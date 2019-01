Dha İstanbul Bülteni- 2

(ÖZEL) 1- SULTANGAZİ'DE DEHŞET ANLARI Sultangazi'de 3 Afgan, bakkal dükkanı işleten Afgan'ı gasp etti.

Sultangazi'de 3 Afgan, bakkal dükkanı işleten Afgan'ı gasp etti.



Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı



Haber - Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, DHA



Sultangazi'de Afgan uyruklu 3 kişi, bakkal işleten Afgan uyruklu Hakmatyar Ali'nin işyerinde dehşet saçtı. Şüphelilerden biri Ali'yi defalarca bıçakladı, diğer iki şüpheli de elindeki bıçaklarla tehditler savurdu. Ali'nin arkadaşının cep telefonunu da gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.



BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI



Olay Merkez Habipler Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanında yaşandı. Afgan uyruklu Hakmatyar Ali'nin çalıştığı bakkal dükkanına gelen Afgan uyruklu 3 kişi, Hakmatyar Ali ve yanında bulunan arkadaşıyla sohbet etti. Bir süre sonra şüphelilerden biri, Hakmatyar Ali'yi defalarca bıçakladı. Şüpheliler Hakmatyar'ın arkadaşının ise cep telefonunu çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Hakmatyar Ali ve darp edilen arkadaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



"HIRSIZLAR ARKADAŞIMI BIÇAKLADI"



Görgü tanıklarından İsmail Albayrak, "Bir anda bir karışıklık gördüm. Gidip baktığımızda bir arkadaşı kafasından ve elinden bıçaklamışlar... Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Kaçanların Afgan uyruklu olduğunu biliyoruz. Yaralı arkadaşı hastaneye götürdüler. Duyduğuma göre bakkal çalışanından para istemişler, o da para vermemiş. Para vermediği için de arkadaşa bıçakla saldırmışlar" dedi. Afgan uyruklu bir görgü tanığı da, "Hırsızlar arkadaşımı bıçakladı. Telefonu alıp kaçtılar" diye konuştu.



Polis, şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.



YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Öte yandan bakkalda yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bakkala gelen Afgan uyruklu 3 şüpheli, Hakmatyar ve arkadaşıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra şüphelilerden biri, elindeki bıçağı defalarca Hakmatyar'a vuruyor. Hakmatyar'ın arkadaşı ise yardım istemek için dışarı doğru yönelmek istediği anda, diğer şüpheliler tarafından engelleniyor. Ayrıca Hakmatyar'ın arkadaşının telefonu gasp ediliyor. Diğer iki şüpheli de ceplerinden bıçaklarını çıkartarak Hakmatyar'a yöneliyor ve tehdit ediyor. Bir süre sonra 3 şüpheli de bakkaldan hızla uzaklaşıyor.



2- BİNALİ YILDIRIM'A ÇORBACIDA YOĞUN İLGİ



Haber: İSTANBUL,



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı.



3- İSTANBUL'DAKİ 3 TERÖR OLAYI İLE İLGİLİ 3 GÖZALTI



Haber: İSTANBUL,



Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İltisaklı kurumlarca yapılan çalışmalarda; İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları, 13.12.2017 tarihinde İstanbul Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan ve PKK/KCK Terör örgütünün ilimizde gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik, 26.01.2019 günü gerçekleştirilen operasyonda Ş.K, S.A ve S.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslara ait çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur"



(ÖZEL)



4- REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı, motoru karşı yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, motorun çarptığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi.



Olay, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VE175 plakalı otomobille Maslak yönüne ilerleyen Sefa İngeç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kendi ekseninde dönmeye başlayan otomobil, refüj üzerindeki ağaçlara çarparak durabildi.



OTOMOBİLİN MOTORU YOLA UÇTU



Bu sırada, otomobilden fırlayan motor, Maslak yönünden Sarıyer yönüne giden iki taksi ile bir otomobile çarptı. Motorla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak yaya yoluna savruldu. Kazada yaralanan Sefa İngeç, yan yatan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı. İngeç, olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Kazanın ardından her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın ve yola fırlayan motorun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



(ÖZEL)



5- BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL LOKANTAYA DALDI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



*Otomobilin lokantanın duvarına çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerası da bozuldu.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA



Bayrampaşa'da aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir lokantanın duvarına çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, otomobilin çarpma anı işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.



Olay,18 Ocak Cuma saat 04.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 2676 plakalı aracın sürücüsü aşırı hızlı bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, bir lokantanın camlarını kırarak içeri kadar girdi. Çarpmanın etkisiyle, lokantanın camları kırılırken ortalık savaş alanına döndü.



LOKANTANIN BEKÇİSİ OLAYI ANLATTI



Lokantanın o saatte kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken, iş yerinin bekçisi yaşananları anlattı. Otomobilin çok hızlı olduğunu belirten bekçi, kaza yapan sürücünün aracı bırakıp, hemen arkasından gelen başka bir otomobile binerek kaçtığını söyledi.



KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan aracın lokantanın duvarına çarpma anı işyerinin güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızlı bir şekilde gelen araç işyerinin duvarına çarpıyor. O andan sonra görüntü kesiliyor. Çarpmanın etkisiyle kamera bozuluyor.







6- KESKİN GÖZLE YARATICILIK BİRLEŞİP 'KALEM UCUNDA SANAT'A DÖNÜŞTÜ



Haber-Kamera: Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - Can EROK/ İSTANBUL, -



Sanat için tuvaller yerine kurşun kalem uçlarını kullanan 32 yaşındaki micro-art kurşun kalem helkeltıraşı Nihat Özcan dünyanın bu alanda sayılı isimlerinden biri. Çıplak gözle milimetrik ölçülerde bazen çeşitli figürleri, bazen de sadece bir fikri somutlaştırarak kalem uçlarına işleyen sanatçının eserleri arasında birçok dünya mirası yapıların yanı sıra tek bir kesitte işlenmiş yekpare zincir halkaları, dumanı tüten bir tren, kulplu bir kahve fincanı, yekpare kesitte işlenmiş iç içe kalpler, çeşitli hayvan figürleri ve eşi olmayan doğaçlama eserleri de bulunuyor.



Keskin bir gözle yaratıcılığı bir araya getirip güzel işlere imza atan Özcan, kalem oyma sanatına 3 yıl önce şans eseri karşısına çıkan bir fotoğrafla başlamış. Büyüteçle görülebilecek detaylara sahip bu sanata başlangıç hikayesini kendisinden de dinlediğimiz Özcan yolculuğunu şöyle anlattı:



"Aslında tam zamanlı bir işe sahipken, ailemle birlikte geçirdiğim vakitlerin haricinde, devasa bir üretme dürtüsüne sahip olarak birçok hobiyle ilgileniyordum, bir noktadan sonra daha özel bir uğraş arayışına girmiş ve şans eseri karşıma çıkan bu sanata dair bir eser fotoğrafıyla hayatım değişmeye başlamıştı. Uzun zaman araştırmalar yaptıktan sonra evimin bir köşesine kurduğum atölye masamda genelde gece yarıları çalışmalar yapmaya başladım. Tasarımlarımda olabildiğince dünya çapında yapılmamış, daha detaylı, farklı bir bakış açısıyla insanların ruhuna dokunan figürler üretmeye çalışıyorum."



"YAPIMI 3 AY SÜREN ÇALIŞMALARIM VAR"



Türkiye'de aradığı ölçülerde kalem bulmakta zorlandığı için çalışmalarını ithal ürünlerle yapmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, "Malzemelerin yüzde 90'ını yurtdışından sipariş veriyorum. En küçük çalışma minimum 4-5 saat civarında sürüyor. 3 ay civarında süren çalışmalarım da var. Dünya çapında bu sanata dair bir eğitim bulunmadığı için tek başıma deneme-yanılma yöntemi ile birçok zayiat verdim ama asla pes etmedim, sabır nedir yeniden öğrendim. Bu dönemde sabırlı olmak çok ayrı bir mesele... Sabrı doğru anlamda, doğru dozda kullandığında başarıya ulaşabiliyorsun" diye konuştu.



