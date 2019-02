Dha İstanbul Bülteni - 2

2(Ek görüntülerle)1-YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS, AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR (3) *Çipras (Ayasofya Müzesi): Burada olmaktan mutluyumHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(Ek görüntülerle)



1-YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS, AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR (3)



*Çipras (Ayasofya Müzesi): Burada olmaktan mutluyum



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretlerine Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Çipras, gezisi sırasında, "Burada olmaktan mutluyum" dedi.



Ankara'daki resmi temasların ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 09.15 sularında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Çipras'ın ziyareti öncesi müze sivil ziyaretlere kapatıldı. Polis ekipleri Ayasofya Müzesi'ne çıkan tüm sokakları kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Müzeye giren basın mensupları da tek tek aranarak içeri alındı. 09.15 sularında müzeye gelen Çipras'a Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, eşlik etti.



Ziyaretin bir bölümünde basın mensuplarına yaklaşan Çipras, İngilizce, "Burada olmaktan mutluyum" dedi.



EK GÖRÜNTÜ



/////////////////////////



-Çipras'ın gezisi



-Çiprası'ın konuşması







Görüntü dökümü



-----------------------------



-Çipras'ın gezisi



-Çiprası'ın konuşması



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206021



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206029



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206032



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206034



=============================================



(ÖZEL)



2-SULTANGAZİ'DE ESKİ KOCA KABUSU



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de yaşayan 1 çocuk annesi Gülsevim Erdoğan (35), boşandığı eşinin kendisini ve ailesini sürekli rahatsız ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.



Sultangazi'de 35 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülsevim Erdoğan, 12 yıl önce evlendiği eski eşi Deniz K.'nın ailesiyle beraber kaldığı eve gelerek kendisini ve ailesini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Alkol bağımlısı eski eşi yüzünden kendisinin ve ailesinin kabus dolu günler geçirdiğini ve can güvenliklerinin olmadığını belirten Gülsevim Erdoğan ve ailesi, Deniz K., tarafından rahatsız edildikleri anları ise teklefonla görüntüledi.



"BU SÜREÇTE AİLESİ DE, BENDE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK"



Eski eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelerek sürekli olarak rahatsız ettiğini söyleyen Gülsevim Erdoğan, "Ben kaçarak evlendim. Evlendiğim şahıs alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı. Ben bunu bile bile kendisine kaçtım. 1 sene alkol ve uyuşturucu madde kullanmadı. Bana tedavi göreceğine söz verdi. 1 sene sonra her şey eski haline döndü. Tekrar alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Bana şiddet uygulamaya başladı. Kendi ailesine de zarar vermeye başladı. İşten çıktı, bir daha hiç çalışmadı. 12 sene birlikte yaşadık. ve 12 sene hep böyle geçti. Bu süreçte ailesi de, bende kendisinden şikayetçi olduk. Ama herhangi bir sonuç çıkmadı" dedi.



"EVİMİZİ YAKMAKLA, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"



3 yıl önce evi terk ederek babasının evinde yaşamaya başlayan Gülsevim Erdoğan, boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2018 yılı Kasım ayında Deniz K.'dan boşanan Erdoğan için kabus dolu günler devam etti. Evi terk etmesine rağmen eski eşinin peşini bırakmadığını söyleyen Erdoğan, "3 yıl önce ailemin yanına yerleştim. Peşimi bırakmadı, burada da aynı şeyleri yaşamaya başladım. Alkol kullanıp ailemin yaşadığı eve gidip, geliyor. Sürekli rahatsız ediyor. Evin camlarını kırıyor, aileme hakaretler ediyor. Bana hakaretler ediyor, küfürler ediyor. Gelip evin camlarını yumrukluyor. Birkaç defa evin camlarını kırdı. Defalarca cam değiştirdik. Ailemi evimizi yakmakla, öldürmekle tehdit ediyor. Defalarca kendisinden şikayetçi olduk. İki defa uzaklaştırma cezası gelmesine rağmen bizleri rahatsız etmeye devam etti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dışarı çıksak şiddet uygulayacak. Çünkü saldırmaya geliyor direk. Elinde bazen bıçakla, bazen baltayla, bazen de satırla geliyor. Üç senedir ailemle birlikte bunları yaşıyoruz. Korkmuyorum. Çocuğumuzun velayeti bende. Gelip çocuğu alıyor. 1 saat sonra tekrar geri getiriyor. Tek amacı bizi huzursuz etmek. Haberlerde eski koca dehşeti haberlerini izliyoruz. Eski eşini bıçaklıyorlar, öldürüyorlar. İlla bizimde mi aynı şeyi yaşamamız lazım" diye konuştu.



BABA ERDOĞAN: BİZ ARTIK BIKTIK



Baba Esef Erdoğan ise, "Devamlı içip içip geliyor. Adam dışarıdan içeri giriyor, lavabonun camlarını kırıyor. Baltayla geliyor. Bıçakla geliyor. Satırla geliyor. Bir akşam pompalı tüfekle geldi. Biz artık bıktık. Bizim artık can güvenliğimiz kalmadı. Küfürler ediyor. Bizleri tehdit ediyor" dedi.



