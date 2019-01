Dha İstanbul Bülteni -2

(özel görüntülerle) 1- KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

1- KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.



Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



2- TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AZMETTİRİCİSİ YAKALANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt adına yapılan birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edilen şüpheli belirlendi. Şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon kararı aldı. 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.D.'nin yapılan detaylı sorgulamasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan E.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



3- JANDARMADAN SAHTE PARA VE UYUŞTURUCU OPERASYONU



istanbul DHA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği iki operasyonla, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Fatih'te bir adreste faaliyet gösterdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, aynı apartmanda farklı dairelerde oturan şüphelileri takibe başladı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyon düzenlenen evlerin birinin mutfak dolaplarının içerisindeki kolilere gizlenmiş halde 9 bin 265 adet sahte 100 TL'lik ve 2 bin 492 adet sahte 50 TL'lik ele geçirildi. İkinci evde ise narkotik dedektör köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, yüklü miktarda metamfetamin adı verilen uyuşturucu bulundu.



Şüpheli Y.T. tutuklanırken bağlantılı olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon sürüyor.



4- OTOMOBİL TEYBİ ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON



Hırsızlık anı kameraya yansıdı



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de çok sayıda araçtan oto teybi çaldıkları belirlenen hırsızlar yakalandı.



Fatih'te 13 Aralık'ta 3 otomobilden hırsızlık ve 2 otomobilden hırsızlığa teşebbüs olayı meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Ekipler, otomobilin 14 Aralık'ta Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan baskında otomobilde bulunan 17 yaşındaki M.E.M ve 19 yaşındaki A.A. ile otomobilin yanına gelen 19 yaşındaki A.P. ve 18 yaşındaki R.K. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 tornavida, 2 çift eldiven ve otomobil camı kırmakta kullanılan aparat ele geçirildi.



ÇALINTI MALZEMELERİ SATTIKLARINI İTİRAF ETTİLER



Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde farklı tarihlerde 15 otodan hırsızlık ve otodan hırsızlığa teşebbüs olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerin araçlardan çaldıkları araç aksesuarlarını M.B.O. ve E.O.'ya sattıklarını itiraf etmesi üzerine çalıntı malları alan M.B.O. ve E.O. da gözaltına alındı.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., A.P., M.E.M., R.K. ve M.B.O çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, E.O. ise adli kontrol şarkıyla serbest bırakıldı.



HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Şüphelilerin 13 Aralık'ta sabaha karşı bir otomobille gelmeleri ve gözlerine kestirdikleri bir otomobilin camını kırarak teybini çalmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



5 - BAĞCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN







Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.



Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana geldi.



6- YATAĞA BAĞIMLI LİBYALI ÇOCUK TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ



13 yaşındaki Yumni Mohammed,



"Her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Türk doktorlarına teşekkür ederim"



İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, - LİBYA'DA geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde meydana gelen hasar sonucu yatağa bağımlı kalan 13 yaşındaki Yumni Mohammed, İstanbul'da sağlığına kavuştu. 4 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından ilk adımlarını atmaya başlayan Mohammed, "Her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Türk doktorlarına teşekkür ederim" dedi.



Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşayan Yumni Mohammed (13) geçtiğimiz eylül ayında ailesiyle bir trafik kazası geçirdi. Kazada annesi ve teyzesini kaybeden Yumni Mohammed, beyninde oluşan hasar sonucu komaya girdi. Vücudunun sol tarafı felç olan, yatağa bağımlı kalan, başını bile hareket ettiremeyen Mohammed, tedavi için Türkiye'ye geldi. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Engin Çakar ve ekibi tarafından tedavi altına alınan Yumni, 4 aylık rehabilitasyon süreci ardından yürümeye ve konuşmaya başladı.



"LİBYA'YA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"



Kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini ifade eden Mohammed, "Kazadan sonra beni Türkiye'ye getirdiler. Burada, yaklaşık bir ay komada kaldım. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Fizik tedavi sürecim başladı. İlerleyen süreçte daha iyi olacağıma inanıyorum. Şu an daha iyiyim ve her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Buradan sağlıklı şekilde ayrılacağım. Buradaki doktorlarıma teşekkür ediyorum. Libya'ya döndüğümde eğitimime devam etmek ve ileride onkoloji doktoru olmayı hedefliyorum" diye konuştu.



"SADECE GÖZ İLETİŞİMİ KURUYORDU"



Libyalı Yumni'nin trafik kazasına bağlı ağır beyin hasarı geçirdiğini anlatan Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, küçük kızın İstanbul'a ilk geldiğinde sadece gözleriyle iletişim kurabildiğini vurguladı. 4 aylık bir rehabilitasyon süreci olduğunu söyleyen Prof. Dr. Engin Çakar, "Yumni'nin durumunda bize dünyanın pek çok ülkesinden hastalar geliyor. Kendisi yoğun bakımda iken sadece gözle iletişim kurduğu sırada bize ulaştı. Biz de incelemeler sonucu rehabilitasyon sürecinden fayda göreceğini düşündük. Geldiğinde baş hareketi bile yoktu. Sadece hareketsiz şekilde yatıyordu. Yaklaşık 4 aydır bizde tedavi görüyor. Kapsamlı bir rehabilitasyon uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.



