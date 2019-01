Dha İstanbul Bülteni - 2

(havadan görüntülerle)



Ray bakım çalışması yapan araçla, elektrik hattı döşeyen araç kafa kafaya çarpıştı.



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA



Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı.



"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI"



Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi.



2- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU



İstanbul DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.K, B.D, C.I, S.D ve Y.A adlı kişileri gözaltına aldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kişilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.



(ÖZEL)



3- SARIYER'DE MAHALLEDE KİMYASAL MADDE PANİĞİ



Haber-Kamera: Özgür EREN/Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,



Sarıyer'de, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Mahalle sakinleri, yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.



Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Ağızlarını bezle kapatan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bazı kamyon sürücülerinin özellikle gece saatlerinde bilerek yola kimyasal madde döktüklerini iddia eden



mahalle sakinlerinden Asiye Çakır, "Bir kamyon arkayı açmış, döke döke gitti buradan. Ben tansiyon hastasıyım. Bu her zaman böyle olur mu? Aynı bembeyaz, aynı yoğurt gibi yola döke döke gitti" dedi.



Asiye Çakır'ın eşi Yusuf Çakır ise, "Adam buraya asit döktü, kaçtı gitti. Yoğurt falan yedik midemiz anca yerine geldi. Yağmur yağmaya başlayınca biraz etkisi azaldı ama hala kokuyor" diye konuştu.



4 - MUHTEREM NUR'DAN MÜSLÜM FİLMİNİN YAPIMCISINA SUÇ DUYURUSU



Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA



Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıkları gerekçesiyle Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulundu. Satışa çıkarılan gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu belirtern Nur, "Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık artırma ile satılan yüzük, şu an benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise Şanlıurfa'da müzededir" dedi.



İstanbul'da bir otelde 8 Ocak günü Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde yapılan açık artırmada, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in yüzük ve gömleğinin açık artırmayla satılması üzerine eşi Muhterem Nur savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Muhterem Nur şikayet dilekçesinde, "Eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu ve satışa çıkarılarak hem kamuoyunun, hem satın alanların, hem de şahsının aldatıldığını" belirtti. Yapımcı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikayette bulunan Nur savcıya verdiği ifadesinde, "Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık artırma ile satılan yüzük şu an benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise Şanlıurfa'da müzededir" dedi.



"EŞİMİ KULLANIYORLAR ARTIK YETER"



Muhterem Nur daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, "İmitasyon (taklit) bir gömlek ve yüzük gerçekmiş gibi, Müslüm'e aitmiş gibi satılıp bağışta bulunuluyor. Böyle şeylerde çok zedeleniyorum eşime ait. Yani bizi çok fena parçalıyorlar. Sözleşmeye ait böyle bir madde olmadığı halde, bana danışmadan onayımı almadan bu tür bir işe başvuruyorlar. Onları suçlu buluyorum. Sadece filmden oldukça büyük para kazandılar, o paranın içerisinden bağışta bulunsalar çok daha makbule geçer. Yani kırıntı parayla 10 bin liraya, 20 bin liraya bir yüzük, gömlek satılacak herkes onu yapabilir. Ama çok milyarlar kazanan insan bunu yaparsa benim için üzücü bir olay. Eşimin ismini paramparça ediyorlar. Eşimi kullanıyorlar artık yeter" dedi. Söz konusu yüzüğün ise halen parmağında olduğunu söyleyen Nur, Müslüm Gürses ile tanıştıkları 38 sene önce 250 liraya bu yüzüğü aldıklarını ifade etti. Nur, "33 sene evli kaldım, 6. sene bitti kaybolalı. Bu yüzük benim parmağımda ben bunu dünyanın en büyük parasını verseler veremem. Hiçbir gömleği de evimde yok. Hepsini Urfa Müzesi'ne bağışladım. Albümleri, müzik aletleri, elbiseleri, ayakkabılarına kadar oraya verdik. ve oradan da bir tane gömlek vermezler" diye konuştu.



"YÜZÜK MUHTEREM HANIM'IN PARMAĞINDA, GÖMLEK DE MÜZEDE"



Nur'un avukatı Bahar Can Milli ise gömlek ve yüzüğün tamamen sahte olduğunu belirterek "Yüzük Muhterem Hanım'ın parmağında, gömlek de müzede" dedi. Avukat Milli, TCK'nin 157 ve 158. maddesi uyarınca "Dolandırıcılık" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Mustafa Uslu ve söz konusu vakıf hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



5- JANDARMADAN "TARİHİ ESER" OPERASYONU...



Kaçak kazılarla elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla tarihi dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



138 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheliler S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K.'nın Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Tarihi eserleri siyah renkli bir araçla taşıdığını tespit eden jandarma ekipleri, uzun süre takibe alınan aracı Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramalarda aracın bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen 138 parça tarihi eser arasında erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler, kaidelerde yer aldı. 4 şüpheli gözaltına alındı.



TARİHİ ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI



Öte yandan ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri, eserlerin tümünün 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında müzelik çok değerli eserler olduğunu belirterek, tarihin aydınlatılmasına ışık tutacağını ifade ettiler. Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı,



4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



6 - BELDE TAKSİCİLERİNDEN UKOME'YE VE TRAFİK CEZALARINA TEPKİ



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL



İstanbul'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı. Belde dışında yaptıkları taşımacılık dolayısı ile kesilen para cezalarına da tepki gösteren taksiciler sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.



İstanbul'da sadece beldelerde değil kent genelinde taşımacılık yapmak istediklerini belirten M plakalı bordo taksi sahipleri taleplerini iletmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME)önünde bir araya geldi. Belde dışı yaptıkları taşımacılık nedeniyle kendilerine haksız para cezalarının kesildiğini söyleyen taksiciler, özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kaydetti. Günde onlarca aracın bağlandığını ve binlerce liralık para cezalarına maruz kaldıklarını belirten belde taksicileri, renk ve hizmet ayrımının ortadan kalkmasını talep etti.



"AYRIMCILIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"



O taksi Şoförlerinden biri olan Mustafa Bayram, "Biz aynı vergiye tabiyiz. Taksimetrelerimizin açılış - kapanış fiyatları da aynı. Biz bu ayrıcalığın giderilmesini, taksilerimizin sarı renge boyanarak T plaka alınmasını istiyoruz." dedi. Silivri'de çalıştığını söyleyen bir diğer taksi şoförü Mustafa Uzun da, "Genelde herkes evine aç gidiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bak yağmur altında bekliyoruz. Ekmeğimiz için bekliyoruz. Şuan araçlarımız evlerin önlerinde yatıyor. Sadece 20 araç bugün bağlandı. Neden bağlanıyor. Biz ekmek kazanamayacak mıyız?" şeklinde konuştu.



"AYNI HAKLARA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ"



Bordo ve sarı taksi ayrımından dolayı binlerce kişinin mağdur olduğunu kaydeden taksicilerden biri olan Deniz Şengül de, "Bana bin 2 lira ceza kestiler. Bu az bir para değil. 15 gün aracım bağlandı. Şimdi ben nasıl geçineceğim. Ben devlete bu koşullarda nasıl vergi vereceğim. Vergiyi ödeyemediğim zaman bana senin araban bağlı demiyor. Bunun bir izanı yok. Yetkililerden çözüm istiyorum. Biz UKOME'nin kapısına geldik görüşmek için, bizi uygun gördükleri yere bakın. Kapının girişine bariyer çektiler, bizi içeriye almıyorlar. Bizi düşman görüyorlar. Bizim tek isteğimiz tüm taksilerin aynı haklara sahip olmasını istiyoruz." İfadelerini kullandı.



UKOME yetkilileri ile de bir görüşme sağlayan taksiciler, yetkililerle yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini, sorunun gündeme alındığını ve sorunların çözümü için önümüzdeki hafta bir kez daha bir toplantı yapacaklarını kaydetti.



