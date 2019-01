Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL) 1- AYARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA KAMERADAİstanbul DHABakırköy'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

(ÖZEL)



1- AYARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA KAMERADA



İstanbul DHA



Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Patlama sonrası alevler arasında kalan görevli yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı



Bakırköy'de bir akaryakıt istasyonunda yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı.



Akaryakıt istasyonunda araçlar gaz alırken pompanın hortumunda kaçak oldu. Hortumdan yükselen gaza 2 görevli hemen müdahale etmeye çalıştı. O sırada aracına gaz alan bir otomobil sürücüsü paniğe kapılarak gaza bastı. Araçtan fırlayan LPG hortumunda patlama meydana geldi. Patlamada alevlerin arasında kalan görevlinin elbiseleri tutuştu. Alevler arasında kalan görevli koşarak uzaklaştı.



Bu sırada akaryakıt istasyonundaki güvenlik önlemleri devreye girdi. Elektrik ve gaz kesilince yangın daha fazla büyümeden söndü. Bir görevli de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası hastaneye kaydırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







Görüntü Dökümü:



-----------



GÜVENLİK KAMERASI



-İstasyonda gaz alan araçlar



-Hortumdan çıkan gaz



-Aracın kaçması



-Patlama



-Yanarak uzaklaşa görevli



-Kaçan otomobil sürücüleri



-Yangına müdahale eden sürücüsü



-Detaylar



03.01.2019 - 11.30 Haber Kodu : 190103048_I



========================



(ÖZEL)



2- TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİYE SİLAHLI SALDIRI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Kağıthane'de yürüme engelli Umut Yılmaz tartıştığı arkadaşı R.D. tarafından silahla bacağından vuruldu. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı öncesi Umut Yılmaz'ın tekerlekli sandalye ile sokakta dolaşması ve saldırganın olay sonrası kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Doğuştan yürüme engelli Umut Yılmaz dayısını ziyaret için akülü engelli aracıyla Nurtepe'den Gültepe'ye geldi. Dayı Mesut Değirmenci evinin önünde otomobiline kışlık lastik takarken Umut Yılmaz onu beklemeye başladı. Bir süre sonra Umut Yılmaz yanına gelen arkadaşı R.D. ile tartışmaya başladı



Tartışma sırasında R.D. tabanca ile tekerlekli sandalyedeki Umut Yılmaz'ın bacağına ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken silah sesini duyan dayı Mesut Değirmenci ve mahalle sakinleri yaralanan Umut Yılmaz'ın yardımına koştu. Yakındaki özel bir hastaneye götürülen Umut Yılmaz burada yapılan ilk müdahalenin ardından bir yakınının otomobili ile Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.



"BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE VURDU"



Olayı haber alıp gelen Baba Mahir Yılmaz, "Ben olay sırasında orada yoktum. Dayısı otomobilin lastiklerini değiştirirken o da yanında bekliyormuş. Arkadaşı R.D. onu köşeye çağırıyor. Tartışma sırasında mücadele ederken R.D. aniden silah sıkıyor. Oğlum bacaklarından yüzde 96 engelli, belden aşağısı tutmuyor. Oğlumun mahalleden arkadaşı R.D.'ye borcu varmış ödeyememiş onun için yapmış" diye konuştu. Dayı Mesut Değirmenci ise, "Yanımdaydı. Ben otomobilin lastiklerini değiştiriyordum. Pat diye bir ses duydum baktım Umut yanımda yoktu. Biraz yürüdüm, baktım. Bacağından vurulmuş sandalyesinde oturuyor. Kan geliyordu. Hemen hastaneye götürdüm" dedi. Polis arkadaşını vuran R.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Umut Yılmaz'ın tekerlekli sandalye ile sokakta dolaşması



-Silah sesini duyanların olay yerine doğru bakmaları



-Saldırgan R.D'nin olay sonrası elindeki tabanca ile oradan uzaklaşması



(AKTÜEL)



-Umut Yılmaz'ın olay sonrası özel hastanedeki ilk müdahale sonrası bir yakının otomobili ile Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmesi



-Baba Mahir Yılmaz'ın yaralı oğlunu otomobilden alıp sedyeye koyması



-Olayın yaşandığı yer ve yerdeki kan izleri



-Baba Mahir Yılmaz ile röportaj



-Dayı Mesut Değirmenci ile röportaj



-Genel ve detaylar



03.01.2019 - 10.27 Haber Kodu : 190103032_



======================



(ÖZEL)



3- SULTANGAZİ'DEKİ AKÜ HIRSIZLARI KAMERADA



*1 hafta içinde iki ayrı işyerine giren yüzleri maskeli 4 şüpheli 70 bin liralık akü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de bir hafta arayla akü satan iki ayrı iş yerine kepenkleri kırarak giren yüzleri maskeli şüpheliler değeri 70 bin lirayı bulan aküleri alarak kayıplara karıştı. 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde hırsızlık sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, bu sefer de 30 Aralık'ta Cebeci Mahallesi'nde yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sultançiftliği'ndeki hırsızlık sırasında işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmış şüpheliler yine de kaçmayı başarmıştı. Cebeci Mahallesi'nde de hırsızlar o an iş yerine gelen dükkan sahibini atlamayı başardı. Güvenlik kameraları inceleyen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.



İŞ YERİ SAHİBİ ŞÜPHELİLERİN ARACINA ARACIYLA ÇARPMIŞTI



İlk olay 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yüzleri maskeli 4 şüpheli akü satışı yapan bir işyerine gelip çaldıkları aküleri araca yüklemişler, tam o sırada işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde büyük panik yaşayan hırsızlar, kaçmayı başarmıştı.



KAPŞONLU HIRSIZLAR YİNE KAMERADA



1 hafta sonra şüpheliler yine ortaya çıktı. Sultançiftliği Mahallesi'nden sonra Cebeci Mahallesi'ndeki iş yerine girdi. Kepenkleri levye ve demir kesme makası ile kıran şüpheliler, içeriden yaklaşık 45 bin TL değerinde 110 akü alarak kayıplara karıştı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, beyaz bir araçla gelen 4 kişi yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makası ile iş yerinin kepengini kırıyor. İçeri giren şüpheliler yaklaşık 16 dakika içerisinde 45 bin TL değerinde 110 adet aküyü geldikleri araca yüklüyor.



KOVALADIM, KAÇTILAR



İş yerinden 45 bin lira değerinde akü çalılan Fatih Bostan, "Çocukları dershaneye bırakmak için evden çıktım. Çocukları bıraktıktan sonra alarm şirketi beni aradı. Cep telefonumdan kamera sistemine girdim ve iş yerimde yüzü maskeli birkaç kişinin olduğunu tespit ettim. Hızlı bir şekilde iş yerime geldim. İş yerimin önünde beyaz renk bir araç gördüm. Biri şoför olmak üzere toplam 4 kişiydiler. Araca akü yüklediklerini fark ettim. Hemen müdahale ettim, hızlı bir şekilde kaçtılar. Ortalama 45 bin TL'yi bulan 110 adet akü çaldılar. Bölgemizin kanayan yarasıdır bu olaylar. Mağduruz. Geçtiğimiz hafta da aynı kişiler başka bir işyerine girerek akü çaldılar. Buna bir an önce emniyet teşkilatımızın önlem almasını istiyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



----------------------



(GÜVENLİK KAMERASI 1)



(23 Aralık Pazar)



-Şüphelilerin iş yerinden aküleri almaları



-Araca yüklemeleri



-İş yeri sahibinin aracıyla gelmesi



-Şüphelilerin aracına çarpması



-Şüphelilerin araçla kaçması



-Şüphelilerden birinin araca binmeye çalışması



(GÜVENLİK KAMERASI 2)



(30 Aralık Pazar)



-Şüphelilerin kapıyı kırmaları



-İçeriden aküleri çıkarmaları



-Araca yüklemeleri



-Buradan uzaklaşmaları



(AKTÜEL)



-İş yerinden detay görüntüler



-İş yeri sahibi ile röportaj



===========================



(ek bilgilerle)



4- METROBÜSÜN ÇARPTIĞI YOLCU HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti.



Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü. Suel o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü. Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Ağır yaralanan yolcuya Kalp masajı yapılması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Metrobüs durağında oluşan kalabalık



-Metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturması



-Yaralanan yolcunun ambulansa götürülmesi



-Metrobüs şoförünün gözaltına alınması



-Genel ve detaylar



DHA FEED



=========================



5- ARNAVUTKÖY'DE BİNAYA TARİHİ ESER BASKINI



Tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını öne sürdüler



Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA



Arnavutköy'de bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.



Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Apartmanı bir süre takip eden polis ekipleri, binaya giriş çıkış yapanları da takibe aldı. Polis, binadan çıkan 3 kişinin bindiği aracı durdurarak arama yaptı. Polis, daha sonra binaya girerek bütün dairelerde incelemelerde bulundu. Polis, apartmanın giriş katındaki dairenin yatak odası bölümünde elbise dolabının içerisinde Aslan figürlü bir heykel buldu.



TARİHİ ESERLER BULUNDU



Binanın giriş katı ve bahçesinde kazı yapıldığı belirleyen polis, bir odada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurlarda gömülü halde bazı heykeller, mermer plakalar ele geçirdi. Polis ekipleri, tarihi eserlere el koyarken Kadriye Y.'ye yardım ettikleri öğrenilen S.K, M.Ö, H.E, M.M, S.E, S.P.'yi gözaltına aldı. Kadriye Y.'nin tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını söylediği öğrenildi. Kadriye Y.'nin ifadesinde, "Annem ölmeden önce binanın altında tarihi eserler olduğunu söyledi. Biz de kazı yaparak eserleri bulduk" dediği belirtildi. Gözaltına alınan biri kadın 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Binadaki çukurlar



-Ele geçirilen eserler



03.01.2019 -10.04 Haber Kodu : 190103028_



======================



6- ESENYURT'TA JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU



İstanbul DHA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esenyurt'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N.'yi adım adım takibe başladı.



OPERASYON ANI KAMERADA



Şüphelinin kullandığı araç Hürriyet Mahallesinde durduruldu. Jandarmayı fark eden M.N. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bulunan siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atan şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin aracın altına attığı siyah poşette 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek miktarda, uyuşturucu madde Metamfetamin bulundu. Şüpheli M.N. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



(JANDARMA KAMERASI)



-Şüphelinin kaçması



-Peşinden koşan ekipler



-Şüphelinin elindeki poşeti atması



-Ekiplerin poşeti bulmaları



-Poşetten çıkan uyuşturucu



-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi



03.01.2019 - 09.59 Haber Kodu : 190103022_



===================



7- ORMANDA KAYBOLAN KİŞİ 4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU BULUNDU



Haber-Kamera : Taylan ERGÜN - İstanbul DHA



Arnavutköy'de ormanlık alanda kaybolan Ömer Başlantı, AFAD ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.



Ömer Başlantı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde kayboldu. Telefonunun şarjı bitmek üzereyken 155'i arayarak kaybolduğunu söyleyen genci aramak için polis ve AFAD Arama Kurtarma Ekipleri seferber oldu. Ormanlık alanda yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarına eğitimli arama kurtarma köpekleri de katıldı.



Telefonunun şarjı bittiği için konum bilgisine ulaşılamayan genç, seslerini duyuran ekipler tarafından bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından Ömer Başlantı ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.



Görüntü Dökümü:



----------



-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler



03.01.2019 - 10.14 Haber Kodu : 190103030_



========================



8- ESKİ SAVCILAR BAYRAKTAR VE SARIKAYA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Serpil KIRKESER/ İSTANBUL,



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen eski savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında yürüttüğü "FETÖ" soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler Bayraktar ve Sarıkaya'nın, çözüm sürecine karşı olan FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiği, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan ve Gazeteci Mustafa Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişiyi ifadeye çağırdığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin yargı yetkisini kötüye kullanarak, meşru hükümeti devirmeye çalıştıkları ve MİT'i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amaçladıkları vurgulandı. Şüphelilerin 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapisleri istendi. Ayrıca hazırlanan iddianamenin, Yargıtay'da görülen dava ile birleştirilmesi de talep edildi.



İDDİANAMEDE MUSTAFA ÖZER "ŞİKAYETÇİ" OLARAK YER ALDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede Mustafa Özer "şikayetçi", Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ayrıntılı olarak anlatıldığı iddianamede, meslekten ihraç edilen eski savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın eylemlerine de yer verildi.



İddianamede, "müşteki" Mustafa Özer'in 1991 yılında gazetecilik mesleğine başladığı, 1997 yılından itibaren de yabancı basın kuruluşları ve haber ajansları adına çalıştığı, 2005 yılında MİT'ten gelen teklif üzerine irtibat görevlisi olarak çalışmaya başladığı aynı zamanda yabancı haber ajanslarındaki işine de devam ettiği anlatıldı. O dönem itibariyle Mustafa Özer'in AFP'de (Fransız Haber Ajansı) çalıştığı, 2005 yılında hükümetin PKK/KCK silahlı terör örgütünün bitirilmesi amacıyla çözüm süreci başlattığı, MİT'in de bu sürecin sağlıklı yürümesi ve bilgi akışını sağlamak üzere sürece dahil olduğu, müşteki Mustafa Özer'in de bu süreçte irtibat görevlisi olarak MİT ile birlikte çeşitli faaliyetlere katıldığı anlatılan iddianamede, Mustafa Özer'in ENNA adı altında iki arkadaşıyla birlikte haber ajansı kurduğu, ENNA ajansı adı altında PKK yöneticileriyle irtibata geçerek almış olduğu bilgileri analiz edilmek üzere MİT'e gönderdiği ifade edildi.



