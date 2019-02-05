Dha İstanbul Bülteni - 2

21-İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTIİstanbul DHAİstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2



1-İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTI



İstanbul DHA



İstanbul'da yapılan DEAŞ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye'de tespit edilen adreste DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbetler düzenledikleri, örgütün propagandasını yaparak Suriye çatışma bölgesine gidip geldikleri veya gitme arayışında oldukları, örgüte eleman temin etmek amacıyla çalışmalar yaptıkları, çatışma bölgesinden gelen veya gidecek elemanların ihtiyaçlarını karşıladıkları, örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım topladıkları, yasadışı faaliyetleri gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiştir" denildi.



Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Sancaktepe ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 27 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Arşiv



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205028



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2-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU



İstanbul DHA



İstanbul'da PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram içeriği belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,



"PKK-KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte 1 kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.



Görüntü Dökümü:



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-ARŞİV



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205023



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3-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU



İstanbul DHA



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram 205 gram ağırlığında yaklaşık 24 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Amsterdam'dan İstanbul aktarmalı Afganistan'ın Kabil şehrine gidecek olan bir yolcunun hareketleri şüpheli bulundu. Yolcuya ait 2 bagaj x-ray kontrolünden geçirildi. Her iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar ayrıca narkotik dedektör köpekleri tarafından detaylı aramaya tabi tutuldu. Dedektör köpekler de bagajlara tepki vermesi üzerine şüpheli kişi, Kabil'e gerçekleştireceği aktarma uçuşunu beklemiş olduğu arındırılmış alanda pasaport kontrolü ile doğrulama yapıldıktan sonra kontrol altına alındı.



Şüpheliye ait 2 adet bagajda yapılan detaylı incelemede; dış ambalajları ile gıda takviyesi olduğu izlenimi verilen ağzı kapaklı plastik ilaç kutuları içerisinde net ağırlığı 6 kilogram 205 gram olan yaklaşık 24 bin 800 adet hap tespit edildi. Yapılan analizde ele geçirilen hapların Ecstasy olduğu tespit edildi. Afganistan uyruklu yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon lira olduğu kaydedildi.



Görüntü Dökümü:



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-Operasyondan görüntü



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205037



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(ÖZEL)



4-SULTANGAZİ'DE ECZANE SOYGUNU



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de yüzleri maskeli ve silahlı üç kişi, bir eczaneyi soyarak kayıplara karıştı.



Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana gelen olay dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli üç kişi ellerinde kuru sıkı tabancalarla eczaneye gelerek çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Havaya ateş ettikten sonra silahları eczane çalışanlarına doğrultan soyguncular kasadaki yaklaşık 1000 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından eczane çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eczanede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alarak soyguncuların eşgalini tespit etmek için çalışma başlattı.



"ÇOK KORKTUM"



Soygun sırasında eczane çalışanlarından Mukkader Eser, büyük korku ve şok yaşadı. Diğer eczane çalışanlarının sakinleştirmeye çalıştığı Eser'in yakınları da olay yerine geldi. Yakınlarına sarılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mukadder Eser, çok korktuğunu söyledi. Eser, "Silahla içeri girdiler. 'Paraları çıkartın' deyip havaya ateş ettiler. Daha sonra silahları bize doğrulttular. Zaten kasada ne varsa verdik" ifadelerini kullandı.



"ATEŞ ETMİŞLER"



Cem Yıldız adlı mahalle sakini ise, "Eczanedekiler arkadaşımız. Ablam geldi söyledi. Yüzleri maskeli üç kişi gelmişler, ateş etmişler. Aşağıya doğru kaçıp gitmişler" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Polisin önlemi



-Eczaneden görüntü



-Ağlayan ezcane çalışanı



-Röportajlar



-Detaylar



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205052



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5-EKREM İMAMOĞLU'NDAN HAL ZİYARETİ



Ekrem İmamoğlu,



"Kuru gıda ve başka konularda, mutlaka İstanbulluya ucuz, sağlıklı, hijyenik gıda ürünlerini ulaştırma konusunda büyük çaba sarf edeceğiz"



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki İstanbul Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti.



31 Mart Seçimleri kapsamında seçim çalışmalarını yürüten Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan hale geldi. İmamoğlu, hal esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Gezinin bir bölümünde davul zurna ile karşılanan İmamoğlu, daha sonra tokmağı eline alarak davul çaldı. Daha sonra sabah namazı için hal içinde bulunan camiye geçen Ekrem İmamoğlu, namaz sonrası maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını söyleyen bir gençle sohbet etti. Çalışmanın yanı sıra eğitimin de önemli olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, gencin eğitimi için destek sözü verdi..



"BU SİSTEMDEN VAZGEÇİLMEMESİ LAZIM"



Hal esnafı ile kahvaltı sofrasına oturan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan komisyoncuları Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Türkiye Hal Federasyonu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yılmaz, "Hallerin özelleştirilmesi ve komisyonculuk sisteminin kaldırılması fiyatlarda bir düzelmeye neden olmaz. Tam tersi daha da artar. Tüccar malın sahibi olacaktır. Dolayısı ile bir maliyet hesabı yapacaktır. Bu hesap ile ürünü satacak. Halbuki komisyonculuk sisteminde bir maliyet hesabı yok. Arz - talep fiyatı oluşumu sağlanır. Doğru olan da budur. Tüm dünyada da böyle. Bu sistemden vazgeçilmemesi lazım. Sayın başkanın da ileri başkan olması durumunda hallerin bir sosyal hizmet alanı olarak görmesini talep ediyoruz" dedi.



"ÖZELLEŞTİRMEYE SICAK BAKMIYORUZ"



Semt pazarlarındaki pazar esnafının ve halde çalışan esnafın yaşadığı sıkıntıları bildiğini ve bunlarını çözüm yollarını bildiğini anlatan İmamoğlu da "Gıda ve gıda üretimine ve tüm unsurlarına başka bir gözle bakmamız lazım. Kamusal gözle bakmamız lazım. Özelleştirmeye biz de açıkçası çok sıcak bakmıyoruz. Elbet içeriğine bakacağız. Bu ortamların özelleştirme ile topluma sağlıklı bir hizmet vermesi konusunda çok üst seviyede endişelerimiz var" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu konuşmasının devamında, "Kuru gıda ve başka konularda, mutlaka İstanbulluya ucuz, sağlıklı, hijyenik gıda ürünlerini ulaştırma konusunda büyük çaba sarf edeceğiz. Bunu yaparken biz biliriz iddiası ile olmayacağız. Bu işin muhatapları bizim masamızın ortakları olacak. Ancak bu şekilde doğru kararı verebiliriz" şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü



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-İmamoğlu'nun hali gezmesi



-Hal esnafı ile sohbet



-İmamoğlu'nun davul çalması



-İmamoğlu'nun sabah namazı için camiye gitmesi



-Cami çıkışında okula gidemeyen gençle sohbet



-İmamoğlu'nun Hal esnafı ile kahvaltı yapması



-Dernek ziyareti



-Mevlüt Yılmaz'ın konuşması



-İmamoğlu'nun konuşması



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205039



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6-DENİZLİ'DEN İSTANBUL'A İŞ BULMA UMUDU ADLİYEDE BİTTİ...



*Sosyal medya sitesinde "şoför arıyoruz" ilanıyla dolandırıcılığa suç duyurusu.



Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA



Denizli'de yaşayan O.Ç. (23) sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan gördüğü şoförlük ilanı üzerine İstanbul'a geldi. İlandaki kişi, "Araba kiralaman lazım, o arabada şoförlüğünü test edeceğiz" diyerek O. Ç.'ye, araç kiralattı, ardından GPS takacağız diyerek arabayı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan genç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusu dilekçesine göre iddia edilen olay şöyle oldu;



Lise mezunu 23 yaşındaki O.Ç. bir sosyal medya sitesinden iş ilanı görerek, ilanı tıkladı. Ardından ilandaki numarayı arayan O.Ç., kendini 'Tarık' olarak tanıtan kişi ile iletişime geçti. Tarık, şoförlük işi olduğunu ancak İstanbul'a gelmesi gerektiğini söyledi, bunun üzerine O.Ç. de Denizli'den İstanbul'a geldi. O.Ç.'nin tekrar aradığı Tarık, "Şoförlük dereceni bilmiyoruz o yüzden senin araba kiralaman lazım, o arabada şoförlüğünü test edeceğiz" dedi. Araba kiralama şirketine yönlendirilen O.Ç. 2 günlüğüne 500 liraya bir araç kiraladı ve kendisine atılan konuma gitti. O.Ç. Güngören'de 35-40 yaşlarında bir kişiyle buluştu. Bu kişi, O.Ç.'ye "Arabaya kamera ve GPS takıp aracı sana geri getireceğiz" diyerek arabayı aldı. Aradan bir gün geçti ancak aracı geri getiren olmadı. Bunun üzerine O.Ç. arabayı teslim ettiği kişiyi aradı, bu kişi de arabayı Silivri'de teslim edeceklerini söyledi. O.Ç. şüphelenerek durumu polise bildirdi. O.Ç. polisle birlikte Silivri'ye gitti ancak gelen olmadı. Bunun üzerine O.Ç. de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu.



"BENİ DOLANDIRANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"



O.Ç. suç duyurusu dilekçesinde, "Atılan konuma gittiğimde beni 35-40 yaşlarında 1,70 boylarında saçları geriye taralı hafif kır saçlı, düzgün şiveli bir erkek karşıladı. Aracı benden aldı. Bana araca kamera ve GPS takacağız, sana geri getireceğiz dedi. Ben de aracı verdim. Beni Güngören'de bir otele bıraktı. Sonra ne arayan oldu ne de aracı getiren. 'Silivri'de teslim edeceğiz' dedi. Polisle gittik. Gelen olmadı. Beni dolandıran kişi ve kişilerden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-O.Ç'nin fotoğrafı



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205053



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7-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA



İstanbul'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Gökdelenlerin özellikle üst katları sis arasında kaybolurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bir bölümü sis içinde kaldı.



Görüntü Dökümü:



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-Yüksek katlı binaların üst kısımlarının sis ile kaplanması



-Yüksek katlı binalardan detay görüntü



-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü



-Köprünün bazı kısımlarının sis ile kaplanması



-Genel ve detaylar



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205012



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8-ESENYURT'TA EV ARKADAŞLARININ KANLI KAVGASI



Ersan SAN/ İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen evde arkadaşı Özbekistan uyruklu 2 genç, bıçaklı kavgaya tutuştu. Polis ve sağlık ekiplerince götürülürken ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalışan iki genç, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, Örnek Mahallesi 1604 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Özbekistan uyruklu 2 genç, birlikte oturdukları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak da kullanan gençler birbirlerini yaraladı. Gençler, evden çıkarak apartman merdivenlerinde de kavgayı sürdü. Apartman sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören gençler, evlerine girerek kapılarını kapattı. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna olan gençler, kapıyı açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansa alındı. Gençler, ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, ambulansta eşlik ettikleri yaralı gençleri hastaneye götürdü. Polis gözetiminde hastanedeki tedavileri süren gençlerin sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. Apartman sakinleri gençlerin kaldığı dairenin emlakçı tarafından yabancı uyruklu kişilere kiralandığı, bu nedenle huzursuz olduklarını ve çocuklarını bina içinde bırkmaya kortuklarını ifade ettiler.



Görüntü Dökümü:



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-Polis ve sağlık ekiplerinin binaya girişi



-Yaralı gençlerin ambulansa alınması



-Bina sakinleri ile röp.



-Detaylar



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205031



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9-TELEFON HIRSIZLARI KÜÇÜK ÇOCUĞU DA SUÇLARINA ALET ETTİLER



-Arnavutköy'de yanlarında getirdikleri küçük çocukla telefon dükkanından telefon çalan iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı.



Haber-Kamera: Taylan ERGÜN -İSTANBUL DHA



Arnavutköy'de bir telefoncuya giren 2 kadın vitrinde bulunan 3 telefonu çaldı. Dükkanın kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık anlarında kadınların yanında bulunan küçük çocuk dikkat çekti.



TELEFONLARI ŞALVARINA SAKLADI



Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde İrfan Alkan'a ait telefoncu dükkanına giren 2 kadın, iş yerinden 3 telefon çaldı. Kadınlardan biri iş yeri sahibi İrfan Alkan'ı şarj aleti alma bahanesi ile oyalarken, diğer kadın ise vitrinde bulunan 3 telefonu çalıyor.



Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 kadın ve yanlarındaki küçük kız çocuğu dükkana giriyor. Kadınlardan biri dükkan sahibi ile konuşurken bir diğeri karşı vitrini açarak 3 tane telefonu alıyor. Telefonları el çabukluğuyla şalvarına saklayan kadın yanındakilerle dükkandan ayrılıyor.



SAHTE PARA İLE OYALAMAYA ÇALIŞTILAR



Kadınların iş yerinden ayrılmasından kısa süre sonra vitrindeki telefonlardan 3 tanesinin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi İrfan Alkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayretler içinde kaldım. Yanlarında minicik bir kız çocuğu ile hırsızlık yapan bu kadınları Allah'a havale ediyorum. Kadınlardan birisi beni şarj cihazı alma bahanesi ile oyaladı. Hatta 200 lira para verdi ancak daha parayı elime almadan sahte olduğunu anladım. O yüzden de bozuk paramın olmadığını söyledim. Kadın beni oyalarken diğer kadın ise vitrindeki telefonları çalmış. Görüntüleri polisle paylaştık. Umarım en kısa zamanda yakalanırlar" dedi.



Görüntü Dökümü:



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Dükkana giren kadınlar



-Kadının vitrini açması



-Telefonları alması



-Dükkandan çıkmaları



(AKTÜEL)



-Telefon dükkanından detaylar



-Dükkan sahibi ile röportaj



05.02.2019 - Haber Kodu : 190205041

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İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı

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