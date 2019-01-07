Dha İstanbul Bülteni - 2

1- BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ (1)Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

1- BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ (1)



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL DHA



TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Yıldırım'ın gelişi



-Medya temsilcileriyle tokalaşması



-Açıklaması



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2- BEYAZA BÜRÜNEN ANADOLU YAKASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ



Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA



İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar, yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Anadolu yakasında havadan görüntüler



07.01.2019 - 09.48 - Haber Kodu : 190107020



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3- BEYLİKDÜZÜ'NDE BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi.



Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.



Görüntü dökümü:



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-Beylikdüzü'nde havadan çekilmiş görüntüler



-Beyaz örtü



-Yollar



-Genel ve detaylar



07.01.2019 - 10.25 - Haber Kodu : 190107036



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4- İSTANBUL'DA KAR, TRAFİĞİ ETKİLEDİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA



İstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15'te yüzde 67'ye ulaştı.



Görüntü Dökümü:



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-Altunizade'den köprü yolu



07.01.2019 - 08.29 - Haber Kodu : 190107016



07.01.2019 - 08.36 - Haber Kodu : 190107017



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5- ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ



-ŞİŞLİ'DE YANAN EVDEN 4 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



Şişli'de 6 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye sepeti ile 2 kişi ise arka taraftan merdiven ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.



Yangın, Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı binadan saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı. İçeride mahsur kalan baba ve oğlu arka tarafta itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek arka odada bulunan iki kişiyi itfaiye sepeti ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yan binada dumandan etkilenen iki kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı.



Dumandan etkilenenlere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.



Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıktığı dairede ve üst katlarda maddi hasar meydana geldi.



YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA



Yaşanan panik anları cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yanan binada yangının kontrol altına alınması ile iki kişinin itfaiye sepeti ile iki kişinin de yan daireye kurulan merdiven ile kurtarıldığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Cep telefonu görüntüsü



-Alev alev yanan daireden görüntü



-İtfaiye merdiveni ile iki kişinin tahliye edilmesi



-İki kişinin yan daireden merdiven ile kurtarılması



-Aktüel görüntü



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



-Yanan daire



-Ambulansın içinde oksijen tedavisi görenler



-Çevrede toplananlar



-Genel ve detaylar



07.01.2019 - 08.55 - Haber Kodu : 190107018



07.01.2019 - 09.18 - Haber Kodu : 190107019



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6- TÜRKİYE'DEKİ İLK AFRİKALI FUTBOL KULÜBÜ, DERNEKLERİ İÇİN ONAY BEKLİYOR



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - TÜRKİYE'de süper Lig takımlarında futbol oynama umuduyla İstanbul'a gelen bir grup Afrikalı siyahi futbolcu, takım oluşturmuştu. Genç futbolcular, lisanslı futbol takımı kurmak için yaptıkları dernek başvurusuna yanıt bekliyor.



Her hafta belirlenen günlerde bir araya gelerek antrenman yapan futbola gönül veren ve Türkiye futbol liglerinde forma giymek isteyen Nijerya, Senegal, Gana, Liberya, Fildişi ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gençlerin sayısı 32'yi buldu. Bazıları üniversitede okuyan, bir bölümü çeşitli işlerde çalışan Afrikalıları bir araya getirerek 'Konviction Rüya Spor' adını verdiği Türkiye'nin ilk yabancı futbol kulübünü kurmak isteyen Gineli Djibril Bakala Camara, bu amaçla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne giderek, dernek kurmak istedi. Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin dernek statüsünde olduğunu belirten Camara, Afrikalılar'dan oluşturduğu 7 isimden oluşan 'Kurucular listesi'nin aradan 1 ay geçmesine rağmen henüz onaylanmadığın söyledi.



Çalışmalarını haftada 1 gün Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece Sefaköy'deki Kartal sahasında 3 gün yapan ve son olarak Bağcılar Belediyesi İstoç Spor Tesisleri'nde amatör 'Şafak 76' takımı ile yaptıkları hazırlık maçını 7-2 kazanan siyahi futbolcular, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.



Uzun süre Almanya'da kalan, Almanca'nın yanı sıra Fransızca ve İtalyanca da konuşabilen antrenör Mustafa Yıldırım, çalışmalara kısa süre önce başladığını ifade ederken, "Türkiye için vasat futbolcular. Ancak, kas yapıları üstün. Çalışırlarsa önemli başarılar elde edebilirler" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Afrikalı futbolcular, minibüsten inerken



-Afrikalı futbolcular soyunma odasında



-Afrikalı futbolcular, hedeflerini anlatırken



-Afrikalı futbolcular sahada ısınma çalışmaları yaparken



-Gineli Djibril Bakala Camara kulüp kurma çabasını ve aldığı yanıtı anlatırken



-Türk ve Afrikalı futbolcular sahada toplu halde



-Afrikalı futbolcular ve yöneticiler sahada toplu halde



-Maçtan görüntüler ve Afrikalı yedek futbolcuların gol sevinci



-Antrenör Mustafa Yıldırım konuşurken



-Genel ve detay görüntüler



07.01.2019 - 10.50 - Haber Kodu : 190107052

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