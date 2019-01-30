Dha İstanbul Bülteni - 2

1 -İMAMOĞLU: (YILDIRIM'IN İSTİFASI) BENCE ŞİMDİDEN VERMESİ LAZIMHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın...

1 -İMAMOĞLU: (YILDIRIM'IN İSTİFASI) BENCE ŞİMDİDEN VERMESİ LAZIM



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Meclisi Başkanlığı görevinden istifa edeceği tarihi açıklamasına ilişkin, "Doğru yolu buldu, bence şimdiden vermesi lazım, anayasa maddesi netti zaten" dedi.



Seçim çalışmalarına Başakşehir'de devam eden Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde İkitelli Metro sanayi Durağı'nda evlerinden işlerine giden vatandaşları karşıladı. Buradakilerle ayaküstü konuşan İmamoğlu, daha sonra basın mensuplerının sorularını yanıtladı.



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarihi açıklaması sorulan İmamoğlu, "İstifa edeceğini açıkladı. Doğru yolu buldu. Anayasa maddesi netti zaten. 18 Şubat gibi tarih belirledi. 'Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verildiği gün istifamı vereceğim' dedi. Bence şimdiden vermesi lazım. Çünkü doğru olanda o, aksi takdirde siyasi faaliyette bulunamaz diye bir madde var. Sayın Yıldırım'ın açıklamalarında bu süreci sosyal faaliyet olarak kabul etmişti. Neyse ki en azından doğru olduğunu anladı"dedi.



Ardından İkitelli'de bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi'ne gelen İmamoğlu, buradaki esnaf ve çalışanlarla sohbet ederek oy istedi. Zülabettin Kahraman adlı esnafın dükkanının kilidini açan İmamoğlu, "Bereket" dileğinde bulundu. İmamoğlu, İkitelli turunda son olarak Organize Sanayi Bölgesi binasında bir araya gelen 35 sanayi sitesinin başkanlarıyla toplantı yaptı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-İmamoğlu'nun İkitelli Metro İstasyonu ziyareti



-İmamoğlu'nun Binali Yıldırım Açıklaması



-İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti



-İmamoğlu'nun sanayi sitesi ziyareti ve esnaflarla sohbet



-Genel ve detaylar



30.01.2019 - 11.46 Haber Kodu : 190130058_



=======================



2- ARDA TURAN VE BERKAY ŞAHİN DURUŞMA İÇİN ADLİYEDE



Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.



Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Arda Turan'ın 12 yıl 6 aya, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.



İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için bugün 32. yaş günü olan futbolcu Arda Turan, avukatı Şeref Dede ile adliyeye geldi. Berkay da eşi Özlem Şahin ile adliyeye geldi. Duruşma saat 10.00 sıralarında başladı.



İDDİANAMEDEN



İddianameye göre, Berkay'ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın, Şahin'in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" dediği ileri sürüldü. Özlem Şahin'in bunu eşine anlatması üzerine Berkay'ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Arda Turan'ın saat 06.20 sıralarında Turan'ın Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın y....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay'ın gelen kişileri gönderdiği, Arda'nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.



HAPİS İSTEMLERİ



İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.



Görüntü Dökümü;:



---------------



-Arda Turan'ın görüntüsü



-Berkay ve eşinin görüntübü



30.01.2019 - 10.15 Haber Kodu : 190130030



=======================



3- ARDA TURAN VE BERKAY HAKİM KARŞISINDA (2)



Arda aylık gelirinin 300 bin Avro, Berkay ise bin lira olduğunu söyledi.



Arda suçlamaları kabul etmedi.



Arda Turan ile Berkay'ın arasına adliyenin özel güvenlik görevlisi oturdu.



Berkay olay gecesi Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.



Özlem Şahin, "Olay gecesi Arda Turan, 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım' dedi . Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım " ifadesini kullandı.



Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.



ARALARINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OTURDU



İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan ile Berkay'ın arasına adliyenin özel güvenlik görevlisi oturdu. Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti.



"AYLIK GELİRİM BİN LİRA"



Kimlik tespitinde Arda Turan, "Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro" dedi. Berkay ise, "Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" diye konuştu.



"ÖZÜR DİLEYECEK"



Berkay savunmasına, "Arda Turan hatasını kabul edecek özür dileyecek" şeklinde konuştu. "Kendisi yeni baba oldu, ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem" diyen Berkay, "Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek" ifadesini kullandı.



"SİLAHI EVDEN ALMADIM, ARABADAYDI"



Berkay Şahin'in avukatı Arda Turan'a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan ise " Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'dı. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" diye cevap verdi.



Bu arada Berkay olay gecesi Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.



"DAVAYA KONU SÖZLERİ ÖZLEM'E SÖYLEMEDİM"



Arda Turan ise "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay'ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana 'y...' dedi şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem'e söylemedim" dedi



"ALLAHIN HUZURUNDA HERKES HESAP VERECEK"



Bunun üzerine Berkay Şahin'in avukatı, "Özlem hanımı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?" diye sordu.



Arda Turan söz alarak "Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı müvekkillerinize sorun" dedi.



Özlem Şahin de " Olay gecesi Arda Turan, 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım' dedi . Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allahın huzurunda herkes hesap verecek, şikayetçiyim" ifadesini kullandı.



Görüntü Dökümü:



-----------



Arda Turan, Berkay ve eşinin adliyedeki görüntüleri



=================================



(ÖZEL)



4- SULTANBEYLİ'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,



Sultanbeyli'de yola çıkan çocuk nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada içi yolcu dolu özel halk otobüsü kaldıra çıkarak telefon hattı dağıtım kutusuna ve bir ağaca çarparak durabildi.



Kaza Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi Süreyyapaşa Sokak'ta 1 hafta önce meyrana geldi. İddiaya göre yol çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyon kıran otobüs sürücüsü önce önünde duran minibüse ardından kaldırımdaki telefon hattı dağıtım kutusuna ve ağaca çarparak durabildi. Otobüs şoförü kazanın ardından yolcuları tahliye etti. Kaza anı ve ardından yaşanan büyük panik güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası yansıdı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:



--------------------



-Güvenlik kamerası görüntüsü



-Cep telefonu görüntüsü



-Olay yerinden görüntü



-Telekom çalışanları tamirat görüntüsü



-Vatandaş işe röp



30.01.2019 - 11.10 Haber Kodu : 190130043_I



======================================



(Görüntüyle yeniden)



5- ESENYURT'TA "CİNSEL GÜCÜ ARTTIRICI ÇİKOLATA" OPERASYONU



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Esenyurt'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bulunan işyerine baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan B.V. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



---------------



(POLİS KAMERASI)



-Ekiplerin adrese girmesi



-İçeride arama yapmaları



-Ele geçirilen maddeler



-Genel ve detaylar



30.01.2019 -10.38 Haber Kodu : 190130036



==========================



6 - OĞUZ GÜNDOĞDU'DAN ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN 'TOPLANMA ALANI ÖNERİSİ'



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde 3 yıldan bu yana görülen bazı belirtilerin Kuzey Anadolu Fay hattındaki gerilmenin arttığını gösterdiğini söyledi. Gündoğdu, önümüzdeki aylarda taşınması planlanan Atatürk Havalimanı bölgesinin olası afette 'Toplanma alanı' yapılması gerektiğini savundu.



İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen olası afete hazırlık toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Halen Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Başkanlığı'nı yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Marmara Denizi'nde 3 yıldan bu yana görülen bazı belirtilerin giderek arttığını söyledi. Dr. Gündoğdu, geçen 30 Kasım'da Yalova'daki Çınarcık'ta (Esenköy) kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından zaman zaman görülen sarsıntıların Kuzey Anadolu Fayı'nın gerilmesi sonucu meydana geldiğini ifade ederek, "Bunlar, Saroz Körfezi'nden başlayan depremler. Avcılar önünde son günlerde de birkaç deprem oldu. Ayrıca, Silivri açıklarında oldu. Bütün bunlara baktığımızda bir gerilme kuvvetinin olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bizi tedirgin ediyor" dedi. Dr. Gündoğdu. Türkiye'de 'Toplanma alanı' kavramının yanlış tanımlandığını savunurken de, şöyle konuştu:



"Depremin hemen ardından çıkılan yeşil alana 'Toplanma alanı' diyorlar. Oysa; esas toplanma alanı; elektriği, suyu vs. olan depremden sonra bayağı uzun süre kalınacağını var sayılarak hazırlanan yerlerdir. İstanbul için en uygun toplanma alanı taşınacak Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerdi. Orası büyük bir boş alan. Esas toplanma alanının öyle bir yer olması lazım"



Oğuz Gündoğdu, İzmir'de son depremlerin tahmin edilen yer sarsıntıları olduğunu ifade ederken, "Bu depremlerden fazla korkulmaz ama Ege ve Akdeniz'in geçmişine baktığımızda bayağı korkutucu büyük depremleri var" diye konuştu. Gündoğdu, Antalya'yı vuran hortumların küresel ısınmadan kaynaklanan doğa olayları olduğunu, bunların deprem ile ilgisi olmadığını ekledi. Gündoğdu, toplantıda olası afette halkın yardımına ilk koşacak etkili gücün askerler olduğunu, bunun yanı sıra mahalle halkının birbirine yardıma koşacağını vurguladı.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Oğuz Gündoğdu açıklamaları



-Genel görüntüler



30.01.2019 - 11.11Haber Kodu : 190130044_

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın

Murat Hazinedar: Genel Başkanım Arkamda Durmamıştır