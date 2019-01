Dha İstanbul Bülteni - 2

İstanbul'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 850 kilogram eroin ile 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 850 kilogram eroin ile 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından duyurdu.



Vali Yerlikaya polisin yaptığı operasyonla ilgili "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.



Jandarmanında bir TIR'a operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram uyuşturucu Skunk maddesi yakalanmış; 3 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.



Yerlikaya, polis ve jandarmayı başarısından dolayı kutladı.



-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı



-Ele geçirilen skunk'ın görüntüsü



2- İSTANBUL'DA 850 KİLOGRAM EROİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA



Haber: Çağatay KENARLI, Kamera: Yılmaz BEZGİNGEN İSTANBUL DHA



İstanbul'da Sultanbeyli ve Sarıyer'de yapılan operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi.



OTOMOBİLE YÜKLENİRKEN BASKIN



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Polis, Sultanbeyli'de gıda işi yapan bir iş yerine kiraladıkları lüks araçlarla gelen şüphelileri takibe başladı. Bu sırada şüpheliler lüks aracın bagajından çıkardıkları bir çuvalı keserek içinde bulunan eroini işyerine götürdü. Bunun üzerine narkotik polisleri iş yerine baskın düzenleyerek sumak çuvalları içinde 600 kilo eroin ele geçirdi.



REZİDANS VE LÜKS OTOMOBİLDE İKİNCİ ARAMA



Narkotik polisleri bir şüphelinin Sarıyer'de bulunan kiralık lüks rezidansta yaşadığını belirleyerek yeni bir operasyon düzenledi. Rezidans ve önüne park etmiş lüks bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada lüks otomobilin bagajında 250 kilogram eroin bulundu.



Polisin ele geçirdiği toplam 850 kilo eroinin piyasa fiyatının 60 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Ekiplerinin operasyonda ele geçirilen iki lüks araca da el koyacağı belirtildi.



EROİNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ POLİS KAMERASINDA



Narkotik ekiplerinin yaptığı baskın polis kameralarına saniye saniye kaydedildi. Ekiplerinin susmak çuvalları ve valizler içerisinde bulunan uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi görüntülere yansıdı.



-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı



-Ele geçirilen skunk'ın görüntüsü



(ÖZEL)



3-SULTANGAZİ'DE EŞİNİ DÖVEN KİŞİ ARAYA GİRENLERİ BIÇAKLADI



Sultangazi'de sokak ortasında dövülen kadını kurtarmak isteyen 3 kişi bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin dakikalarca dövdüğü saldırgan kaçarak evine sığındı. Saldırganı öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA



Sultangazi'de eşini döverek yerde sürükleyen adam, müdahale etmek isteyen mahalleliye bıçakla saldırdı. Bıçakla yaralanan 3 kişi ve darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.



MÜDAHALE EDEN 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI



Olay 50. Yıl Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet S.'nin sokak üzerinde dini nikahlı eşi yabancı uyruklu Xatira O. (24)'yu dövmeye başladı. Rafet S.'nin kadının saçından tutup yerde sürüklediğini gören mahalleli araya girdi. Xatira O.'yu eşinin elinden kurtaran mahalle sakinleri Rafet S.'ye tepki gösterdi. Bıçağını çeken Rafet S. 3 kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine çevredeki kalabalık Rafet S.'ye saldırdı.



KAÇARAK EVİNE SIĞINDI



Öfkeli kalabalık tarafından dövülen Rafet S. yaklaşık 600 metre uzaklıktaki evine kaçtı.



Mahalleli Rafet S.'yi evinde sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Y.Ö., N.H. ve S.K. ile darp edilen şüpheli Rafet S. ve eşi Xatira O.'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.



Hakkında gözaltı işlemi yapılan şüpheli Rafet S.'nin hastanede polis nezaretindeki tedavisi sürüyor. Bu arada, olay anında yaşanan hareketlilik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.



-Vatandaş kamerasından olay anı



-Olay yerindeki hareketlilik



-Polisin ekipleri



-Mahalledeki kalabalık



-Ambulanslar



-Yapılan röp.



-Genel ve detaylar



(havadan görüntüyle)



4- 6 YILLIK HASRET BİTİYOR



Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı.



Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmarayla entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.



Aynı proje kapsamında 9 ay önce trafiğe kapatılan Kadıköy'ü Üsküdar'a bağlayan Tıbbiye köprüsü de tamamlanmak üzere. Tarihi Haydarpaşa garında ise restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA



Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013'te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.



YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI



2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Bu hatlarda ray döşeme ve elektrik hattı döşeme işlemi tamamlandı. Hat boyunca devam eden yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi. Pek çok istasyon tamamlanırken, bir kaçında ve depolama alanlarında son detayların yapıldığı öğrenildi.



TIBBİYE KÖPRÜSÜ BİTMEK ÜZERE



Öte yandan aynı proje kapsamında 2018 yılının Nisan ayında yenilenmesi için trafiğe kapatılan Tıbbiye köprüsünde de çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Üsküdar, Kadıköy arasındaki ana arter üzerinde bulunan köprünün inşaatının bir yıl sürmesi planlanıyordu. Ancak inşaatın çok hızlı ilerlediği köprünün daha önce trafiğe açılmasının planlandığı öğrenildi.



HAYDARPAŞA GARI DA YENİLENİYOR



Tarihi Haydarpaşa garında aynı proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmaları ise hızla sürüyor. Ana binanın çevresi restorasyon çerçevesinde kapatılırken, tarihi peronlarda da yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK



Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.



Daha önce 2018 yılının sonunda açılması planlanan hattın açılısı ertelemişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından hattın önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanıyor.



