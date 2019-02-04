Dha İstanbul Bülteni - 2

1- TEM'DE KAZA : MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (2)Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHATEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

1- TEM'DE KAZA : MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (2)



Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA



TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.



Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görüntü



-Ekiplerin çalışması



-Motosikletten görüntü



-Trafikten görüntü



04.02.2019 - 11.49 - Haber Kodu : 190204064



04.02.2019 - 11.39- Haber Kodu : 190204057



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(havadan görüntüyle)



2- İSTANBUL'DA "İKİNCİ YARIYIL" TRAFİĞİ



Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN -/ İSTANBUL DHA



2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.



Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.



Görüntü dökümü:



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-Köprü trafiğinden görüntü



-D-100 Maltepe havadan görüntü



-Detaylar



04.02.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190204006



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3- İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ DENETİMİ



Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKCİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.



Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi. Sürücülere alkol testi de yapıldı. Trafik polisleri servislerin içine girerek, öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Bir servis şoförü yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü



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-ETİLER VE KADIKÖY



-Denetim yapan trafik polisleri



-Servisin içini kontrol eden polisler



-Öğrencilerle röp



-Servis şoförlerinin belgelerinin kontrol edilmesi



-Servis şoförüne alkol testi yapılması



-Servis şoförü ile röp



-Trafik uygulama noktası



-Genel ve detay



04.02.2019 - 08.46 - Haber Kodu : 190204009



04.02.2019 - 08.53 - Haber Kodu : 190204011



04.02.2019 - 10.27 - Haber Kodu : 190204025



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(havadan görüntülerle)



4- İSTANBUL'UN SATILIK 250 KÖŞKÜ



İstanbul mimarisinin saraylar, yalılardan sonra gelen mücevheri köşkler... İstanbul'da bulunan tarihi eser niteliğindeki 34 bin köşkün 250'si satılık.



Üsküdar, Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Adalar gibi ilçelerde çoğunlukta bulunan köşkleri fiyatları 7.5 milyon lira ile 150 milyon lira arasında değişiyor. Kiralamak isteyenlerin ise aylık en az 25 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA-Ali AKSOYER-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA -



Türkiye genelinde tarihi eser değerinde 64 bini konut vasfına sahip toplam 94 bin köşk bulunuyor. Bunların 34 bini ise İstanbul'da. İzmir'de 6 bin 500, Muğla'da 4 bin 336, Bursa'da 4 bin 313 ve Balıkesir'de 3 binin üzerinde köşk bulunuyor.



İstanbul'da satılan köşkler hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Köşk büyük bir bahçe içerisinde yapılmış, gösterişli, süslü evlere deniyor. Köşklerden 34 bini İstanbul'da bulunuyor. Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Adalar'da çok fazla köşk var. Bunun dışında semtlerde daha az sayıda köşk bulunuyor" dedi.



7.5 MİLYON LİRA İLE 150 MİLYON LİRA ARASI SATIŞ FİYATI



Sinem Ayıkcan Yılmaz, "İstanbul'da şu anda 250-255 adet satılık tarihi eser köşk ve konak bulunuyor. Bunların satış rakamları 7.5 milyon liradan başlayarak 150 milyon liraya kadar çıkıyor. Birkaç tane çok daha büyük, 20 dönüm arazi içerisinde, boğaz manzaralı yaklaşık 4 bin metrekare kapalı kullanım alanı olan bir yer var. Onun rakamı 500 milyon lira. Bu tür yapılar bir iki tane bulunuyor. Kiralık fiyatları 25 bin liradan başlıyor, 150-160 bin liraya kadar büyüklüklerine ve taşıdıkları özelliklere göre değişiyor" şeklinde konuştu.



LOKASYON, YAŞ VE METREKARE FİYATLARI BELİRLİYOR



Yılmaz, "Fiyatlar her gayrimenkulde olduğu gibi ilk lokasyona göre belirleniyor. Nerede olduğu çok önemli. Etrafındaki yapılaşma çok çok önemli. Gecekondu ve kötü yapılaşma var mı yok mu? Bitişik nizam ve müstakillik önemli. Tarihi eser bir bina alırken öncelikle yapmamız gereken Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gidip alacağımız eserin tescili olup olmadığı, kaçıncı grup eski eser olduğuna dair incelememiz gerekiyor. Eğer restorasyon yapılması gereken bir yer ise rölöve restitüsyon restorasyon projelerinin yapılıp onaylatılıp, daha sonra bu konuda uzman bir mimar eşliğinde çalışmaların yapılması gerekiyor. Tarihi eser olduğu için Anıtlar Kurulu'na bağlı ama eğer boğazın ön görünümüneyse Boğaziçi İmar Müdürlüğü de işin içine giriyor. Buradan da takip edilmesi gerekiyor. Bunların dışında arsa metrekaresi ve toplam metrekaresi çok önemli. Ancak tarihi eser deyince insanların aklına işlemeleri olan, içerisinde süslemeleri olan, yüksek tavanlı, daha geniş oturumlu, klasik Osmanlı mimarisi, ortada bir sofa ve etrafında dağılan köşkler hayal ediliyor. Bu tarz mülklerin fiyatları diğerlerine göre çok daha yüksek oluyor" diye konuştu.



TARİHİ ESER DEĞERİ



Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Birinci derece olan tarihi eserler daha çok köşkten öte kasır ve saray vasfında oluyor. Onların hiçbir şekilde restorasyon sırasında orijinalliğini bozamıyorsunuz. İçinde, dışında orijinali neyse ona uygun olarak yapılmak durumunda. İkinci sınıf eserlerde dışı aynı kalmak koşuluyla içerisinde günümüz yaşam koşullarına uygun olarak değişiklik yapmanıza izin veriliyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Köşklerin görüntüsü



Köşklerin hava görüntüleri



Sinem Ayıkcan Yılmaz ile röportaj



Detaylar



04.02.2019 - 11.31 - Haber Kodu : 190204053



04.02.2019 - 11.32 - Haber Kodu : 190204055



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5- ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO HATTINDA ARIZA



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.



Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettirildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Metro istasyonundaki yığılmalar



-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması



-Yolcuların metro beklemesi



04.02.2019 - 11.52- Haber Kodu : 190204066



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(ÖZEL)



6- TAMİR ETTİĞİ TELEFON BÖYLE PATLADI



İstanbul DHA



Bursa'da tamir sırasında bir cep telefonu patlayarak alev aldı. O anlar işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.



Olay, 14 Aralık 2018'de Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhaneye bataryası şiştiği için bir telefon bırakıldı. İşyeri çalışanı telefonun içini açarak incelemeye başladı. Bu sırada telefon patlayarak alev aldı. Telefonu tamir eden kişi, refleksle telefonu yere attı. Daha sonra üzerine basarak, söndürmeye çalıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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(CEP TELEFONU)



-Telefonu inceleyen çalışan



-Telefonun alev alması



04.02.2019 - 11.02 - Haber Kodu : 190204043



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7- KAĞITHANE'DE KORKUTAN PATLAMALAR



Haber: Müge YARIMBATMAN-İSTANBUL DHA



Kağıthane'de koparak yola düşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korkuya neden oldu.



Nurtepe Seccat sokakta elektrik telleri, dün akşam bilinmeyen bir nedenle koptu. Mahallede elektrik kesintisi meydana gelirken yere düşen teller, mahalledeki bir apartmanın önünde patlamaya devam etti. Mahalle sakinleri ve çevredekiler panik yaşadı. Elektrik ekiplerinin müdahalesiyle teller kaldırıldı. Kesilen elektriğin, 5 saat sonra geldiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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(CEP TELEFONU)



-Kopan tellerin patlama anı



-Vatandaşların toplanması



-Detaylar



04.02.2019 - 11.17 - Haber Kodu : 190204047



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8- KADIKÖY'DE TEKNEDE MAHSUR KALAN 17 KİŞİ KURTARILDI



İstanbul DHA



Kadıköy açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı.



Kadıköy Bostancı sahili açıklarında dün gece saat 03.00 sıralarında içinde 17 kişi olan bir tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla, teknede bulunan 17 kişi kurtarılarak Bostancı Sahiline çıkarıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Kurtarma çalışmalarından fotoğraflar



04.02.2019 - 11.10 - Haber Kodu : 190204045



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9- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL



İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir bölümü adeta gözden kayboldu. Şehrin silüetini değiştiren sis İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler oluşturdu.



İstanbul'da günün ilk saatlerinden itibaren kısmi sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde görülen sis şehrin silüetini değiştirdi. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir bölümü adeta görünmez oldu. Kısa süreli etkili olan sis kent yaşamında herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, İstanbullulara güzel bir manzara sunmuş oldu.



Görüntü dökümü



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Sis nedeniyle bir bölümü gözden kaybolan Şehitler Köprüsü



İstanbul Boğazı



Genel ve detay görüntüler



04.02.2019 - 11.07 - Haber Kodu : 190204044



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10 - THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN LONDRA SEFERLERİNE BAŞLADI



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



İSTANBUL Havalimanı'ndan dış hatlarda Frankfurt, Münih, Paris, Bakü, Ercan, Kuveyt ve Bişkek seferlerini gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün de Londra seferlerine başladı.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek büyük taşınma öncesi THYı, İstanbul Havalimanı'nda uçuş ağına yeni bir nokta ekledi. THY bugün itibariyle başlattığı Londra Gatwick seferini yapan TC- JVN kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak saat 10.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Londra'ya giden THY uçağından görüntüler



-Yolculardan görüntüler



-Uçuş ekranından görüntüler



-Detay görüntüler



04.02.2019 - 11.40 - Haber Kodu : 190204058



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11- EMRE AŞIK VE EŞİ BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL - ESKİ futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık, açtıkları karşılıklı boşanma davasından feragat etti. Çiftin üç çocuklarının geleceği için 6 yıllık evliliklerinin devamına karar vermesi üzerine boşanma davası dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.



Emre Aşık geçtiğimiz yıl Kasım ayında 2 çocuğunun annesi iç mimar Yağmur Aşık'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Yağmur Aşık boşanma protokolüne itiraz ederek, avukatları aracılığıyla karşı boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık(26), eşinin, ailesi ve üçüncü bir kişinin dolduruşuna gelerek aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürmüştü.



Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan boşanma protokolünü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı altında imzalamak zorunda kaldığını da ileri süren Yağmur Aşık, karşı boşanma davası dilekçesinde evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına eşinin ailesi ile yaşadığı sorunlara değinmişti.



Ancak çift aralarındaki sorunları karşılıklı konuşarak çözdü. Çocukların geleceği için evliliklerinin devamına karar veren Aşık çiftinin 2 Ocak'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne feragat dilekçesi vererek davalarından vazgeçtikleri ortaya çıktı. Çift feragat dilekçelerinde "Boşanma dosyasında taraflarca karşılıklı olarak herhangi bir yargılama ücreti,, vekalet ücreti hiçbir alacak talep edilmeyecek şekilde anlaşılmış olup, huzurdaki dosyadan feragat etmekteyim" dendi. 6 yıllık evliliklerine devam kararı alan çiftin boşanma dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.



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12- THY'NİN İSTANBUL HAVALİMANI'NA "YOLCULUK"UNU DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMEN ÇEKTİ



-REKLAM FİLMİ SUPER BOWL'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA



Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan 'Yolculuk' isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da dün izleyiciler ile buluştu. Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. 6 dakikalık sinematik kısa film, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçiyor.



Super Bowl'a reklam veren ilk Türk markası olan THY, 2016'dan beri reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor. Türk Hava Yolları, ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolünü oynadığı "Batman v Superman", 2017'de Morgan Freeman'ın izleyiciyi dünyayı keşfetmeye çağırdığı "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de ise Dr. Öz'ün dünyanın güzelliklerini keşfettiği "Beş Duyu" kampanyası ile Super Bowl'da yer aldı.



"YOLCULUK" HAKKINDA



Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'u havacılığın yeni merkezi olarak ele alan "Yolculuk" filminde 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı'nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu görev aldı. İstanbul Havalimanı'nda geçen sahneler ayrıca THY'nin yeni kabin kıyafetleri ve yeni uçak içi kabin tasarımlarını da izleyici ile buluşturuyor.



Blade Runner 2049 filmindeki rolüyle tanınan Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen ve dört günde çekimleri tamamlanan film, Ridley Scott'ın diğer eserlerine atıflar da içeriyor. 6 dakikalık sinematik kısa filme ve Scott'ın kendi anlatımıyla tüm süreci detaylarıyla ortaya koyan kamera arkası çekimlerine ek olarak filmin dört ayrı versiyonu da bulunuyor.



Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise, Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı.



AYCI: DÜNYAYI BİZİMLE KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ"



Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Pazar günü Super Bowl'u izlediklerinde filmdeki nefes kesici İstanbul manzaraları ile karşılaşan herkesi, dünyayı bizimle keşfetmeye ve yeni evimiz olan İstanbul Havalimanı'nda Türk misafirperverliğini deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.



Ünlü yönetmen Ridley Scott ise "İstanbul denizle içiçe olan mükemmel coğrafi yapısı ile hakkında bir hikaye yaratmak için ilham veren bir şehir. İstanbul, benim hikayeme de çok güçlü bir arka plan oluşturarak, ana karakterleri heyecan verici ve olağanüstü bir şekilde birleştirdi. Tıpkı yüzyıllardır birçok medeniyete tecrübe ettirdiği gibi" ifadelerini kullandı.



RİDLEY SCOTT KİMDİR?



Yaratık (1979), Bıçak Sırtı (1982), Thelma ve Louise (1991) ve Gladyatör (2000) gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınan Ridley Scott, Türk Hava Yolları için çektiği kısa film ile 15 yıl aradan sonra ilk defa bir reklam filminde yönetmenlik yapmış oldu. Akademi Ödülleri'nde dört adaylığı bulunan ünlü İngiliz yönetmenin, aralarında dünyaca ünlü ticari firmalar için tasarlanmış ve yayınlandıkları dönemde ses getirmiş projelerin de bulunduğu yaklaşık 2700 reklam filmi bulunuyor.



Görüntü Dökümü



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-Kısa filmin videosu



04.02.2019 - 11.47 - Haber Kodu : 190204063

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