ANNE ERDOĞAN: BEN ÇOK KORKUYORUM



Eski damadının sürekli olarak kendilerini rahatsız etmesinden dolayı çok korktuğunu belirten Anne Fatma Erdoğan'da, "Kızlarım sabah kalkıp işe gidiyor. Eşim bazen dışarı çıkıyor. Ben burada yalnız kaldığım için can güvenliğim yok. Bizi çok tehdit ediyor, hakaretler ediyor. Bir gün diğer kızım ablasını kurtarayım derken falçata eline geldi. 15 gün tedavi gördü. Ailesini arıyorum. Ailesi ya adam tutun öldürün, ya da kendiniz öldürün diyor. Biz cani değiliz, bir şey değiliz. Ben çok korkuyorum. Can güvenliğim yok. Dışarı çıkıp çamaşırları seriyorum. Çamaşırları toplayıp götürüyor. Bakıyorum çamaşırlar yok. Bazen de ayakkabıları alıp götürüyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



(CEP TELEFONU)



-Eski kocanın kapıya gelmesi



(AKTÜEL)



-Evden detay



-Gülsevim Erdoğan ile röportaj



-Gülsevim Erdoğan'dan detaylar



-Baba Erdoğan'ın konuşması



-Anne Erdoğan'ın açıklamaları



-Genel ve detaylar



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206039



=======================================



(ÖZEL)



3- MALTEPE'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA







Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA



Maltepe'de bir pizzacıda kurye olarak çalışan Cevat Türkoğlu'nun iş yerinde kullandığı motosikleti evinin garajından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki hırsızın motosikleti çalma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bir pizza restoranında kurye çalışan olarak çalışan Cevat Türkoğlu mesaisinin bitmesinin ardından motosikletini evinin kapalı garajına park etti. Ertesi sabah işine gitmek evinin önüne çıktığı sırada motosikletinin yerinde olmadığını gören Türkoğlu binanın güvenlik kamera kayıtlarına baktığında motosikletinin iki hırsız tarafından çalındığını gördü. Türkoğlu polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.







MOTOSİKLET HIRSIZLAR KASK TAKARAK YÜZLERİNİ GİZLEDİ



Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletle gelen kasklı iki kişi önce çevrede keşif yapıyor. Hırsızlardan biri park halinde bulunan motosiklete doğru ilerliyor. Diğer hırsız da park halindeki tekerleklerinden kilitli motosikleti iki dakika içerisinde dışarıya çıkarıyor. Dışarıda motosikleti çalıştırmaya çalışan hırsızların soğuk kanlı hareketleri dikkat çekiyor. O sırada sokaktan geçen taksiye bile aldırış etmedikleri de görülüyor. Kilidini kırdıkları motosikleti kısa sürede çalıştıran hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı.



MAHALLEDE YÜZE YAKIN HIRSIZLIK OLAYI VAR



Olay anlatan Cevat Türkoğlu, "Bir pizza şirketinde çalışıyorum. Gece 03.30 sıralarında işten çıkıp evime geldim. Motosikletimi garajıma park ettim. Sabah kalktığımda motosiklet yerinde yok. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimde hırsızlar kasklı bir şekilde geliyorlar. Motosikletimi kısa sürede alıp gidiyorlar. Elimdeki güvenlik kamera kayıtlarıyla karakola giderek ifademi verdim. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim ama şu ana kadar bir bilgi vermediler. Bunların bir an önce durdurulması gerekiyor. Mahallede yüze yakın hırsızlık olayı var. Herkes burada mağdur" dedi.







Görüntü Dökümü



--------------------------------------



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Motosikletle gelen iki kişi



-Kapalı garajına giren hırsızlar



-Motosikleti içeriden çıkarması



-Motosikleti çalıştırmaya çalışmaları



-Hırsızlık sırasında sokaktan geçen taksi



-Hızla olay yerinden kaçmaları



-Genel ve detaylar







(AKTUEL GÖRÜNTÜ)



-Binadan detay



-Kapalı garajdan detay



-Sokaktan detaylar



-Motosikleti çalınan Cevat T. ile röp



-Genel ve detaylar



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206022



=====================================



4-İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR



Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL DHA



İstanbul'da yağmur etkili oluyor.



Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, sabahın erken saatlerinde de etkili oldu. İşe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Bazıları tedbirini alıp şemsiye kullanırken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Yağmur, nedeniyle trafikte yer yer aksamalar yaşanıyor. Otobüs, Metrobüs ve tramvay duraklarında yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.



Görüntü Dökümü:



------------------



-Yağmurdan görüntü



-Duraklardan görüntü



-Vatandaşlardan görüntü



-Genel ve detaylar



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206042



====================================================



5-AVCILAR'DA ARACIN ÇARPTIĞI KİŞİ AĞIR YARALANDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Avcılar'da iddiaya göre yola düşen eşyasını almaya çalışan kişiye araç çarptı.



Avcılar D-100 yanyol Ambarlı mevkiindeki kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre eşyası yola düşen 67 yaşındaki Yusuf Kumus aniden yola çıkınca araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kumus metrelerce ileriye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri ağır yaralanan adamı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü gözaltına aldı. Aracın ön bölümünde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği görüldü. Hastanede müdahalesi süren Yusuf Kumus'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kaza yerinden görüntü



Sürücüden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Kaza yapan araçtan görüntü



Hastaneden görüntü



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206013



=============================



6-ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA



Üsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.



Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.



Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



------------



-Cesetten görüntü



-Sahilden görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206014



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206016



============================================



7-KENEVİRDE 'ÇİN' UYARISI



Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, Türkiye'nin 2 yıl içinde kenevirden üretilen ürünleri ihraç edebileceğini söyleyen Türkiye Kenevir Platformu Kurucu Üyesi Ercüment Degidiben, "Avrupa dört gözle bizden organik kenevir bekliyor. Piyasayı Çin'e bırakmamalıyız yoksa kaybederiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme getirdiği kenevir yetiştiriciliği üzerine bilgi vererek işleyecek süreci anlatan Türkiye Kenevir Platformu Kurucu Üyesi Ercüment Degidiben, kenevirin kullanım alanları ve faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya kenevir ihracatı düşündüklerini söyleyen Degidiben, "Kenevirin, sürdürülebilir ekonomiye katkısı büyük. Devlet desteği olursa ve hızlı gidilirse Türkiye 2 yıl içinde kenevirden üretilen ürünleri ihraç edebilir. Ayrıca, 5 yıl içerisinde şu anda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden çıkması için çok büyük bir faydası olacaktır" diye konuştu.



"ÇİN TALEPLERİ KARŞILAYAMIYOR"



Ercüment Degidiben, "Çin'de 6,5 milyon dönümden fazla arazide kenevir ekiyorlar. Tekstil sektöründe de baya ilerideler. Ama Avrupalı tüketicinin taleplerini düzgün bir şekilde yerine getiremiyor. Çünkü, kenevir tohumunun içinde zararlı katkı maddeleri çok fazla, kalitesi çok düşük, kullanım süresi kısa. Böyle olunca ekonomik ve ekolojik olarak faydalı değil. Biz, 2018 yılında biz 200 dönümde kenevir ektik. Çin'e piyasayı bırakmamalıyız yoksa kaybederiz. Potansiyeli düzgün bir şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



KENEVİRDEN BEZ TORBA ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Teknolojik alt yapı desteği olduğu zaman torba üretebileceklerini söyleyen Degidiben, sene sonuna kadar belli başlı tekstil ürünlerini üretileceklerini belirtti. Degidiben, "Daha iyisini yapabiliriz ve uluslararası pazarda Türkiye malı ile piyasaya çıkabiliriz. Kullandığımız bez torbalar Çin'den geliyor. Seri üretime geçmek için makineye ihtiyacımız var. Kenevirden bez torba üretmek için çalışmalar başladık. Yaptığımız hesaba göre şu anda elimizde 10 ton kenevir lifi var, 30 bin torba üretebiliriz ama bu bir süreç, zaman istiyor" dedi.



YERLİ TOHUM YETERSİZ



Yerli tohumun yetersiz olduğuna dikkat çeken Ercüment Degidiben, "Yüzde 100 geri dönüşümlü ürünler üretmeyi hedefliyoruz, öncelikle tekstil, kağıt, inşaat gibi sektörlerde keneviri kullanacağız. Tekstil ve inşaat sektörüne acayip faydası olacak. Yalıtım, sıva, tuğla yapabiliriz. Belli aşamalara geldik ama seri üretime gelmemiz için makinemizi yenilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



19 İLDE KAMPANYA BAŞLATILDI



Hani alan ve illerde kenevir yetiştirileceğine yönelik yol haritası çizeceklerini vurgulayan Degidiben, "Şu anda müsaadeli olan 19 ilde bir kampanya başlatıyoruz. Kenevir ekmek isteyen herkesi İl Tarım Müdürlüklerine gidip ekim için talepte bulunmalarını istiyoruz. Hepsi yerine getirilemez belki ama kaç çiftçi bunu talep edecek görmemiz gerekiyor. Bu iller, Amasya, Malatya, Kayseri, Tokat, Yozgat, İzmir, Kütahya, Burdur, Antalya" dedi.



KENEVİRİN TOPRAĞA FAYDALARI



Keneviri kökünden son yaprağına kadar kullanmak istediklerine dikkat çeken Degidiben, "2 buçuk bin kenevir türü var. Çiftçi keneviri ekti ve hiç toplamadı, o arazide gübre oluyor.120 günde büyüyor, 30 ton karbondioksit ve 1 buçuk ton ağır metal yok ediyor, çok fazla bakım istemiyor. Bazı günler 10 santim birden boy atabilir, zahmetli bir bitki değil. Türkiye'nin her yerinde kenevir ekip, atıl toprakları, tarım ekonomimizi canlandırabiliriz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Ercüment Degidiben röp.



-Kenevir detayı



-Detaylar



-Ürün detayı



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206038

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti