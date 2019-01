Dha İstanbul Bülteni - 2

1 - GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI (2)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA
Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı.

Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.



Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



2 - ERDOĞAN: FIRAT'IN DOĞUSUNU DA ÇOK YAKINDA HUZURA, EMNİYETE VE İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan,



"Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz."



"Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz"



"Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız güvenli bölge ile ülkesine dönen Suriyeli sayısının milyonları geçeceğine inanıyorum."



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA-İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda katıldı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kızılay ve Kızılhaç yöneticileri olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ile çok sayıda temsilci katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak 2016 yılından bu yana dünyanın BM'den sonra en büyük beynelmilel örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütüyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda sancılı günler geçirdik. İnsan hayatını etkileyen pek çok kriz ile karşılaştık. Bu krizler bugün de varlığını sürdürüyor. İslam ülkelerinden mazlumların feryadı devam ediyor. Özellikle Yemen'de 14 milyon kişi açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesini veriyor. Maalesef İslam dünyası çoğu kendi topraklarında vuku bulan bu krizlerle etkili mücadele yürütememiştir. Komşumuz Suriye'de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan zulüm ülkemizin yoğun çabalarıyla biraz hafifletilebilmiştir" dedi.



"SURİYELİ SIĞINMACILARIN KENDİ EVLERİNE DÖNECEKLERİ GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terör örgütlerine karşı ağır darbeler indirildiğini belirten Erdoğan, "Bugün Suriye'de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı. Mevcut olanlarının da bu örgütü palazlandırmak için bırakıldığını iyi biliyoruz. Batılı devletle DEAŞ tehdidinin farkına ancak bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetine giriştiğinde varmışlardır. DEAŞ ile mücadele için bir başka terör örgütü silahlandırılmıştır. DEAŞ ile mücadele bahanesi altında silahlandırılan YPG/PYD DEAŞ'lı teröristlerin ellerini kollarını sallayarak gitmelerine izin vermiştir. Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır. Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız güvenli bölge ile ülkesine dönen Suriyeli sayısının milyonları geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.



"DEAŞ İLE MÜCADELE EDİYOR DİYE ELİ KANLI ÇETEYE BİNLERCE TIR SİLAH GÖNDERİLMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ortaya çıkışında belli güçlerin bölgedeki emellerine hizmet eden bir piyon olduğu ortaya çıkmıştı. Sivilleri katletmişti. Aynı dönemde terör örgütü Türkiye'yi hedef alarak birçok kanlı eyleme imza atmıştı. Batılı devletler, bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetine giriştiğinde farkına varmıştır. Sırf DEAŞ'la mücadele ediyor diye çocukları silahlandıran, camileri, okulları yıkan kanlı çeteye binlerce TIR silah gönderilmiştir. Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor " dedi.



"4 MİLYONU SURİYELİ OLMAK ÜZERE BÜTÜN MÜLTECİLERE BM HESAPLARINA GÖRE 35 MİLYAR DOLAR KAYNAK AKTARDIK"



Türkiye'nin milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık. Avrupa Birliği sözünü yerine getirmedi. Birleşmiş Milletler ise sembolik rakamlarla katkıda bulundu. Bunlar rakamlar bizim bütçemize girmiyor. Tamamen konteyner ve çadır kentlere gönderiliyor ve oralarda harcanıyor. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, biziler kadar sizleri de etkiliyor. İnsanlar dara düşünce gözler ilk Kızılay ve Kızıl Haç'ın bayrağını arıyor. Uzmanlaşmış kurumsal yapılarıyla kriz anlarında kıtlık, açlık ve felaket dönemlerinde çok önemli görevler yapıyor. Görevlerinizi yaparken ne tür sıkıntılar yaşadığınız yeteri kadar bilinmiyor. Bir çuval unu, bir kutu bebek mamasını muhtaçlara götürebilmek için ne tür engellerle karşılaştığınız anlaşılamıyor. Kişi profesyonel olsa da bu işi meslek olarak da yapsa bu gönüllülük faaliyetidir. Sorumluluk duygusu olmadan bu iş yapılmaz, onca risk göze alınmaz. Kendilerine iyilik erleri, gönül neferleri olarak bakıyorum. Sizler fedakarlığın sembolüsünüz" ifadelerini kullandı.



3 -BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN; ENGELLİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Başakşehir'de bir evde çıkan yangında engelli bir kadın dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.



Bahçeşehir 2. Kısımda bulunan TEM Sitesi'ndeki C Blok 1. katta saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Esenyurt ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre 50 yaşındaki Sevim Çetin'in engelli olduğu ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



4- İSTANBUL'DA 11 FARKLI TARİHİ ESER OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı başından bu yana 11 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara, altın vaftiz madalyası ve deri kaplı el yazması Kuran-ı Kerim'in de arasında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik 1-25 Ocak tarihleri arasında Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde 11 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Doğu Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara, altın vaftiz madalyası'nın da aralarında bulunduğu bin 202 sikke, bin 155 metal obje, mermer sütun, detektör ve deri kaplı el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüpheliler hakkında savcılığın talimatıyla 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılarak Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.



Ele geçirilen tarihi eserler detaylı inceleme yapılması için İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Harbiye Askeri Müzesi'ne gönderileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınlarda polis kameralarına yansıyan bazı operasyonlar basın mensuplarıyla paylaşıldı.



5- BOĞAZ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA



İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.







6- D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK... BOZULAN MOTOSİKLETE "BACAK" DESTEĞİ.



Haber - Kamera: Onur MERİÇ, İSTANBUL



D-100'de bir motosiklet sürücüsü, bozulan motosikletiyle bacağıyla iterek destek verdi.



D-100 Karayolu Ortaköy viyadüğü üzerinde ilerleyen iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir motosiklet sürücüsü arkadaşının bozulan motosikletine ilginç bir şekilde destek verdi. Arkadaki motosiklet sürücüsü önündeki bozuk motosikleti ayağıyla iterek ilerlemesini sağladı. İki motosikletlinin yolculuğu bu şekilde Beşiktaş istikametine devam etti.



(ÖZEL)



7- HAFRİYAT KAMYONLARINA "ARAÇ TAKİP SİSTEMİ" FRENİ



İstanbul'da hafriyat kamyonları 2 Nisan 2018'den itibaren adım adım takip ediliyor



İBB'nin 2017 verilerine göre İstanbul'da kurallara uymayan, döküm alanının dışına atık bırakan, hız ihlali yapan ve eksikleri olan araç sürücülerine 693 idari yaptırım uygulanıp toplamda 123 milyon 856 bin 331 lira para cezası kesildi.



2018'de ise 378 adet idari yaptırım uygulanıp toplamda 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası verildi.



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ali AKSOYER-Harun UYANIK-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takılarak GPS ile izlenme başlandı. Yaklaşık 13 bin hafriyat kamyonunun bulunduğu İstanbul'da sisteme kayıtlı 8 bin 561 hafriyat kamyonu İBB tarafından adım adım izlenirken, aşırı hız yapan ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, 2018 yılında toplam 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Araç takip sistemi ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu.



Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da binlerce hafriyat kalıntısı, moloz ve hazır beton taşıyan kamyon çalışıyor. Bu kamyonların şehir içinde karıştığı kazalar ile izinsiz kaçak döküm yapmalarının önüne geçebilmek için İBB tarafından araçlar GPS sistemi ile izlenmeye başladı. 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan uygulama ile 8 bin 561 kamyona araç takip sistemi takıldı.



SİSTEME KAYITLI KAMYONLAR ADIM ADIM İZLENİYOR



Sisteme kayıtlı kamyonlar İSTAÇ'ın Çevre Kontrol Merkezinde kurulan sistemle an be an izleniyor. Merkezdeki sistemde kamyonların plakalar bilgileri ve kime ait oldukları kayıt altına alınırken, harita üzerinde güzergahları takip ediliyor. Sistemde döküm alanının dışına atık bırakan kamyonlar mavi renkte alarm veriyor. Hız ihlali yapan araçlar ise sarı renkte alarm veriyor. Sisteme tek tek düşen bildirimler üzerine buradaki çalışanlar yetkili birimlere haber vererek, kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine cezalar kesiliyor.



2018'DE 53 MİLYON 83 BİN 956 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ



2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren 'Araç Takip Sistemi' ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu.



İBB'nin 2017 verilerine göre İstanbul'da kurallara uymayan, döküm alanının dışına atık bırakan, hız ihlali yapan ve eksikleri olan araç sürücülerine 693 idari yaptırım uygulanıp toplamda 123 milyon 856 bin 331 lira para cezası kesilirken, 2018'de ise 378 idari yaptırım uygulanıp toplamda 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Kesilen cezalarda bir yıl içerisinde 70 milyon 772 bin 375 lira düşüş yaşandı.



2018'DE HAFRİYAT KAMYONLARININ KARIŞTIĞI KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre ise 2017 yılında İstanbul'da yaşanan kamyon, TIR ve hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 4'üne hafriyat kamyonları karışırken 5 kişi hayatını kaybetti. 2018 yılındaki kamyon, TIR ve hafriyat kamyonu kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti. 2018'de hafriyat kamyonlarının karıştığı 4 kazada ise 4 kişi yaşamını yitirdi.



"BU ÖNLEMİN TEK BAŞINA PROBLEMİ ÇÖZECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası Başkan vekili İhsan Temel sistemin işe yaradığını ancak sorunu tamamıyla çözmediğini belirtti. Temel, "Meseleye sadece hafriyat kamyonlarının şehir içinde trafiğe yaptığı olumsuz etkiler, çevreye yaptığı olumsuz etkileri ve bunları ortadan kaldırmak için çalışmaları bir başlık altında toplayıp, çözmek üzere çareler arıyorsanız, hafriyat kamyonlarının diğer sorunlarını çözmeden, kamyoncuların sosyal, ekonomik sorunlarını çözmeden bu sorunu çözmek pek mümkün değil. Bu bir çare değil ama önleyici bir önlemdir. Bu olayı da önleyicilik bakımdan olumlu karşılıyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz, çocuklarımız bu şehirde yaşıyor. Biz bu şehrin trafiğini çekiyoruz. Şehir içinde yaşanan olumsuzluklar bize de yansıdığı için bu olumsuzluklara aranan çarelere katkı sunmak bizim de görevimiz. Bu önlemin tek başına problemi çözeceğini düşünmüyoruz. Bu dökenle, dökülen yerden çıkan sorunları çeken toplumla ilgili bir konu. Her tarafı dinlemek, birlikte çareler üretmek en iyisi olur" dedi.



"BU BİR SOSYAL MESELEDİR"



Temel, "Kaçak döküm ve trafikten bahsediyoruz. Fakat döküm alanlarının durumunu hiç konuşmuyoruz. Hafriyat alınan yer ile döküm yapılan yer arasındaki mesafeyi ve bunun getirdiği maliyetleri, bu maliyetleri ortadan kaldırmak için arabasıyla canıyla o işin üzerinde olan insanın hiç değilse evine ekmek götürmek için ne yapması gerektiği konusunu hiç irdelemiyoruz. Genel sorunlar çözüme ulaşmıyor. Günü kurtarıyoruz belki ama sorunu çözmüş olmuyoruz. Döküm genellikle mevsimsel bir işlem. Yani binaların yıkılması, yeniden yapılması belli mevsimlerde oluyor. Bu mevsimlerde de yollarda yoğunluk oluyor. Özellikle yazın yapılan hafriyat dökümleri ve hafriyat dökümleri için yola çıkmalar trafiği olumsuz yönde aksatıyor. Trafiği tehlikeli hale getiriyor. Döküm malzemesinin alındığı yer ile döküm yapılan yer arasındaki mesafenin en kadar olduğunu, bu arkadaşların döküm yaparken ne kadar para kazandıklarını ve para kazanabilmek için kaç sefer yapmaları gerektiğini bilmek lazım. Döküm yapanlara 'dökmesinler' demek işin kolayına kaçmaktır. En azından belediyemizin sefer ücretleri, döküm ücretleri konusunda yapılabilir iyileştirmeleri yapmalarını istiyoruz. Bu bir sosyal meseledir. Sosyal bir maliyeti ortadan kaldırması için gerektiğinde arkadaşlara nasıl toplu taşımalarda bazı yaş gruplarına bazı destekler yapılıyorsa en azından bu sosyal maliyetin ortadan kaldırılması için döküm yapanlara pay ayrılması lazım. Dökümcülerin ekonomik nedenlerle 'daha çok döküm yapayım, para kazanayım. Evime daha çok ekmek götüreyim' kaygısını ortadan kaldıracak bazı önlemlerin alınması gerekir" diye konuştu.



"BU SİSTEMİN OLMASI BİZLER AÇISINDAN DA İYİ"



Çalıştığı araçta takip sistemi olduğunu belirten bir hafriyat kamyonu sürücüsü takip sisteminden araç sahiplerinin memnun olmadıklarını kaydederek, "Kaçak dökümle kimse bir yere varamaz. 100 lira kar yapacağım diye bin lira zarara giriyorsun. Büyükşehir senin kaçak döküm yaptığını görüyor" dedi. Bir başka sürücü ise, "Kaçak döküm yapılmaması için takip sisteminin olması lazım. Olmazsa adam döktükten sonra kaçıp, gidiyor. Bu sistemin olması bizler açısında da iyi" diye konuştu.



8- SARRAF'IN BORÇLARI GÜNDEŞ'E HACİZ GETİRDİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL - ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki borçları, eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in başına dert oldu. Sarraf'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Sarraf'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Sarraf'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.



Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Rıza Sarraf hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Sarraf'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.



BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE



2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Sarraf, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Sarraf'ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti.



