Dha İstanbul Bülteni - 2

ÜNLÜ Jokey U.P. (28) eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak "Nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. (24) ile U.P. (28) bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından U.P.'nin ağabeyi N.P. ile evlendi. 22 Mayıs 2016 tarihinde N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen U.P., N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. U.P. suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet etti, N.P. de kabul etti. U.P., N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada U.P.'nin arkadaşları S.Ç. (27) ve T.G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı. S.Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından U.P., N. P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde U.P.'nin DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P., S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.



SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ



U.P. ifadesinde şikayetçiyle rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti, diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikayetinden vazgeçti.



SANIKLARA CEZA YAĞDI



Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. U.P. "Nitelikli Cinsel Saldırı" ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.



9- DURUŞMADA AVUKATLAR İLE HAKİM ARASINA "USUL" TARTIŞMASI...



*AYAĞA KALKMAYAN AVUKATLAR SALONDAN ÇIKARILDI



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA



İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında 'usul' tartışması yaşandı. Hakim, oturarak konuşan avukatı uyararak, ayağa kalkmasını istedi. "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" diyerek ayağa kalkmayan avukat ile avukata destek veren meslektaşları salondan çıkarıldı. Gazetecilerin soruları üzerine Avukat Dizdar, hukukun ihlal edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.



AVUKATTAN HAKİME "BÖYLE BİR USUL YOK; SADECE HÜKÜM AYAKTA DİNLENDİR"



İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davada hakim ile avukat arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tanığın dinlendiği duruşmada, sanık avukatı ayağa kalkmadan konuşunca uyarıldı. Diğer sanık Avukatı Ali Rıza Dizdar da oturduğu yerden konuşarak "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" dedi. Bunun üzerine hakim Ahmet Vedat Güneş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin içtihadını hatırlatarak, bunun bir duruşma disiplini olduğunu, uygulanması gerektiğini, duruşma disiplinine uyulmadığı takdirde duruşma salonundan çıkartılacağını söyledi. Avukat Dizdar ise ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sorma hakkı olduğunu tekrarladı. Söz verilen müşteki ve sanık avukatları da meslektaşları Dizdar dışarı çıkarılırsa kendilerinin de çıkacaklarını söyledi.



AVUKATLAR SALONDA ÇIKARILDI



Bunun üzerine hakim de ara karar verilirken hiçbir avukatın ayağa kalkmadığını, avukatlara duruşma disiplini icabı ayağa kalkmaları gerektiği hatırlatılmasına rağmen kalkmamakta ısrar etmeleri sebebiyle şikayetçi avukatı ile sanıkların avukatlarının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 203/3 maddesi gereğince duruşma salonundan çıkarılmalarına karar verdi. Bunu da tutanaklara yazdırdı. Salondaki avukatlar çıkarıldıktan sonra 2 tanık dinlendi ve duruşma ertelendi.



AVUKAT DİZDAR: AVUKATLARIN HAKLARI ZEDELENEMEZ



Duruşma salonu önünde bekleyen Avukat Ali Rıza Dizdar gazetecilerin soruları üzerine bunun avukat haklarına karşı bir darbe girişimi olduğunu belirterek, "Bir hukuk genel kurulu kararıyla avukatları ayağa kaldırtmak istedi. Halbuki avukatlar ayağa kalkmaz. Ceza Usulu Muhakemesi Kanununda 'Hüküm bütün herkes tarafından ayakta dinlenir' der. Çünkü hüküm verilirken Türkiye Cumhuriyeti ile başlar öyle hüküm verir. Onun dışında avukatların sürekli ayağa kalkıp, soru sorarken ayakta olması diye bir şey yok. Savcı da ayağa kalksın o zaman. Biz kalkmıyorsak" dedi. Hukukun ihlal edildiğini söyleyen Avukat Dizdar, avukatlar olmadan tanıkların dinlendiğini, her iki taraf avukatlarının da soru hakkının alındığını belirtti. Dizdar, "Avukatların hakları zedelenemez. Savcılar, hakimler x-raye çantalarını koymadan geçiyorlarsa avukatların da geçmesi lazım. Burada adaletsizlik üst boyuta ulaşmış durumda" dedi.







