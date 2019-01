Dha İstanbul Bülteni - 2

(ek bilgiyle)1- KARTAL'DA BEDRETTİN DALAN'IN OĞLUNUN CİPİNİ ÇALAN KİŞİYİ KORUMASI VURDU

Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI, - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA - KARTAL'da sabah saatlerinde hırsız olduğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple kaçan kişiyi vuranın ise Barış Dalan'ın yakın koruması olduğu belirtildi.



Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi,



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğluna ait cipi çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliği ve Bedrettin Dalan'ın oğlunun yakın koruması, şüphelilerin peşine düştü. Korumanın açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



17.01.2019 - 09.58



2- ESENYURT'TA SİTEDE EL BOMBASI VE MERMİLER BULUNDU (1)



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.



Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor



17.01.2019 - 10.30



3- FATİH'TE CAN PAZARI KAMERADA: PENCEREYE ÇIKANLAR İP VE MERDİVENLE KURTARILDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Fatih'te yangın çıkan dairede bulunanlar pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Pencereye çıkan 2 Suriyeli, evredekiler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Can pazarı çevredekiler tarafından görüntülendi.



Olay Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'nda salı günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle evde yaşayan Suriyeli 2 kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkan Suriyeliler kurtarılmayı bekledi. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada camlarda bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu. İşçiler pencereden atlamak üzereyken, 2. kata kadar uzayan merdiven ve ip yardımıyla Suriyeli işçiler, esnaf tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi



4- KADIKÖY'DE TRAFODA ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,



Kadıköy'de 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın saat 08.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı ve zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri korku ve panik içinde binadan çıktı. İtfiayenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Polisin yangınla ilgli soruşturması devam ediyor.



17.01.2019 - 09.29



5- KÜRŞAT YILMAZ'IN YARGITAY'DAN DÖNEN DAVASINDA GELİŞME...



*SAVCI KÜRŞAT YILMAZ'IN 30 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ, TATLISES VE ALİŞAN'IN DAVASININ DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Özden ATİK/ İSTANBUL,



Özden ATİK/ İSTANBUL,



Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı ayrıca davanın sanıklarından olan İbrahim Tatlıses ve Alişan Serkan Tektaş'ın "Örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep etti.



İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'üncü celsesi görülen duruşmaya, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz getirildi. Bazı sanıklar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



YILMAZ'IN AVUKATLARI YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ TALEP ETTİ



Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, celse arasında bir kısım sanıkların yargılamanın yenilenmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini tutanağa geçirdi. Sanık Kürşat Yılmaz'ın avukatlarından Mustafa Öztimur, "Kamuoyunda bilinen Hrant Dink ve Danıştay olayları kendisine teklif edilmiştir. FETÖ'nün kumpasına maruz kaldığı aşikardır. Yargılamanın yenilenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi. Yılmaz'ın diğer avukatı Hava Köse de "Müvekkilim Kürşat Yılmaz, 2007 yılındayken FETÖ'nün gerçeklerini ortaya koymuştur. O dönemki adıyla cemaatin devlet aleyhine çalıştığını apaçık ifade etmiştir. FETÖ'nün hedefine girdiği aşikardır" diye konuştu.



"FETÖ'NÜN İLK MAĞDURLARINDANIM"



Söz alan sanık Kürşat Yılmaz ise "Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk mağdurlarındanım. Avukatım Osman Beniz, 17-25 Aralık kumpaslarından sonra Adalet Bakanlığı'nda bulunduğu esnada yanında diğer görevliler benim FETÖ'nün ilk mağduru olduğumu belirtmişlerdir. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerdeyim" dedi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Daha sonra Savcı Mustafa Börekci, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada,sanık Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma savcısı ayrıca 10 sanığın da "Nitelikli yağmaö, "Yağmaya teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 1.5 yıldan 41 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmasını istedi.



ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDU



Savcı, aralarında İbrahim Tatlıses, Alişan Serkan Tektaş'ın da bulunduğu 8 sanığın ise "Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.



SUÇ TARİH KANUN DÜZENLEMESİNDEN ÖNCE OLDUĞUNDAN BERAAT İSTEDİ



Savcı mütalaasında, bazı suçlarla ilgili olarak iddianamede örgüt yöneticiliği nedeniyle sorumlu tutulan aralarında Kürşat Yılmaz'ın da bulunduğu bir kısım sanıklarla ilgili olarak tüm eylemlerin TCK'nin 220/5. Maddesine dayandırıldığı, 1 Haziran 2005'teki değişiklikle bu kanunda "örgüt yöneticilerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılacakları düzenlemesinin getirildiği kaydedildi. Ancak suç tarihlerinin düzenlemeden önce olduğuna dikkat çekilerek sanıkların aleyhine bir düzenleme olduğundan Kürşat Yılmaz ve bir kısım sanıkların, bu suçlardan dolayı beraatlarına karar verilmesini talep etti.



DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi taleplerinin celse arasında karara bağlanmasına hükmetti. Sanıklar ve avukatlarının verilen mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için duruşma ertelendi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Kürşat Yılmaz, işadamı Korkmaz Yiğit, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.



6- 'KİTAP AVCILARI' TRAMVAY İLE SULTANAHMET'E GİTTİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Kitap okuma alışkanlığını toplumun her kesimine kazandırmak amacıyla sürdürülen 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytinburnu'ndan tramvayla Sultanahmet'e gitti.



Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinasyon birimi tarafından özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bilgi verilerek toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje, metrobüs, vapurlar ve metronun ardından tramvayda da sürdürüldü. Avcılar'da sıraya konulan 16 lisede arasında yer alan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci, Müdür Yardımcısı Gülden Büyükdağ ile birlikte servis araçlarıyla Zeytinburnu tramvay istasyonuna geldi. Ön tarafında 'Kitap Avcıları Yollarda', arkasında ise, 'Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez' yazılı beyaz tişört giyen öğrenciler, ellerindeki kitaplarla tramvaya binerek Sultanahmet'e kadar sürdürdükleri yolculukta, kitaplarını okumaya başladı. Öğrencilerin yolculuk süresince sürekli kitap okuduğunu gören yolcular, projeyi çok beğendiklerini söyledi. Bir yolcu, "Bence çok güzel bir proje. Ama ben evde kitap okumayı seviyorum. Yolculukta cep telefonunu kullanmayı tercih ediyorum" dedi.



KİTAPLARI HEDİYE EDİYORLAR



Sultanahmet'te inen öğrenciler, büyük bölümü turistlerin bulunduğu alandaki banklarda oturarak kitap okurken birçok kişinin dikkatini çekti. Proje sorumlularından Tayfun Usta, "Öğrencilerimiz ile birlikte okuma konusunda toplumda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Kitap okuyarak dikkati çeken öğrencilerimiz, toplu ulaşım araçlarından inerken yanlarındaki yolculara, okudukları üzerinde proje amacını anlatan küçük notların da yer aldığı kitapları hazırladığımız ayraçlarla birlikte hediye ediyor veya başkası görüp alsın diye koltuğun üzerinde bırakabiliyor. Hedefimiz kitap okuma alışkanlığını her kesime yaymakö dedi.



17.01.2019 - 09.59