FETÖ'NÜN ÇÖZÜM SÜRECİNE KARŞI OLDUĞU VE SÜRECİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ



FETÖ'nün çözüm sürecine karşı olması nedeniyle süreci engellemeye çalıştığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüpheliler Bilal Bayraktar ile Sadrettin Sarıkaya'nın PKK/KCK soruşturması yürüttükleri, yapılan soruşturma kapsamında birden fazla şüpheliyle beraber ayrıca MİT Başkanı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, müsteşar yardımcısı Fatma Afet Güneş, Hüseyin Emre Kuzuoğlu, Yaşar Hakan Yıldırım ve Mustafa Özer hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek yardım etme" ve "Soruşturmanın gizliliğinin ihlal" suçlarından soruşturma başlattıkları hatırlatıldı.



"HEDEF GÖSTERİLDİ, CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINA GİRDİ"



İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu: "13 Eylül 2011 tarihinde kamuoyunda 'OSLO' görüşmeleri olarak bilinen ses kayıtları basına sızdırıldı. 20 Aralık 2011'de Mustafa Özer'in soruşturma kapsamında MİT adına çalıştığı bilindiği halde evinde arama yapılarak gözaltına alındı. Eski Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından 23 Aralık 2011 tarihinde ifadesi alınan Mustafa Özer aynı gün salıverildi, hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma evresinde müşteki Mustafa Özer'e telefonu dinlenmeye alındı. Sonrasında ise gizlilik kararı bulunduğu halde müşteki Mustafa Özer'in savcılıktaki beyanı basına sızdırıldı. Taraf Gazetesi'nin internet sitesinde müşteki Mustafa Özer'in ismi ve soy ismi, ayrıca fotoğrafı yayınlandı. Müştekinin MİT adına çalıştığı deşifre edildi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne hedef gösterildi, müşteki Mustafa Özer'in can güvenliği tehlike altına girdi."



"ÖRGÜTÜN BU DENEMESİ İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMALARIN İZNE BAĞLANMASI SİSTEMİNE GEÇİLEREK ÖNLENDİĞİ BELİRTİLDİ"



İddianamede, Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar'ın yürüttükleri soruşturmayla kamuoyunda MİT'in, PKK ile organize hareket eden teşkilat algısı oluşturdukları, mensubu oldukları FETÖ'nün bu süreçte 7 Şubat 2012'de MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendilerinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT'i ele geçirmek, bir yandan da aynı soruşturmayla hükümetin güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecini durdurmak için harekete geçtiği anlatıldı. MİT yöneticilerinin, hükümetin ve başbakanın terör örgütüne yardımla suçlanmak istendiği, bu soruşturmanın hükümeti yıpratıp gözdağı vermek için yapıldığı belirtilen iddianamede, örgütün bu denemesinin istihbarat görevlileri hakkında soruşturmaların izine bağlanması sistemine geçilerek önlendiği kaydedildi.



"MİT'İ KAMUOYU NEZDİNDE YIPRATMAYI AMAÇLADIKLARI VURGULANDI"



İddianamede, "Çözüm sürecini sabote etmek ve meşru hükümeti zor duruma düşürmeye yönelik olarak gerçekleştirildiği anlaşılan ve süreç içerisine görev alan kamu görevlileri ile birlikte müşteki de dahil edildi. Adı geçen savcıların yürüttüğü soruşturma dosyasında müşteki ifadesinin basına sızdırılarak kamuoyunda algı yönetimi yapılması şeklinde tezahür eden olayın, sonraki süreçte 7 Şubat MİT Krizi, 17-25 Aralık ve MİT TIR'ları adıyla bilinen yargı darbesi ve en nihayetinde 15 Temmuz 2016 tarihinde meşru Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminin ilk zincirini oluşturduğu değerlendirilmiştir" denildi. Şüpheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın yürüttükleri söz konusu soruşturmayla yargı yetkisini kötüye kullanarak meşru hükümeti devirmeye çalıştıkları, MİT'i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amaçladıkları vurgulandı. Şüpheli Bilal Bayraktar hakkında yakalama kararı düzenlendiği ve halen firari olduğu anlatılan iddianamede, Sadrettin Sarıkaya'nın ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce "FETÖ terör örgütüne üye olmak" ve diğer bir çok suçtan yargılandığı ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu hatırlatıldı.



ŞÜPHELİLERİN İŞLENDİĞİ BELİRTİLEN SUÇLAR



Şüpheliler Bayraktar ve Sarıkaya hakkında düzenlenen iddianamenin aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen dava ile birlikte görülmesi talep edildi. İddianame, şüpheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak","Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "Gizliliği ihlal etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Görevi kötüye kullanma" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 30'ar yıla kadar hapisleri istendi.



Görüntü dökümü:



----------------



-Arşiv görüntü



03.01.2019 - 11.33 Haber Kodu : 19010304

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu

İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi