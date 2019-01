Dha İstanbul Bülteni - 2

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Tansu EDİP GÖKBUDAK - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA



Milli Piyangonun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıktı.



"İNŞALLAH BİR ŞEY DÜŞÜNÜR BENİM İÇİN"



Büyük ikramiye isabet eden"7615536" numaralı tam bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, bu yılbaşında toplam 130 tam bilet satışı yaptığını söyledi. Ali Özçalımlı,"Çok mutluyum bana çıkmış gibi oldum" dedi. Özçalımlı, "Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" diye konuştu. 40 yıldır kiracı olduğunu belirten Özçamlı, "Çocuk evlendireceğim. Sıkıntım var yani. Bizim o yörenin nişanları, düğünleri biraz masraflı. Karslıyım. Beklentim, bize biraz yardım etmesi. Ben toplam 130 tam bilet sattım. Bilseydim belki satmazdım. Çünkü bütün gün boğazın soğuğunu ben çekiyorum. Yazın sıcak, kışın soğuk. Bazen eksilere düşüyor. O soğuklar da bile çalışıyorum. Bankalardan kredi kartı alamıyorum. 2011 yılından beri bu işi yapıyorum" şeklinde konuştu.



"DAHA ÖNCE DE İKRAMİYE VERDİM"



Özçalımlı daha önce de büyük ikramiyeyi verdiğini belirterek "Geçen seneden bu seneye kadar geçen sene yılbaşında yine çeyrekte üçüncü büyük ikramiyeyi ben verdim. Bu temmuz ayında da yine ben verdim. Bu sene yine böyle. Ama bize seyyar bayi olarak en büyük handikapımız, bu insanlar insanlarımız bize güvenmiyor. Akla karayı seçiyoruz. Tanıyanlar bile zorlanıyor. Bu konuda biz çok sıkıntılıyız. Seyyar bayiler çok sıkıntılı. Yani biz çok zor şartlarda çalışıyoruz. Alan kişiye Allah ona önce sağlık versin. Aklını fikrini kullansın, parasını iyi yerlerde değerlendirsin" dedi.



2- TAKSİM MEYDANI'NDA SURİYE, PAKİSTAN VE AFGANİSTAN BAYRAKLARI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ/ İSTANBUL DHA



Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan, Afganistan ve Suriye bayrakları açtı. Bu sırada bazı kişiler sık sık Suriye lehine slogan attı. Meydan ve çevresinde taşkınlık çıkaran grupları polis ayırdı.



Kutlamalar sırasında yabancı uyruklu bir kişi darp iddiasıyla gözaltına alındı.







3- FATİH'TE 3 BİNA ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Fatih, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 05.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken elipler soğutma çalışması yaptı.



4 - ÇAMLICA KULESİNDE KATLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI



Ali AKSOYER/İSTANBUL,



2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR



Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.



SOSYAL ALANLARIN BULUNACAĞI İLK 10 KAT TAMAMLANDI



Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden sürüyor. Daha önce yerine iki parça halinde yükseltilen 6 katın ardından, içinde 4 kat barındıran yeni bir blok da yerine yerleştirildi. Hidrolik krikolarla 3 gün süren çalışmalar sonucu yukarı çıkarılan yeni bölüm yerine sabitlendi.



HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK



Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.



KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK



İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.



5 - ÖĞRENCİLER, 1650 ÖĞRENCİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen proje 1 yıl önce başlatıldı. İlçedeki 'Kardeş' olabilecek okullar tek tek belirlendi. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Avcılar'daki gelir düzeyi nispeten düşük mahallelerdeki okullarda görevli öğretmenlerden çocuklara çok fark ettirmeden öğrencilere hayallerini öğrenmelerini ve bunları isim yerine numaralarını yazarak not etmelerini istediklerini söyledi. Not edilen hayaller, önemli bölümü özel 'Kardeş okullara' gönderilirken, öğrenciler velileri ile aynı ilçede oturan ekonomik durumları nispeten daha düşük tanımadıkları öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek hayal edilenleri hediye paketleri oluşturdu. Aralarında giterdan, yatağa, çalışma masasından oyuncağa kadar çeşitli birçok alandaki hayallerle ilgili hazırlanan paketler, hayallerini yazan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara götürülerek dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, çığ gibi büyüyen ve büyük ilgi gören proje ile ilgili şöyle dedi:



"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin olabilecek hayallerini not ediyor. Bunlar arasında öğrencimiz örneğin; çalışma masası, scooter, arabalı yatak, gitar, oyuncak istiyor. Öğretmenlerimiz bunları bizlere ulaştırıyor. Biz de bunları durumları daha iyi okullarımızla paylaşıyoruz. Buradaki öğrenciler velisi ile birlikte gerçekleştirebilecekleri bir hayal seçiyor. Bu hayalleri herkes alıyor ve okullarımıza gelip öğrencilerimize dağıtıyoruz. Son olarak Ispartakule Işık Lisesi'ndeki öğrencilerimizle beraber yine Tahtakale Mahallesi'de bulunan Şehit Şerife Bacı İlkokulu'ndaki 316 öğrencimizi hayallerine kavuşturduk. Öğrencilerimize hayal ettikleri paketleri dağıttık. Bir yılda 1650 öğrencinin hayali gerçekleştirdik. En önemli nokta; Öğrenci hediyeyi kimin verdiğini, diğer taraftan da hediyeyi hazırlayan kime verildiğini bilmiyor. Onların yüzündeki o gülücük tebessüm, her şeye değiyor. Veren kişiyi de sevindiriyor"



Kendilerinden yaşça küçük ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiren lise öğrencileri, bu projenin parçası olarak küçük kardeşlerini mutlu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Öğretmenine anlattığı scooter hayali gerçekleşen ilkokul öğrencisi Büşra Nur Kaçmaz, okulda bunu kullanırken, büyük sevinç yaşadı.



Okul Müdürü Aydın Gözüaçık, proje kapsamında öğrencilerini sevindiren herkese teşekkür ettiğini söyledi.



6 - ÇALDIKLARI MALZEMELERLE YAKALANDI



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Bomonti çıkışında bulunan elektrik trafosunun olduğu bölüme girmeye çalışan 2 kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada çaldıkları demir plakaları kağıt toplamak için kullandıkları el arabasına koyan 2 kişiyle karşılaştı. Uğur A. polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçmayı başardı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından kaçan şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