"ROBOTİK UYGULAMALARLA YÜRÜMEYE BAŞLADI"



Rehabilitasyon süreci sonrası küçük kızın hızla iyileşmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Çakar, "Bu süreçte Yumni'nin şuuru kademeli olarak açıldı. Kolları da fonksiyonel olarak her işi yapabilecek bir düzeye geldi. Walker dediğimiz bir yürüteç ile yürüme aşamasına geldi. Şu anda kısa mesafe yürüyebiliyor. Bu arada yutması ile ilgili problemler olmuştu. Yutma testi yapıp akciğere kaçak olup olmadığına baktık. Ona göre beslenmesini belirledik. Beyin hasarında istemsiz kasılmalar olur ve bu hastamızın özellikle ayaklarını çok zorluyordu. Kasılmasını gevşetmek için bir ayağına botoks yaptık. Önce robotik yatakla ayağa kaldırdık. Ardından ise robotik yürümeye geçtik. Ergoterapi ile eli artık her işi yapacak duruma geldi. Böyle bir süreç işledi ve şu anda da gövde kontrolü oldukça iyi. Yavaş yavaş bağımsız yürümeye doğru gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"BEYİN HASARLARI YAYGIN GÖRÜLÜYOR"



Trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, "Bu tür vakalar çok görülüyor. Özellikle trafik kazaları çok fazla arttı. Dünya genelini düşünürsek ateşli silah yaralanmalarını ve düşmeleri çok sık görüyoruz. Bu gibi olaylara bağlı oldukça çok beyin hasarı bize geliyor. Beyin hasarında biz genel durumu stabilleşince hemen yoğun bakımdan sonra hastayı alıyoruz. Burada bir yutma ve solunum, el-kol kullanım, yürüme potansiyeli değerlendirmesi yapıyoruz. Değerlendirme sonrası ise uygun fizik tedavi rehabilitasyon programını ayarlıyoruz" dedi.



7- "BEBEK VE ÇOCUKLARA KEMİK SUYU BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR"



Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Faruk KAHRAMAN/ İSTANBUL, KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda artış yaşanırken Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç bebekler ve çocuklarda kemik suyu ile yapılmış çorbanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve uyumaya yardımcı olduğunu bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, her gün gibi çok sık aralıklarla verilmesinin sakıncalı olabileceğini, çocuklarda kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalıkları riski yaratabileceğine dikkat çekti.



'BEBEKLERİN SİNDİRİMİNİ VE UYUMASINI KOLAYLAŞTIRMAYA YARDIMCI'



Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, özellikle kış aylarında çocukların enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut dirençlerinin düştüğüne dikkati çekerek, "Kemik suyu çocukların hastalanmamaları ya da hastalanan çocukların, hastalıklarını daha çabuk atlatmaları adına yardımcıdır. Kemik suyu kaliteli bir besin olduğu için değerli bir besin. İçeriğindeki proteinler, amino asitler, kolajen tarzı lifler sayesinde çocuk gelişimi ve büyümesi üzerinde kaliteli bir etkiye sahip. Bu lifler ve amino asitler hızlı büyümeye de yardımcı oluyor ve çocukların kas iskelet sistemi üzerine olumlu etkileri var. Ayrıca bebekler sindirim açısından yeterli bir fonksiyona sahip değiller. Kemik suyunun beslenmeye eklenmesinin bu anlamda da avantajları vardır. Bebekler sindirimlerini kolaylaştırdığı için daha rahat uyurlar ve sindirim fonksiyonlarını daha rahat gerçekleştirirler. İçeriğindeki glisin denilen amino asit sayesinde bebekler daha iyi uyuyabilir. Bu olumlu etkileri nedeniyle bebek beslenmesinde kemik suyunu öneriyoruz."



'HIZLI BOY UZAMASI VE KAS, KEMİK GELİŞİMİNE YARDIMCI OLUYOR'



Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, ayrıca kemik suyunun bebeklerin gelişimindeki önemine de vurgu yaptı. Kemik suyunun içeriğindeki maddelerin büyümeye destek olduğunu belirten Alper Özkılıç, "Kemik suyunun içeriğindeki kondroitin sülfat, glikozamin ve kolajen içeriği tamamen kıkırdak dokunun alt yapısını oluşturan proteinlerdir. Bu proteinleri bebeğe ya da çocuğa vermek ile kıkırdak gelişiminin bu öncül moleküllerini vermiş oluyoruz. Böylece hızlı boy uzaması ve kas kemik gelişimini güçlendirmek adına vücuda destek yapmış oluyoruz" dedi.



'6'INCI AYDAN ÖNCE ÖNERMİYORUZ'



Kemik suyunun bebeklere 6 aydan önce verilmemesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, "6 aydan önce kemik suyunu da eti de önermiyoruz" dedi.