"'YURTDIŞINDA GÖRMÜŞTÜM TÜRKİYE'DE DE OLMASI HARİKA' DİYENLER VAR"



"Başlangıçta hobi olarak çalışıyordum fakat sosyal medyada paylaşımlar yaptıktan sonra ticari konular da gündeme gelmeye başladıö diyerek sözlerine devam eden Özcan şunları kaydetti:



"Özel sipariş çalışmalar, workshop eğitimleri, sergiler ve çeşitli sanatsal etkinliklerde de bulunuyorum. Birden fazla sanatçımıza çeşitli çalışmalar yaptım. Onun haricinde bütün sanatseverlerde ilgi uyandırıyor. 'Ben yurtdışında görmüştüm Türkiye'de olması harika bir şey' diyerek ulaşanlar var. Onlara özel çalışmalar yapıyorum"



SPONSORLARDAN DESTEK BEKLİYOR



Çalışmaları için bir sponsorunun olmadığını dile getiren Özcan, çok ciddi araştırmalar ve başvuru dönemlerinin olduğunu ancak olumlu dönüş alamadığını belirtti. "Küçük bir iş gibi gözükse de epey büyük projelerim var fakat sponsor bulamadığım için devam edemiyorum" diyen Özcan bu konuda destek bekliyor.



"Her şey planladığım gibi giderse ileride bu sanat adı altında bir atölye açmayı planlıyorumö diye konuşan Nihat Özcan, "Çalışmalarımı dünya çapında paylaşımlar halinde devam ettirmek, eğitimler vermek istiyorum. Yolculuğumuz o noktalarda iyiye doğru giderse bunların da gerçekleşmesini planlıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.



7- KÖPEĞİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN KİŞİYE "KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da kazlarından birini öldürdüğünü iddia ettiği köpeğini, av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli hakkında kanıt bulunmadığı gerekçesiyle savcılık tarafından "Kovuşturmaya yer yok" kararı verildi.



Sosyal medyada 15 Ocak tarihinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Gölboyu Caddesi'ndeki bir at çiftliğinin sahibi Ali Rıza 'nın kendisine ait 'Çin Arslanı' cinsi "Chow Chow' ismini verdiği köpeğini başından vurarak öldürdüğüne yönelik bir video yayınlanmıştı. Görüntülerde, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına giderek, "Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görülüyordu..



Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine aynı gün akşam saatlerinde köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli burada da suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KARAR VERİLDİ



Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Tamer Arifoğlu, köpeğini öldürdüğü ve başından vurulmuş halde boş bir arazide yattığı görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı öne sürülen şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Kararda, şüphelinin o anki sinirle görüntülerini kayda aldığını, bir arkadaşına Whatsapp üzerinden gönderdiğini, muhtemelen bu arkadaşının sosyal paylaşım sitesinden paylaşmış olabileceğini, köpeğini kendisinin öldürmediğini ve herhangi bir paylaşımda bulunmadığını beyan ettiğine yer verlidi. Savcılık kararında, paylaşılan görüntülerin incelemesinde şüphelinin köpeği öldürdüğüne dair herhangi bir görüntü bulunmadığı gibi evinde yapılan aramada hiçbir silah bulunamadığı belirtilirken, "Kaldı ki, şüphelinin köpeğin sahibi olması nedeniyle köpeği öldürmesi halinde dahi TCK 151/2 maddesinde düzenlenen suçun unsurlarının oluşmadığı, şüphelinin eyleminin 5 bin 199 sayılı Kanunları Koruma Kanununa Muhalefet teşkil edip idari para cezasını gerektirdiği anlaşılmakla CMK 172 maddesi gereğince atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi.



ÇİFTLİK MÜHÜRLENMİŞ, 5 BİN LİRA CEZA KESİLMİŞTİ



Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şüpheliye ait at çiftliğini, Türkiye Binicilik Federasyon Binicilik Tesisleri yeterlilik talimatı, ilgili makamlardan herhangi bir izinlerinin bulunmaması nedeniyle mühürlemişti. Veteriner Müdürlüğü sosyal medyadaki görüntülere dayanarak, 5199 sayılı yasanın 6'ncı maddesini düzenleyen "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması" maddesinde yer alan" sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır" hükmü uyarınca yaklaşık 5 bin TL para cezasını öngören tutanağı Avcılar Kaymakamlığı'na gönderdi. Kaymakamlık da bu para cezasını onaylamıştı.



