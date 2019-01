Dha İstanbul Bülteni - 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş



olacak" dedi.



Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı idealin, hayalin büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Bu havalimanı sayesinde İstanbul'umuz. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir aktarma, transfer merkezi olacak" dedi.



2- BAKAN TURHAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA BİR HOSTES FENALAŞTI



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Edip Tansu GÖKBUDAK/İSTANBUL,



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostese ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.



Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu. Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



(ÖZEL)



3- ATAŞEHİR'DE CADDE ORTASINDA ÇATIŞMA KAMERADA



Önce kavga ettiler, sonra çatıştılar



Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Ataşehir'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı



Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 bin lira alacağı bulunan Onur U.'nun beyaz bir araçla taksi durağına geldiği görülüyor. Onur U. aracından iner inmez durakta bulunan 3 kişi ile kavga ediyor. Daha sonra Ufuk P. adlı taksi sürücüsü yere düşüyor.



Onur U. ise elindeki silahla etrafındakilerin üzerine yürüdükten sonra tekrar kendi aracına yöneliyor. Coşkun Ç. adlı taksi sürücüsü de elindeki silahla Onur U.'nun bindiği araca ateş ediyor. Bunun üzerine Onur U. tekrar aracından çıkıp Coşkun Ç.'ye ateş ediliyor. Onur U. çatışma sırasında aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Cadde ortasında dehşet anlarının yaşandığı çatışmada Onur U., Coşkun Ç. ve Ufuk P. çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olaya karışan kişileri gözaltına aldı.



4- ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA CİNAYET KAMERADA



Defalarca ateş edip kaçtı



Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,



Zeytinburnu'nda bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay saat 09.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi, 244. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Dik (21) sokakta yürürken yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Özgür Dik, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgür Dik'i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.



OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU



Polis ekipleri olay yerine gelerek sokağa şerit çekerek çevrede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaparken, yerde çok sayıda boş ve dolu kovan bulundu. Olayın yaşandığı marketin dolabına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.



YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında Özgür Dik'in cami avlusundan çıkıp sokakta yürüdüğü esnada, kimliği belirsiz kişinin yolun karşısından gelerek arkasına geçip silahla ateş ettiği görülüyor.







5- TİM BAŞKANI GÜLLE "İHRACAT 2019 RAPORU"NU AÇIKLADI



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle,



"Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1.8 trilyon dolar olup, dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yaklaşık yüzde 10. Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1.8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz."



Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat 2019 Raporu"nu bir basın toplantısıyla açıkladı.



Şişli'de bir otelde gerçekleşen toplantıya Gülle'nin yanı sıra TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin de katıldı.



Gülle toplantıdaki konuşmasında, "2019'u İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik Yılı' olarak ilan ettik. Bu çerçeveden bakıldığında, firmalarımızın makro anlamda ülkemizde ve dünyada geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeleri özümsemeleri son derece önemli. Bu gelişmeler, hem geleceğimize ışık tutacak, hem de geçmişteki başarılarımızı daha ileri taşımamızı sağlayacak. Diğer taraftan, 2019 yılında ülkemizde, ama özellikle dünyada yaşanacak olaylar, elbette ihracatımızı etkileyecektir. Geçmişte Rusya'ya ihracatımızda uçak krizinin etkisi malum, ABD ile yaşanan siyasi gerilim, bazı ürünlerimize yansıdı. Buna karşılık Irak ve Suriye'de devam eden belirsizlik ve karışıklıklara rağmen ihracatçılarımız, bu ülkelerde önemli başarılar elde ediyor. Hem ülkemizin ikili ilişkileri, hem de küresel anlamda gelişmeler, ihracatçılarımızı doğrudan etkileyecek gibi gözüküyor" dedi.



TÜRKİYE 47 ÜRÜNDE ÇOK GÜÇLÜ



İsmail Gülle, "Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yaklaşık yüzde 10. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünya ticaretinden aldığı pay ise yüzde 2,8. Sadece bu rakamlara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Örnek bir ürünü ele alırsak, minibüs ve otobüs üretiminde 1,6 milyar dolar ile, en önemli üretici ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu üründe Almanya ve Fransa pazarında yüzde 30'un üzerinde paya sahipken, ABD'de sadece yüzde 5 pazar payımız var. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Kanada'ya ise, 655 milyon dolarlık minibüs ve otobüs ithalatına rağmen, hiç ihracat yapamıyoruz. Bu hesaplamalar alt alta konulduğunda, şunu görüyoruz: 15 farklı üründe 33 farklı ülke, bu ürünleri bizim yerimize rakiplerimizden alıyor. Bu da, en güçlü olduğumuz ürünlerin bazılarında, henüz keşfedemediğimiz çok büyük pazarlar olduğunun en büyük göstergesi. Diğer taraftan, bu 47 üründe hangi pazarlarda güçlü olduğumuza baktığımızda, genellikle AB ülkelerini listelerin üst sıralarında görüyoruz. Bu bilgilerin ışığında, hem AB'deki pazar payımızı artırıp, hem de AB'deki başarımızı daha uzak pazarlara taşıyabilirsek, çok daha başarılı ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.



"DEVİR RÜZGARA YÖN VERME DEVRİ"



Gülle, "Bugün sınır komşumuz Irak'ın ithalatında Çin de en az bizim kadar güçlü ise, Güney Kore'nin Yunanistan'a ihracatı bizden fazla ise, artık küreselleşen dünyada coğrafi yakınlığın öneminin gittikçe azaldığını görüyoruz. Dünyanın önde gelen ekonomileri olan ABD, Kanada, Avustralya, Güney Kore gibi coğrafi anlamda bize uzak ülkelere, en az yakın pazarlar kadar önem vermeliyiz. Firmalarımız Gürcistan, Rusya gibi pazarlarda fiyat rekabetine girmenin ötesinde, artık Polonya, Meksika, Çekya gibi gelişen pazarlara da yoğunlaşmalıyız. Sonuç olarak, doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan, etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlıyız. Artık devir, rüzgar nereden eserse oraya dönme devri değil, devir, rüzgara yön verme devri. Sadece 200 ürün ile başladığımız bu çalışma, ihracatımızın hangi alanlara, hangi pazarlara yoğunlaşması gerektiğini en çarpıcı şekilde göstermektedir. Bugün başladığımız bu çalışmayı, en kısa sürede 1000 ürün için tamamlayacağız. Söz konusu 1000 ürün, dünya ticaretinin yüzde 84'ünü kapsıyor. Bu çalışmayı Şubat ayı içerisinde ihracatçılarımız ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Akabinde de, dünyadaki tüm ürünler için aynı çalışmayı tekrarlayarak, sektör ve ürün bazında firmalarımıza, en net ifade ile hangi ülkelere yüklenmeleri gerektiğini söyleyeceğiz. İnşallah bu çalışmalarımız sayesinde, 2019 yılı, hedefleri aşacağımız bir yıl olacak. Orta vadede çok daha etkili stratejilerle, küresel ticaretten alacağımız payı daha ileri seviyelere taşımak arzusundayız" diye konuştu.



TÜRK TİCARET MERKEZİ'NİN KAPATILMASI



Gülle, toplantıda bir gazetecinin ilk kez İran'da açılan Türk Ticaret Merkezi'nin kapatılmasını sorması üzerine, "İran gerek siyasi ilişkilerin getirmiş olduğu, gerekse bu ambargo sürecinin getirmiş olduğu nedenlerden dolayı çok verimli olmadı. Bu nedenle burayı kapatma kararı alındı. Bunun açılması da kapanması da doğaldır. İlk açılan çok başarılı bir rol model olsun, sektörlerin hepsine hizmet etsin istedik. Çünkü potansiyeli yüksek sınır komşumuz olan ve pek çok özel ortak yönümüz olan bir ülkede çok başarılı olsun istedik. Ama olmadı. Bu Türk Ticaret Merkezleri'nin genel felsefesini, genel verimliliğini bu düşürmeyecek. Bu ona bakış her hangi bir yorum getirmemesi gerekir. Bu konuda başarılı olanlarda var. Londra'da olduğu gibi, Dubai'de sektörlerimizin olduğu gibi. Orada bir sektör çıkıyor bir başka sektör giriyor. Aslında şu anda hazırladığımız açılacak ülkeler listesi de var. Türk Ticaret Merkezleri yaşadıkça işlendikçe parlayan bir altın olacak. Bir model aranıyor çünkü bunu Çin ve bazı ülkeler çok başarıyla yapabiliyor" dedi.



6- SEDAT PEKER'E "TEHDİT" SUÇUNDAN BERAAT



Haber-Kamera: Özden ATİK/ İSTANBUL,



Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker'in, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Son savunmasında "Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum" diyen Sedat Peker beraat etti.



İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Peker ve avukatı Ersan Barkın geldi. Sanık Sedat Peker kimlik sorgusunda, serbest meslek sahibi ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu, evli ve 5 çocuk babası olduğunu ifade etti. Sedat Peker savunmasında, şunları söyledi: "Suçlamayı kabul etmiyorum. Katılan kişi benim hakkımda bir yazı yazarak benim iç çamaşırlarımla gözaltına alınmamı özlediğini belirtmişti. ben de karşı yazı yazarak hiçbir zaman iç çamaşırlarımla gözaltına alınmadığımı ancak polisler geldiğinde iç çamaşırlarıma görüntülendiğimi, fakat bu görüntülerin hiçbir basın ve yayın organında çıkmamasına rağmen katılan tarafından izlenmiş olmasını garip karşıladığımı belirttim. Hatta bu görüntüleri FETÖ'cü polislerle beraber izleyip izlemediğini sordum. Daha sonra katılan benim hakkımda bir yazı yazdı. Ben de bir çok terör örgütünün ve kötü niyetli kişinin ölüm listesinde olduğumu bildirdim. Başıma gelen bazı olaylardan aslında katılanın etkisi olduğunu bildirmiştim. Katılan da bu yazıdan etkilenerek tehdit edildiğini düşünmüş. Başına gelebilecek her türlü olaydan benim sorumlu olacağımı yazmış. Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum" dedi. Mahkeme kararında, atılı suçun kanuni unsurları oluşmadığından sanık Sedat Peker'in beraatına hükmetti.



Sedat Peker, dava bitiminde yanına gelen çok sayıda destekçisi ile adliyeden ayrıldı.



7- VARTOLU'DAN 'İZİNSİZ GÖRÜNTÜ' DAVASI



Hayati ARIGAN/İSTANBUL



Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 'Görünen Adam' isimli internet dizisindeki görüntüsünü izin almadan kullandığını ileri sürdüğü bankaya 50 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Aydın Kurban ve Ahu Ülgen aracılığıyla tazminat davası açan ünlü oyuncu dava dilekçesinde fikri haklarının ihlalini anlattı.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğunu belirten Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı bir oyuncu olduğunun belirtildiği dilekçede bankanın Köstendil'in şöhretinden faydalanmak istendiği belirtildi. Bankanın izin almadan 'Görünen Adam' internet dizisindeki görüntüsünü, dergilere bankanın unvan adı ile 'youtube kanalında' ibaresi ile kullandığın belirtildiği dilekçede bankanın kendi marka ve ticari unvanının tanıtımını yaptığı ileri sürüldü.



SANATSAL BAŞARIDAN FAYDALANMAK İSTEDİLER



Köstendil'in görüntüsünün yasalara aykırı kullanıldığının belirtildiği dilekçede, bankaya durumu bildiren noterden çekilen ihtarnameye cevap verilmediği belirtildi. Dilekçede, bankanın eğer Fikri Sınai Eserler Kanunu'na göre izin alıp görüntüleri kullandığı takdirde Köstendil'e en az 200 bin TL artı stopaj ve KDV ödeyeceği yer aldı. Çukur dizisinin Vartolu karakteri ile tanınırlığı artan oyuncunun ün ve sanatsal başarısından bankanın istifade etmek ve yarar sağlamaya çalıştığının iddia edildiği dilekçede, toplam 50 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesi istendi.



MAHKEME DELİLLERİ İSTEDİ



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya Erkan Kolçak Köstendil'i temsilen avukatları Aydın Kurban ve Ahu Ülgen katıldı. Bankanın avukatı davanın reddini isterken, mahkeme taraflara delilleri sunması için süre verdi. Delillerin değerlendirilmesinin ardından dosyayı bilirkişiye göndereceğini belirten mahkeme davayı erteledi.



8- KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ BİNLERCE KUŞU ÇÖPE ATILAN EKMEKLERLE BESLİYORLAR



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Küçükçekmece'deki hayvanseverler, evlerinde biriktirdikleri veya çöp konteynerleri üzerine bırakılan ekmeklerle Küçükçekmece Gölü'nde yiyecek bulmada zorlanan binlerce kuşu besliyor.



Küçükçekmece gölünün denize karıştığı bölgede 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından başlanan 2'nci Selim zamanında tamamlanan taş köprünün iki tarafı, soğuk ve yağışlı havada yiyecek bulmakta zorlanan martı ve sakar mekelerin barınağı haline geldi. Küçükçekmece'de oturanlar işlerine giderken geçtikleri köprüde martı ve sakar mekelere bayat ekmekler atıyor. Kuşlar atılan ekmekleri adeta havada kaparken, suya düşen ekmek parçalarını kapmak için yarışıyorlar. Kuşların bu çabasını birçok kişi de cep telefonları ile görüntülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Abdullah Kocaboğa, Küçükçekmece'deki evinden çıktıktan sonra her gün metrobüse giderken yol üzerindeki çöp konteynerlerinin üzerinde bırakılan enaz 2 poşet ekmek gördüğünü, bunları toplayıp köprüden kuşlara attığını söyledi. Kocaboğa, çalışmadığı günlerde de aynı yolu kat ederek kuşları beslemek için köprüye geldiğini anlattı.



Köprüde atkı ve bere satan bir kişi de gün içerisinde çok sayıda kişinin ekmek getirip göle attığını bazı kişilerin çuvalla bayat ekmek getirip göldeki kuşlar için bunu boşalttığını gördüğünü söyledi.



