ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da, ülkemizi ve milletimizi temsilen 27 ayrı ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul'da çok yoğun çalışmalarım oldu. Türkiye'nin 2018'de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik. Milletimizin refah ve huzurunu artırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz" dedi.



Her bölgesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye'nin giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çektiğini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:



"Bu yatırımların en önemlilerinden biri de 29 Ekim'de açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Havalimanı'dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerinden biri olan bu havalimanımızın ülkemize, milletimize, bölgemize ve dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ardı ardına açtığımız şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Ağustos ayında başlayan kur-faiz-enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye'yi önce 'kırılgan ekonomi' diyerek yaftalamaya, ardından da gerçekten 'kırmaya' çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma-geliştirme, üretim faaliyetlerini artırarak sürdürüyoruz."



'DARBELER DÖNEMİ GERİDE KALDI'



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler döneminin geride kaldığını belirten Erdoğan, "İnşallah, demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta ortaya koyduğu iradeyle, Türkiye'nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu seçimlerde şahsımı ve Cumhur İttifakı'nı tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu tercihin, Türkiye'yi yepyeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum" dedi.



'TÜRKİYE MAĞDURLARIN VE MAZLUMLARIN YANINDA'



Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan olayların, terör dahil olmak üzere, pek çok sorunun kaynağı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. Esasen Türkiye, Suriye krizinde, en başından beri insani ve ahlaki bir duruş sergilemiş, daima mağdurların ve mazlumların yanında yer almıştır. Biz, bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, Kırım'ın hukukunu savunuyoruz" dedi.



'ÜLKEMİZ BÖLGESİNDEKİ OLAYLARIN KURBANI OLMAYACAKTIR'



Medeniyet değerlerinin birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlediğini anımsatan Erdoğan, "Bir kez daha ifade ediyorum; Türkiye'nin hiçbir devletin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz; kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi emniyete, huzura, güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler, bu çabalarımızın neticeleridir. Irak'ın istikrarına katkı yapmaya da devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda, hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi, insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz" dedi.



'ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'



Türkiye'nin 4 milyonun üzerindeki sığınmacıya ev sahipliği yaptığını, bu kişilerin arasında her inançtan, kökenden, meşrepten ve mezhepten insan bulunduğunu söyleyen Erdoğan, mesajını şöyle sonlandırdı:



"Çünkü biz, Yunus Emre'nin 'Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü' veciz ifadesinde olduğu gibi, kapımıza gelenlerin kimliğine değil, sadece insan olmalarına bakıyoruz. Milletimiz, sergilediği bu alicenaplıkla tüm dünyanın takdirini kazanmakla kalmamış, gelecek nesillere de iftihar vesilesi bir miras bırakmıştır. Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz, ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek, teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajı



7- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN KÖPRÜ GEÇİŞLERİNE 'AF' AÇIKLAMASI



İSTANBUL,



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere uygulanan cezalara af getiren 'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatların 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edileceğini, bu maddenin 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişine izin verilen araç sınıf ve modellerin belirtildiği 02.11.2016 gün ve 2016/8-1 sayılı UKOME kararı gereği 6001 sayılı kanunun 30/2 maddesi gereği uygulanan cezai yaptırımlar; 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7159 Kanun No.lu 'Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yasada; '02.11.2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30'uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gideri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28.02.2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29.03.2019 tarihine kadar red ve iade edilir.' denilmekte olup, bu madde 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.



Ayrıca; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişine izin verilen araçlar yeni alınan UKOME kararı ile revize edilmiştir. Güncel UKOME kararına göre;



Tüm 1. Sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecektir.



2. Sınıf Araç olup, ruhsatında Kamyonet veya Otomobil yazan araçlar ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecektir. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarındaki yasak devam etmektedir.



2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf ve 5. Sınıf olup, ruhsatında Kamyon, Otobüs (Tüm yolcu servis araçları, Toplu Taşıma Araçları, Turizm, Okul, İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi dolmuş, Karavan vb. hariç) Tır ve Çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan yasaklar devam etmektedir. Bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır."



-Köprü ve eylemlerden arşiv görüntü



8- METRO SEFERLERİ 02.00'A KADAR UZATILDI



Haber: İSTANBUL,



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.



===============================



9- İSTANBUL'UN 2018 UYUŞTURUCU BİLANÇOSU



Çağatay KENARLI/İSTANBUL,



İstanbul'da 2018 yılında 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde türleri ve 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içerisinde yaptığı çalışmalara ilişkin veriler açıklandı. Narkotik polisleri 2018 yılı içerisinde 45 bin 682 olaya müdehale etti. Polis ekipleri yaptıkları narkotik operasyon ve uygulamalarında 63 bin 332 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 5 bin 833'ü tutuklandı. Yıl boyunca 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde türleri ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Narkotik polisleri yıl boyunca çalışmaları 2017 yılı ile kıyaslayınca yakalanan şüpheli sayısında yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 15 ve ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap sayısında ise yüzde 17 artış olduğunu açıkladı.



-Arşiv görüntüler