-Hattın yapının sürdüğü Zeytinburnu, Haydarpaşa garı, Tibbiye köprüsü, Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Göztepe ve Maltepe'den havadan görüntüler



5-SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE YAPILAN BASKINDA POLİSE 'KAÇAK ET' SÜRPRİZİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece'de yapılan sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler dışında sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 5 bin 500 kilogram kaçak et ile 49 sucuk, 260 paket kaçak kahve, 9 kilo kaçak çay da ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de bir evde litrelerce metil alkol olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda metil alkolün Avcılar ve Büyükçekmece'de imalathanelere dağıtılarak buralarda yapılan sahte içkilerin piyasaya sürüldüğünü tespit etti.



Bunun üzerine 11 Ocak'ta Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece'de bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1 ton 50 litre metil alkol, 348 sahte içki, sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 5 bin 500 kilogram kaçak et ile 49 sucuk, 260 paket kaçak kahve, 9 kilogram kaçak çay, elektrikli damıtma makinası, 2 tonluk tank ve sahte içki imal etmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılık polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin içki şişeleri, tank, etiket ve boş kapakları bulması görüntülere yansıdı.



(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin eve girmesi



-Evde yapılan aramalar



-Ele geçirilen içki şişeleri



-İçki imalatında kullanılan malzemeler



-Genel ve detaylar



6-İSTANBUL'DA AZERİ GRUBUN KARIŞTIĞI CİNAYETLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKARILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA



İstanbul'da bir cinayeti araştıran polis iki Azeri grup arasında 5 kişinin öldüğü bir dizi cinayeti ortaya çıkardı. Azerbaycan vatandaşı Ganjali Aliyev'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Azerbaycan uyruklu şüpheli Sahip M. çocuğunu tedavi için getirdiği hastanede gözaltına alındı. Sahip M. 'nin yanındaki iki kişide yakalandı.



Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi, 260 sokak üzerinde 8 Ağustos 2018 tarihinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu Ganjali Aliyev, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şüpheli olaydan sonra kaçarken polis soruşturma başlattı.



DİZİ CİNAYETLER ORTAYA ÇIKARILDI



Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda cinayetin meydana geldiği yerde yaşayan Azerbaycan uyruklu kişiler arasında bir süredir cinayet ve saldırı olaylarının yaşandığı tespit edildi.



ŞÜPHELİ HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI



Polis, Ganjali Aliyev'i öldürdüğü iddia edilen şüphelinin izini Bezimalem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde buldu. Çocuğunu hastaneye tedavi için getirdiği öğrenilen şüpheli Sahip M.(31)çıkışta gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin yanında bulunan Turan M.(39) ile Rishal H.(39)'yi de yakaladı.



5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ CİNAYETLER ZİNCİRİ



Asayiş şube müdürlüğünde yapılan soruşturmada sonucu polis kayıtlarına göre yaşanan olaylar şöyle;



9 Aralık 2015'te 23.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2203 sokakta Sahip M'nin ağabeyi Ramil M. ile aralarında husumet bulunan Natik G. ve babası Yapon G. tarafından silahla vurularak öldürüldü.



15 Ocak 2017 tarihinde Sahip M. ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Misirxan Aliyev'i Gaziosmanpaşa'da yanındaki iki arkadaşıyla düzenlediği silahlı saldırıda öldürdü.



8 Ağustos 2018 tarihinde Sahip M. bu kez Ganjali Aliyev'i Gaziosmanpaşa'da düzenlediği silahlı saldırı sonucu öldürdü.



22 Ağustos 2018 tarihinde Gaziosmanpaşa'da Sahip M.'nin akrabası olduğu öğrenilen Ramil Mamadov öldürüldü. Bu olayın faili Asıf A. olaydan sonra yakalanıp tutuklandı.



7 Ekim 2018 Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ruhil Agoyev'in yine Sahip M.'nin akrabaları Kasım M. ve kardeşi Mubarız M. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sahip M. suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin yanında gözaltına alınan Turan M. ve Rishal H. serbest kaldı.



-Cinayet öncesi şüphelilerin görüntüsü(güvenlik kamerası)



-Şüphelilerin emniyetten çıkışı



7-HIRSIZLIK YAPAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA



Fatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.



Fatih'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.



(Güvenlik Kamerası)



-Şüpheli E.K.'nın iş yerindeki görüntüsü



-Genel ve detaylar



8-GENCO ERKAL: ENERJİMİ SİZLERDEN ALIYORUM







İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - USTA oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı 'Merhaba'isimli müzikli gösterisi Avcılar'da ayakta alkışlandı. 60 yıldan bu yana sahnede olan Erkal, oyundan sonra kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kıramazken, "Enerjimi sizlerden alıyorumö dedi.



Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Merhaba' ile hayranlarının karşısına çıkan Genco Erkal; Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'den uyarlanan eseri ile izleyicileri edebiyat aleminin 5 büyük ustasıyla adeta müzikli bir yolculuğa çıkardı. Dünya ve Türkiye'deki koşulları ile ilgili güldürücü, hüzünlü, öfkeli gözlemleri sahneye taşırken Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın bestelerini; Yiğit Özatalay'ın piyanosu ve Çağdaş Engin basklarneti eşliğinde seslendirdi.



Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan 60 yıldan bu yana sahnede olan 80 yaşındaki Genco Erkal, DHA muhabirinin sorusu üzerine, "Ben söyleyeceklerimi sahnede söylüyorumö diye konuştu. Erkal, oyundan sonra kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Bir hayranının "İnanılmaz enerjiniz varö sözleri üzerine "Enerjimi sizlerden alıyorumö karşılığını verdi.



Oyunkan kısa bölümler



Genco Erkal oyunun finalinde seyircileri selamlarken



Erkal, hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirirken

