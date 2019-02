Dha İstanbul Bülteni- 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ AKM PROJESİ'NİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Temelini atmakta olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan



oluşuyor" dedi. Bina içerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu bulunduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bina içerisinde yine tiyatro salonu, bale çalışma salonları, prova salonları, sanat galeri, sergi salonları, millet kıraathanelerinin, toplantı odaları, restoranlar, kapalı otoparkların yer aldığını, projenin her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandığını belirtti.



"Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını



diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Böylece tarih, medeniyet ve kültür başkenti İstanbulumuzun şanına yakışır muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projeyi temel atma aşamasına getirmek için çok büyük mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gören kimi çevreler daha ilk günden itibaren bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar. Türlü ithamlarla akla, mantığa ve vicdana sığmayan iftiralarla, iftiralar yeterli olmayınca da sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Kültür merkezinin yerine AVM yapacağımız cami yapacağımız ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken de yaptılar" dedi. Erdoğan, eski binanın artık kullanılamaz durumda olduğunu raporların ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan yaklaşık yarım saat burada kaldı. İşçilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Erdoğan buradan Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki programına geçti.



KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. İtfaiye merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında incelemelerde bulunuldu.



EYLÜL BEBEK VE DAYISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI







Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK, DHA



Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeytinlik Ulu Camisinde düzenlenen törene Dervişoğlu ve Aydın Aileleri'nin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da katıldı. Baba Kemal Aydın oğlu Melih Aydın ve torunu Eylül Dervişoğlu'nun tabutunun başında gözyaşlarıyla ağıt yaktı. 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Melih Aydın ve Eylül Dervişoğlu'nun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartal Mezarlığı'na defnedildi



KARTAL'DAKİ KRİZ MERKEZİNDE BİR KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,



Kartal'da binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde beklerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.



Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın'ın yakını Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Kavak'a ilk müdahaleyi kriz merkezinde hazır bekletilen 112 ekipleri yaptı. Ertuğrul Kavak Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SULTAN 2. ABDÜLHAMİD, VEFATININ 101. YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yıl dönümünde Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında dualarla anıldı.



Sultan 2. Abdülhamid'in kabrine gelen çok sayıda vatandaş, okunan Kuran-ı Kerimi dinleyerek dualar etti. Anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 2. Abdülhamid'in torunlarından Kayıhan Osmanoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"HALKI TARAFINDAN İYİ ANLAŞILMIŞ, SEVİLMİŞ BİR İNSANDIR"



İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Ulu Hakan Abdülhamid Han-ı Salih Hazretlerinin vefatının 101. yılı münasebetiyle bugün burada bir anma programı düzenledik. Abdülhamid Han 33 yıl Osmanlı Sultanlığı'nda bulunmuş ve Avrupa ülkelerinin 'hasta adam' dedikleri Osmanlıyı 33 yıl ayakta tutmayı başarmış yüce ve ulu bir hakandır. Halkı tarafından iyi anlaşılmış, sevilmiş bir insandır. O bakımdan biz Abdülhamid Hanı 101. yılında rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.



"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR"



İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da "Yakın tarihimizde büyük ve derin izleri olan Osmanlı Sultanları'ndan birisidir. Uzun Osmanlı asırları içerisinde de kendine mahsus ve yaşadığımız zaman dilimini etkileyen bir dönemde padişahlık yapmıştır. Bayındırlık, kültürel, eğitim alanındaki faaliyetleriyle, ulaşım ve iletişim alanındaki faaliyetleriyle sadece İstanbul'u ve Anadolu coğrafyasını değil, bütün imparatorluk coğrafyasını kuşatan bir etki alanına sahiptir. Siyaset vizyonu, ülke vizyonu, uluslararası ilişkiler vizyonuyla yaşadığı dönemde dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olmuştur. Bugün de vefatının 101. yılı Sultan II. Abdülhamid'i rahmetle anıyoruz" dedi.



"BURAYA SÜREKLİ GELİNMESİNİ İSTİYORUM"



2. Abdülhamid'in torunlarından Kayıhan Osmanoğlu, "101. yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamidhan için burada toplandık. Saat 09.00'dan beri buradayız. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından eksik olmasınlar gelmeleri bizim için çok önemli. Bu sebeple burada hatimler ve dualar okundu. Tabii ki burada hep beraber duygusal anlar yaşadık. Allah razı olsun. Hala da insanlar gelmeye devam ediyor. Kuran-ı Kerimler okunmaya devam ediyor. İnşallah da gün boyunca okunmaya devam edecek. Aile adına geldim buraya. Dedemize dua ettik. Buraya sürekli gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Necip Fazıl'ın dediği gibi, "Sultan Abdülhamid'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır" diye konuştu.



"KALBEN BENZİYORUZ, RUHENDE BENZEMEYE ÇALIŞIYORUZ İNŞALLAH"



Başında Osmanlı tuğrası bulunan fesi ve kıyafetiyle anmaya gelen Nazım Cihan, "Üzüntülü bir seneye devren şu an rahmetle anıyoruz. Ulu Hakan'ı. Ulu Sultanımızı. Fatihler, yasinler okuyoruz inşallah. Kalben benziyoruz, ruhen de benziyoruz inşallah. Şeklen de benzemeye çalışıyoruz inşallah. Dubai'den sırf Sultanımızı yad etmek için geldim" dedi.



Anmaya katılanlara lokma tatlısı, lokum ve gül suyu ikram edildi. Anma programının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.



YENİ AKM PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİ ÖNCESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera Zeki GÜNALİSTANBUL,



Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma töreni öncesi son hazırlıklar tamamlandı.



Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, iş makineleri geçtiğimiz haftalarda temel çukurunu kazdı. Şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapıldı.



Pazar günü gerçekleştirilecek temel atma töreni için yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi. Görüntülerde törende protokol için hazırlanan dev çadır ile temel atılacak bölüm dikkat çekiyor.



YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ



Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.



8- SULTANGAZİ'DE SİLAHLI VE MASKELİ MARKET SOYGUNU



Soyguncu, marketten aldığı 9 bin TL ile kayıplara karıştı.



Haber - Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA



Sultangazi'de bir markete giren soyguncu, silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasa ve depadan aldığı 9 bin TL ile kayıplara karıştı. Soyguncunun tanınmamak için ağız maskesi taktığı belirtildi. Olay, Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir markette sabah saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, genellikle hastanelerde kullanılan ağız maskesiyle yüzünü gizlemeye çalışan soyguncu, cadde üzerindeki bir markete girerek çalışanlara silah doğrulttu. Ardından kasadaki paraları alan soyguncu, daha sonra çalışanlarla birlikte depoya giderek, depoda muhafaza edilen paraları da aldı. Soyguncu, yaklaşık 9 bin lira parayla birlikte kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.



